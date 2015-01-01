Кому молиться, чтобы найти работу?

Поиск подходящей работы, которая не только бы нравилась, но и приносила доход, — задача непростая. После учебы, декрета, внезапного сокращения, ближе к пенсионному возрасту хорошие вакансии нарасхват. Если отказ за отказом лишают вас надежды и уверенности в собственных силах, обратитесь за помощью к небесным покровителям. Правильная молитва поможет найти достойную работу.Какому святому молиться, чтобы устроиться на работу?Вне зависимости от жизненных обстоятельств — хороших или плохих, искренняя молитва должна быть вашим спутником. Любыми неурядицами и препятствиями на жизненном пути делитесь с Богом как напрямую, так и через святых, читая особые молитвы к каждому из них.Ваша икона-заступница и ангел-хранитель по знаку зодиакаЗаповедь о приумножении «талантов» говорит о том, что человек волен выбрать такой вид деятельности, при котором он сможет обеспечить себе достойное существование и не забыть о Всевышнем. И первым шагом на пути к цели должна стать молитва. Самые близкие к Богу заступники — это святые, которые жили и трудились в его угоду. А теперь они молятся за людей, которые стремятся жить по их примеру.Пресвятая БогородицаЕсли вы не можете определиться с профессией, обратитесь с просьбой к Пресвятой Богородице. Она окажет помощь любому просящему как в начале карьерного пути, так и тем, кто уже совсем отчаялся. Помимо этого она способна исцелять, помогать и наставлять на путь истинный. Обращаться к Богородице нужно с добрыми и чистыми мыслями, прошение не должно навредить другим. В противном случае весь негатив вернется в двойном объеме.Икона с изображением Девы Марии присутствует почти в каждом доме. Лучшим временем для молитвы о скором трудоустройстве является вечер или утро после пробуждения. Важно сосредоточиться, настроиться на разговор с Божьей Матерью, очистив голову от посторонних мыслей и попросив сначала Господа отпустить все грехи. Молитвы, идущие от сердца, обязательно будут услышаны. В конце молитвы поблагодарите Богородицу за оказанную помощь.Апостол ПавелДо встречи с Христом апостол Павел носил имя Савл. Он родился в еврейской семье, которая могла позволить дать ему высшее образование. Он придерживался иудаизма и поддерживал гонения христиан. Иисус явился Савлу, окруженный ярким светом, после чего того нарекли Павлом. Он был путешественником, возвещал о Боге не только евреям, но и язычникам даже в минуты опасности. Себе на хлеб он зарабатывал шитьем палаток и рыбалкой. Этого дохода хватало на обеспечение скромных потребностей в пути. Он умер за свою верность Христу через отсечение головы.Сейчас апостол Павел является покровителем честных и трудолюбивых как работников, так и работодателей. О помощи его просят путешественники, желающие найти добросовестный и подходящий заработок, а также желающие начать зарабатывать нелегким рыболовецким промыслом.Святой Спиридон ТримифунтскийСпиридон Тримифунтский оберегает тружеников фермерской отрасли. При жизни он был полностью занят в сельском хозяйстве. Святой разводил овец и коз, которых продавал, обеспечивая жизнь своих детей, подавая милостыню бедным и ссуду купцам, оказавшимся в трудной ситуации. Но привязанности к деньгам у него не было. За его труд, веру и сострадание Бог посылал семье все необходимое.Святителю Спиридону молятся о скорейшем завершении поисков работы в сельском хозяйстве, просьбы о которой не останутся без внимания.Святая Блаженная Ксения ПетербургскаяЗемной путь Ксении Петербургской был тяжелым. Похоронив супруга в 26 лет, она выбрала для себя нелегкую дорогу юродства. Так как ее муж перед смертью не покаялся в своих грехах перед Богом, то Ксения надела мужскую одежду, назвала себя его именем и сообщила всем, что в этом мире ее больше нет. Все свое имущество она отдала церкви и прихожанам, а сама отправилась за своим предназначением — оказывать помощь близким и испытывающим нужду. При обращении к Блаженной люди очень быстро обретали желаемое. В народе Ксению нарекли «скорой помощницей».Помогать святая продолжила и после своей кончины. Было зафиксировано далеко не одно великое чудо, которое совершила Блаженная как в годы жизни, так и после смерти. К ней обращаются верующие с просьбой наставить на истинный путь, найти работу по душе и с достойным заработком, даровать силы и уверенность на новом рабочем месте, а также обрести хорошие взаимоотношения с начальством и коллегами.Святой мученик ТрифонСвятой мученик Трифон жил в самый ранний период расцвета христианства. Дар творить чудеса он открыл в себе в раннем детстве. Святой Трифон отзывался на все обращенные к нему просьбы. Благодаря его молитвам он спас далеко не одну человеческую жизнь.Он излечивал тяжелые болезни, а с полей отгонял насекомых, наносящих урон урожаю. За свою неотступную веру он потерпел многие мучения и в итоге был приговорен к отсечению головы. Помогать людям мученик Трифон не перестал и после смерти. Верующие обратили внимание, что он отзывается на молитвы о поиске работы.В современном мире стали часто встречаться мошеннические виды деятельности, которые нарушают не одну Божью заповедь. Поэтому не стоит просить святых о такой работе, даже если для вас она кажется хорошей. Если молитвы о поиске работы были услышаны, не забудьте поблагодарить Бога или святых, к которым вы обращались.

Источник: www.allwomens.ru/zen