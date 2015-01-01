Как сохранять хладнокровие в любом конфликте: совет психолога

Причиной ссоры могут послужить плохое настроение, личные неудачи, стресс. Чтобы не обострять ситуацию и потом не жалеть о своей несдержанности, нужно уметь в любом конфликте сохранять спокойствие. И для этого существуют специальные техники.Как оставаться спокойным в конфликтной ситуации?Чтобы ссора разгорелась, для этого нужны, как минимум, два человека. И если один из них останется спокойным, то выяснение отношений не состоится. Для этого надо знать один небольшой секрет. Все, что собеседник высказывает на повышенных тонах, — это проекция его внутреннего конфликта. А второй человек просто попал под «горячую руку».Десять правил конструктивной ссорыНесдержанный человек в ссоре часто переносит свои желания, чувства, мысли на других. В основном они неприятны, в особенности чувство вины и угрызения совести. Он стремится быстрее от них избавиться, чтобы сохранить свою психику. При этом не просто «выбрасывает» на словах, а приписывает окружающим. Так проще — не нужно обвинять себя, ведь другие ничем не лучше, а иногда и хуже.Наверное, у многих перед подъездом сидит компания бабушек, осуждающих «развратную молодежь». Так пожилые женщины пытаются приглушить сожаление об утраченных возможностях при помощи проекции. Еще один пример — мужья, которые сами думают об измене, наиболее ревнивы. Ведь если они не прочь сходить налево, то у жены тоже должны быть подобные желания. В этом есть своя, хоть и искаженная, логика.Любые обвинения в сторону других людей — это результат внутреннего конфликта того, кто их произносит. Когда человек не зациклен на своих чертах характера, привычках, желаниях и не думает о них, то и в окружающих он этого не замечает.Зачинщик конфликта всегда говорит только о том, что волнует лично его, а к оппоненту это имеет косвенное отношение. Любой сарказм, шутки, обвинения в сторону других людей раскрывают то, что человеку не нравится в самом себе и с чем он не может смириться. Негатив или агрессия, направленные на окружающих, только демонстрируют это.При любом конфликте надо менять «ты» на «я». Получится, что собеседник обвинил сам себя, а это вызовет только улыбку.После того, как причины агрессии или нападок в свой адрес понятны, намного легче спокойно реагировать на конфликтную ситуацию. Только не стоит пытаться объяснять все собеседнику. Это не только бессмысленно, но и рискованно: люди не готовы слушать о своих внутренних конфликтах. Лучше просто уйти.Но есть и обратная сторона вопроса. Надо понаблюдать за собой: что хочется высказать окружающим, по какому поводу пойти на конфликт, почему именно таким образом вы желаете выразить свои мысли. Например, упрекая детей в долгом сидении за компьютером, стоит задуматься, сколько часов вы сами проводите в соцсетях или за играми.Наши действия и высказывания в конфликтной ситуации — это всегда проявление внутренней боли. Понимание этого поможет изменить жизнь в лучшую сторону. После осознания собственных внутренних переживаний и их внешних проявлений можно улучшить отношения с близкими и коллегами на работе.Внутренний конфликт: виды, причины, пути решенияПонимая, что агрессия и обвинения, направленные в вашу сторону, — результат внутреннего конфликта зачинщика, намного легче держать себя в руках и спокойно относится к нападкам собеседника. С другой стороны, эти знания помогут лучше понять себя в ситуации, когда самому хочется выплеснуть негатив на окружающих.

Источник: www.allwomens.ru/zen