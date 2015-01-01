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Что можно и нельзя делать на полную Луну?

Andre
Что можно и нельзя делать на полную Луну?
Фазы луны по-разному влияют на людей. Такое мощное астрономическое явление, как полнолуние может легко выбить из колеи, или, наоборот, придать сил. Чтобы предостеречь себя от негатива и усилить эмоциональный фон, важно знать, что можно и что нельзя делать на полную Луну.

Когда в 2020 году полнолуние?

Благодаря фазе полной луны каждый сможет повлиять на свою жизнь и даже изменить ее. В этом году полнолуние ожидается:

10 января 21:21

9 февраля 09:33

9 марта 19:47

8 апреля 05:35

7 мая 13:45

5 июня 22:12

5 июля 07:44

3 августа 18:58

2 сентября 08:21

2 октября 00:05

31 октября 16:49

30 ноября 11:29

30 декабря 05:28

Именно в эти дни нужно быть осторожными, так как полнолуние, в первую очередь, действует на подсознание.

Что можно делать на растущую луну

Что нельзя делать в полнолуние?

В это время наши болезни, слабости и психические патологии обостряются. Многие начинают чувствовать себя нестабильно. Поэтому следует предусмотреть, чего стоит избегать в полнолуние.

В связи с повышенной тревожностью лучше не решать важные вопросы, которые касаются отношений. Это может привести к конфликту с семьей, близкими или партнером. Избегайте скандалов, иначе исправить ситуацию будет тяжело.

Не решайте в этот день финансовые проблемы, не совершайте больших покупок и не давайте в долг, так как отдадите свою хорошую энергетику. На полную Луну повышен риск денежного обмана.

Не спите с открытыми окнами, поскольку лунный свет может стать причиной бессонницы или кошмаров.

Не стоит переезжать в день полной Луны, особенно необдуманно. Также не назначайте ответственные события, церемонии или конференции. 

Воздержитесь от опасной работы и экстремальных видов спорта — в такой день высока вероятность получить травму. Не занимайтесь лечением каких-либо заболеваний, тем более если они требуют хирургических вмешательств. Раны и швы будут долго заживать, включая пирсинг или тату.

Даже жениться астрологи не рекомендуют. Есть вероятность, что брак окажется недолгим, а свадьба принесет ссору с близкими и родными.

Уход за волосами по лунному календарю

Что можно делать в полнолуние?

Полная Луна оказывает сильное влияние на людей, но ее можно использовать в благих целях. В этот день можно попросить, чтобы заветная мечта сбылась, составить карту желаний или совершить ритуалы на привлечение удачи.

Все, что касается творчества, в полнолуние проходит на отлично. Не бойтесь раскрыть свои таланты и сотворить шедевр, будь то книга или картина.

Полнолуние дает шанс обрести вторую половинку. В этот период молодые пары признаются друг другу в чувствах намного чаще и смелее. Главное — справиться с излишними волнением и тревогой.

Прекрасный день для зачатия ребенка. Велика вероятность, что дитя обретет экстрасенсорные способности. Даже дети в полнолуние рождаются быстрее, чем в другие фазы. 

Теперь вы знаете, что полнолуние кардинально может повлиять на вашу жизнь. Достаточно руководствоваться знаниями о том, что можно и нельзя делать на полную Луну, тогда все ваши начинания обернутся успехом.

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Непознанное
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