«Полный провал»: Муцениеце напугала поклонников сообщением о разводе с Прилучным

Красивая история любви двух талантливых актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного подошла к конце. Об этом откровенно сообщила сама актриса на своей страничке в Instagram. И хотя СМИ неоднократно писали о разводе популярной пары, Агата и Павел их опровергали. Правда, они ненадолго расставались, чтобы проверить свои чувства, но вскоре опять были вместе. Теперь же развод официально подтвержден и неминуем.«Я пришла к тому, что надо законно расторгать брак», — сообщила своим поклонника Агата.Также актриса призналась, что изначально планировала известить о расставании со звездой сериала «Мажор» в определенное время, о котором они договорились с Павлом Прилучным. Но не выдержав, Агата написала душераздирающий пост о своем решении.Агата Муцениеце призналась, что приворожила Павла ПрилучногоТекст, полный обид, отчаяния и при этом понимания, стал последней точкой в их непростом браке с Прилучным. Она также призналась, что еще любит мужа, навеки с ним связана и за все ему благодарна.«Я рада, что мой имидж на дне, я — совсем не образец, ни в чем, и так хорошо.. Это — признать))) Облажалась во всем — ДА! Что может быть круче?», — написала Муцениеце.Расстроенную актрису искренне поддержали фолловеры. Их искренне восхитила человечность Агаты, ее стойкость, мудрость и честность. Поклонники пожелали всяческих благ своей любимой актрисе и новой любви.

Источник: www.allwomens.ru/zen