Нелюбовь: 7 причин, почему муж охладел к жене

Любые отношения, даже самые страстные, со временем теряют свою остроту. Все потому, что мы привыкаем друг к другу, страсть потихоньку сменяется повседневностью, уходит спонтанность и новизна. Поэтому случаи, когда пары расстаются после нескольких лет крепких отношений, перестали быть редкостью. Но это не единственные причины, почему мужчина охладевает к любимой женщине.Почему муж теряет интерес к жене?Прежде, чем паниковать, стоит разобраться, почему чувства любимого супруга изменились и куда делась страсть? Причины могут крыться как в одном, так и в обоих партнерах.Критикуете других женщинНекоторым дамам неловко в компании симпатичных женщин. Им кажется, что они меркнут на их фоне, а муж только и думает о том, что ошибся в выборе. Чтобы побороть неуверенность, они начинают активно критиковать «соперниц» при муже. Делать этого не нужно! Даже если муж не понимает истинную причину, то точно заметит отсутствие у вас достоинства.Сравниваете мужа с другимиЭто огромная ошибка, которую можно допустить. Если стремитесь утратить доверие и любовь партнера, то активно сравнивайте его с другими. Желательно вслух и при посторонних. Расскажи ему о том, насколько у ваших подруг активные, спортивные, умные, дерзкие, романтичные супруги. Не сдерживайте себя, и вскоре отправитесь на поиски своего «идеала» после громкого разрыва прежних отношений. Никому не нужна жена, которая не ценит мужа.7 женских качеств, которые будоражат воображение и пробуждают в мужчине чувстваПостоянно раздражаетесьМужчины хотят видеть рядом с собой красивую и счастливую женщину, которая будет вдохновлять, поддерживать и дарить свет. Если вы обозлились на весь мир, стали регулярно раздражаться и агрессивно реагировать на любые ситуации, то не удивляйтесь, что муж вскоре захочет отправиться на поиски нежности в другое место или попросту сбежать от сварливой жены.Чересчур беспокоитесь о своем весеЭто только звучит несерьёзно, но регулярными и наводящими вопросами про лишние килограммы, которые вы набрали или не набрали за праздники, можно довести своего супруга до сумасшествия. Ваши комплексы — это ваше личное дело. Не надо задавать наводящих вопросов о своем весе, а затем обижаться на правду. У мужчин тяжело обстоят дела с намеками и «ложью во благо». Если действительно поправились, то займитесь собой. Это гораздо лучше для ваших отношений с мужем.Непрекращающиеся ссорыРегулярные всплески эмоций, перерастающие в ругань, не идут на пользу браку. Это не страсть в отношениях, не экстрим и не «особая любовь». Это нездоровые отношения, над которыми либо нужно работать, либо разорвать. Мужчины не любят, когда их жены ругаются как сапожники, привязываются к мелочам и остро реагируют на любые высказывания.«Седина в голову...» и не только: пять причин поздних разводовПлохо высказываетесь о его материДеликатная тема — это отношения невестки и свекрови. Любые, даже самые незначительные, негативные намеки в сторону матери мужа, могут вызвать ураган агрессии в ваш адрес. Если отношения со свекровью не складываются, лучше свести все контакты к минимуму ради спокойствия в семье.Выглядите вульгарноЯркий вечерний макияж в дневное время, мини-юбка, глубокий вырез — это может быть уместно тогда, когда вы очаровываете партнера, а не находитесь с ним в семейных отношениях. Порядочные мужчины предпочитают скромных женщин, которые будут открывать свои прелести только ему.Если муж потерял к вам интерес, то искать причины нужно не столько на стороне, сколько внутри ваших взаимоотношений. Проанализируйте свое поведение или посоветуйтесь со специалистом, если хотите действительно сохранить отношения. Не стоит обвинять во всем партнера. Отношения — это тяжелый труд, умение слушать и слышать другого.

Источник: www.allwomens.ru/zen