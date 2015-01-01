Супер игровые автоматы казино Joy Casino
Для нас одним из недостатков этого казино является отсутствие живого казино. В настоящее время многие игроки ищут возможность поиграть с реальным дилером или крупье, поэтому отсутствие Live Casino является главным недостатком Джой.
Бонусная система
Мы переходим к разделу, который представляется наиболее интересным для многих клиентов онлайн-казино.
Приветственный пакет: игровые автоматы казино Джой имеют обширный приветственный пакет для своих клиентов. Он состоит из четырех этапов, где вы можете получить привлекательные призы в каждом:
- За открытие счета и первый депозит каждый новый игрок может рассчитывать на бонус +100% и 25 бесплатных вращений в автомате Book of Dead.
- За второй депозит они могут получить до +100 процентов и 25 бесплатных вращений в Book of Dead.
- Третий депозит составляет + 50% и 35 бесплатных вращений в Book of Dead.
- В самом конце четвертого депозита вы можете получить до +200% пополнения и до 50 бесплатных вращений на игровом автомате Book of Dead.
В общей сложности до 135 бесплатных вращений ждут новых клиентов. Каждый раз, когда минимальный депозит для получения бонуса составляет 20 долларов.
При этом зеркало казино джой работает так же стабильно как и сам сайт, а игры основаны на серии ставок, счетчике вращений, а также на событиях с самыми высокими множителями. Первый турнир на базовом уровне предполагает возможность выиграть различные денежные призы до 20 000 рублей. Второй проводится каждые несколько недель, и его пул уже составляет не менее 24 000.
Регистрация Джой казино
Каждый, кто хочет воспользоваться предложением, включая стартовые акции, должен иметь учетную запись. К счастью, весь процесс регистрации чрезвычайно прост и быстр. В самом начале введите свой адрес электронной почты и пароль. Далее вам необходимо будет предоставить необходимые личные данные: имя и фамилию, дату рождения, адрес с почтовым индексом. Затем выберите страну из списка - на ней присутствует Россия. Кстати, выберите поддерживаемую валюту и введите номер своего мобильного телефона. Номер можно подтвердить кодом, отправленным по SMS. Не забудьте пометить все необходимые согласия и правила в форме.
Безопасность
Онлайн казино работает на законных основаниях благодаря двум лицензиям. Первая из них с номером LN 243/2018 поступил от Управления по азартным играм Мальты. Другая с регистрационным номером 39470 была получен от Комиссии по азартным играм.