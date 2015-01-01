У каких женщин тяжелый характер: называем по именам

У многих тезок можно заметить схожие черты характера. Не удивительно, ведь каждое имя наделяет своего носителя набором определенных качеств. Одни имена придают мужество, другие делают счастливым в любви. А есть имена, обладательницы которых тяжело идут на контакт и пытаются добиться своего любой ценой. Выделим 7 имен женщин со сложным характером.АллаАлла любит власть и часто отделяет себя от окружающих. Стремится выделиться внешним видом, нарядами, достижениями. Часто это приводит к отчуждению, недопониманию и холодному отношению со стороны оппонентов. Высокомерие — неотъемлемая часть жизни Аллы. Характер же — это смесь уверенности и настойчивости. Во взаимоотношениях с противоположным полом проявляет тиранию.Имена женщин с ангельским характеромАлександраИмя с мужским началом, которое придает обладательнице воинственные черты и твердость характера. Александра с детства заставляет людей подстраиваться, а из сложных ситуаций всегда выходит победительницей. Склонна перекладывать ответственность за плохой результат на других.Саша любит всевозможные соревнования и пользуется их результатами, чтобы потешить свое эго. В любовных отношениях эти черты оказывают негативный эффект на партнера из-за резких переходов от нежности к жестокости. Мужская энергия в имени перекрывает путь женским качествам.ИннаС ранних лет Инны нетерпеливы и реагируют на раздражители со скоростью света. Им свойственно обостренное чувство справедливости, поэтому защита своей правоты в приоритете. Если Инне попался обидчик, то наказание последует незамедлительно. Данные черты заставляют близких чувствовать себя рядом с ней как на пороховой бочке. Конфликтность и авторитарность перечеркивают положительные качества, среди которых большие организаторские способности.Имена женщин, которые никогда не изменяют, как правилоКристинаЭмоции определяют основу поведения Кристины. Обладательница данного имени имеет склонность навязывать свое мнение и перечить собеседнику несмотря на положение в обществе. Это объясняется тем, что она видит себя на голову выше окружающих.Склонна к высокомерию и преувеличению достигнутых результатов. При малейшей возможности находит повод для выяснения отношений, что часто заканчивается конфликтами. Нередко настойчивость и упертый характер позволяют достигать поставленных целей.ВикторияВиктории призваны побеждать. Имя накладывает отпечаток на всю жизнь, в которой девочка, а позже женщина идет за победой несмотря на жертвы. Это натура прямолинейная, любит манипулировать людьми и порой ведет себя наигранно, устраивая показательные истерики в кругу родных. При общении не придает значения собственному хамству и считает такое поведение нормой, поэтому извиняется в редких случаях.10 женских имен, которые нравятся мужчинамСветланаИмя наделяет носительницу склонностью к запоминанию самых мелких обид. Светлана часто портит взаимоотношения с окружающими, поскольку пытается одержать победу в незначительных спорах.Выступает провокатором, заняв позицию нападения. При этом очень расстраивается, если ее не заметили среди других. Взаимодействие со Светланой на профессиональном уровне будет зависеть от ее отношения к человеку. Ранимый характер заставляет ее манипулировать любовным партнером.ЛарисаНатура со спокойным характером, который при обиде перерастает в бурю эмоций. Не афиширует своих чувств. Предпочитает спокойную обстановку шумной компании друзей. Другая сторона характера проявляется насмешками и неприязнью, которые Лариса не стесняется показывать. Женщина проницательная, не терпит мужчин без внутреннего стержня. Чтобы угодить ей, понадобится время и немалые усилия.Эти негативные качества женских имен проявляются в определенных жизненных ситуациях. Они также зависят от воспитания и окружения. При желании их можно исправить, либо принять себя и быть счастливой.

Источник: www.allwomens.ru/zen