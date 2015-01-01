За что не любят ваш знак зодиака?

Идеальных людей не бывает. В нас всегда скрыто две ипостаси: ангельская и демоническая, раскрывающая недостатки. Часто такие минусы характера обусловлены созвездием, под которым мы родились. Рассказываем, какие отрицательные стороны присущи каждому знаку зодиака.Какие недостатки характерны вашему знаку?ОвенЭтот знак находится под влиянием Марса, который оказывает пагубное воздействие в виде расточительства энергии и возможностей. Перед тем, как принимать решение, Овну лучше слегка притормозить и все обдумать. Иначе отсутствие самоанализа может привести к опрометчивым решениям.Представители этого знака не очень любят завершать начатое. Им бесполезно указывать на что-либо — они предпочитают держать все под контролем. Но следует отдать Овнам должное — они готовы взять ответственность за свои решения и возглавят коллектив, если это будет необходимо.ТелецСвоим упрямым характером Тельцы могут довести до истерии любого. К тому же их не волнует, что в части вопросов они не разбираются вовсе. Основная отрицательная черта — питание слабостей, важность лишь своих желаний. Еще одним минусом выступает излишняя осторожность.Порой представителю этого знака мешает чего-то добиться его неуверенность и неумение повернуть момент в свою пользу. Для гармоничных отношений им необходима духовная связь со второй половинкой. Телец боится перемен и отдает предпочтение стабильности, надежности и предсказуемости.БлизнецыПредставители этого знака способны привести в замешательство и восхитить окружающих одновременно. Иногда кажется, что у них раздвоение личности — так противоречив и переменчив их характер. Им свойственно испытывать нехватку сосредоточенности, неорганизованности, большой расход энергии. Этот знак способен измучить себя духовно, в связи с чем Близнецам следует избегать неопределенности и научиться отдыхать.Самый сильный знак зодиака: кто он?РакЭтому знаку свойственны чувствительность и ранимость, из-за чего он нуждается в поддержке и одобрении близких людей. Отрицательной чертой является тревожность, порой достигающая депрессии, поэтому и настрой их весьма переменчив. Ракам следовало бы научиться правильно реагировать на замечания и уравновесить внутреннюю гармонию. Они неспособны завести разговор, если допускают хоть малый шанс поражения, и не признают вину, даже если причастны к случившемуся.ЛевЛьвам нравится иметь много поклонников. Но они не понимают, что среди них мало людей, готовых принести себя в жертву ради их эгоизма. Они пытаются казаться благородными заступниками, однако все это лишь ради хвалебных речей и для подчеркивания тех качеств, которыми они в реальности не наделены. Этот знак буквально загибается и начинает гибнуть от невнимания и отсутствия лести.ДеваМеркурий одарил Дев аналитическим умом, но это не повод становится рьяным критиком. Большинство из них трудоголики, из-за чего страдают их семьи и родственники. Этому знаку свойственна склонность к волнению и тревожности. Девам важно, чтобы все шло по намеченному ими плану. Это отношение к жизни изматывает их в умственном и физическом смысле. Они желают совершенства во всем, однако не стоит расстраиваться из-за мелочей и упускать более существенные моменты.ВесыПредставители этого знака любят уступать другим. Для них важно создание мирной атмосферы, но чаще они излишне увлекаются и теряют собственную индивидуальность. Весам не помешало бы побольше обращать внимание на реальность, а не жить в мечтах, и научиться противостоять прихотям людей, которые их не стоят. Они не умеют принимать решения и никогда не завершают романы по своей инициативе, создавая нервную атмосферу для того, чтобы партнер ушел сам.Благородство в крови: самые смелые и отважные знаки зодиакаСкорпионВ гонке за лидерством этот знак не жалеет себя, истощая свои внутренние ресурсы по максимуму. Это часто отражается на их семье в виде негативных срывов. Ревность и чувство собственности — основные черты Скорпионов, в частности, женщин. Представители этого знака могут держать обиду на кого-либо всю жизнь. Как правило, они не очень надежные друзья, только если сами того не пожелают.СтрелецЭтот знак — мечтатель. Стрельцам не помешало бы побольше приземленности и соизмеримости своих мечтаний с реальной жизнью. Стрельцы очень оптимистичны, что порой ведет к неумению завершать дела, полагаясь на удачное стечение обстоятельств. Они предпочитают странствовать по миру. Но стоит учесть, что не каждый сможет принять их постоянную тягу к путешествиям.КозерогПредставители этого знака склонны к унынию. Это консерваторы, которые с осторожностью относятся к новинкам и «завтрашнему дню». Из-за сильно развитого эгоизма и больших амбиций у них бывают периоды разлада и депрессии. Козерогам иногда следует вспоминать, что люди работают, чтобы тратить деньги, а страхи перед будущим — нелепы.ВодолейОсновной недостаток этого знака — расточительность. Они растрачивают свои умения в погоне за достижением высокого общественного положения. Водолеи много говорят, но мало делают. Желая потакать своим множественным капризам, они заслужили звание поверхностных людей. Из-за своих отрицательных сторон Водолеи кажутся малознакомым людям неприветливыми чудаками.Плаксы по знаку зодиака: кто они?РыбыСамый ранимый и сентиментальный знак, готовый пустить слезу по любому поводу. Рыбы должны осознать стабильность и оказать сопротивление негативным мыслям, которые давят на них. Им на пользу стать менее рассеянными и научиться занимать твердую жизненную позицию. Нередко эмоции берут верх над Рыбами, что ведет к разрушению даже самых крепких союзов.Астрологи давно уже составили картину как положительных, так и отрицательных сторон каждого знака зодиака. И если вы будете их знать, то сможете скрасить острые углы в общении.

Источник: www.allwomens.ru/zen