Как понять, что вас сглазили: 5 первых признаков

Даже самые прагматично настроенные люди понимают, что неудачи и проблемы не возникают на пустом месте.Как бы не называли их причину — сглаз, неудача или неприятие собственных, — у этого состояния есть истоки и первые признаки. Рассказываем, как быстро определить, что вас сглазили.Что такое сглаз?Считается, что сглаз — это «дурной» взгляд людей, обладающих сильной энергетикой, либо воздействие ряда обстоятельств, которые имеют вредоносное влияние и могут нанести ущерб не только человеку, но и животному, и даже растению. В отличие от порчи, сглаз накладывается неосознанно: кто-то позавидовал, о чем-то пожалел, высказал не совсем искренние пожелания. Так в тонкой оболочке ауры появляется крохотный пробой и на человека обрушивается вал несчастий и неудач.Какие признаки говорят о наличии сглаза?Определить, что человеку нужна помощь от темных сил, можно по ряду признаков. Они зависят и от энергетики сглазившего, и от личности самого человека, пострадавшего от негативного всплеска. Итак, вот 5 первых признаков сглаза.Общий упадок силВроде бы поводов для депрессии нет, но у человека как будто отобрали радость, смех и положительный настрой. Не хочется ничего делать, никуда идти, даже любимое хобби или домашний питомец не вызывают всплеска хорошего настроения, как раньше. Он становится злым, раздражительным, взрывается при малейшем поводе, стремится поссориться со всеми, закрыться в своей комнате и «чтобы никто не трогал».Сильные молитвы от злых помыслов плохих людейУвы, данную проблему можно только пережить. Как правило, сглаз редко имеет серьезные последствия, и тонкие материи ауры достаточно быстро «срастаются», возвращая жизненные силы и неуемную энергию. Но если депрессия приобретает затяжной характер, следует обратиться сначала к врачу или психологу, чтобы исключить реальные проблемы со здоровьем, а при необходимости — к хорошему знахарю или ведуну.Проблемы в делахПроблемы на работе, ошибки и неудачные дни встречаются в жизни каждого. Как правило, они не связаны ни со сглазом, ни с иным магическим воздействием. Насторожиться следует в случае, если любимая работа внезапно становится в тягость при отсутствии каких-либо внешних изменений: и коллектив тот же, и зарплата не изменилась, и сложные отчеты делаются в обычном режиме.Помогут здесь специальные амулеты, которые необходимо разместить на рабочем месте так, чтобы их было видно всем входящим, но чтобы при этом они не вызывали у коллег и руководства раздражение своим излишне большим размером или яркими расцветками.Внезапные болезни родных или питомцевДанные симптомы обычно возникают у энергетически сильных людей, которые не слишком подвержены чужому влиянию. В этом случае «дурной взгляд» падает на тех, кто им дорог, чьи жизнь и здоровье воспринимаются как свои собственные, кто более слаб в энергетическом плане. И здесь тот же подход: сначала нужно лечить болезни тела, и только потом искать способы энергетической защиты для дорогих людей и домашних питомцев.Болезни «на пустом месте»Любые болезни тела тесно связаны с душевными проблемами. Причем, если это не повторяющаяся, не тяжелая и не слишком продолжительная болезнь, то переживать не стоит. Возможно, вы действительно немного устали и просто нужно отдохнуть.А вот частое повторение мелких болезней, а то и непонятно с чего возникшее осложнение — повод задуматься. Основное правило исцеления в такой ситуации — сначала следует лечить болезни тела, и только потом разбираться с проблемами души. Ни в коем случае нельзя откладывать поход к врачу, иначе можете вызвать ухудшение физического состояния и притормозить духовное обновление.Проблемы с растениямиПожалуй, это самые очевидные симптомы сглаза. Получается, что растение приняло на себя магический удар и защитило своего хозяина. Убирая погибшие деревья, кустарники или цветы, следует мысленно благодарить их за совершенный подвиг и обязательно высадить аналогичное растение на том же или близком месте.Как снять порчу на неудачу и невезение: 3 самых действенных способаВерить или не верить в сглаз — личное дело каждого. Но если у вас или близких проявляются какие-либо из перечисленных симптомов, то стоит разобраться со своими мыслями и поступками, найти и исправить ошибки в поведении или покаяться в тех, исправить которые уже невозможно. Разобравшись в проблемах, следует незамедлительно устранить недочеты в своей жизни, чтобы в дальнейшем не сталкиваться со сглазом.

Источник: www.allwomens.ru/zen