У каких женщин тяжелый характер: называем по именам
У многих тезок можно заметить схожие черты характера. Не удивительно, ведь каждое имя наделяет своего носителя набором определенных качеств. Одни имена придают мужество, другие делают счастливым в любви. А есть имена, обладательницы которых тяжело идут на контакт и пытаются добиться своего любой ценой. Выделим 7 имен женщин со сложным характером.
Алла
Алла любит власть и часто отделяет себя от окружающих. Стремится выделиться внешним видом, нарядами, достижениями. Часто это приводит к отчуждению, недопониманию и холодному отношению со стороны оппонентов. Высокомерие — неотъемлемая часть жизни Аллы. Характер же — это смесь уверенности и настойчивости. Во взаимоотношениях с противоположным полом проявляет тиранию.
Имена женщин с ангельским характером
Александра
Имя с мужским началом, которое придает обладательнице воинственные черты и твердость характера. Александра с детства заставляет людей подстраиваться, а из сложных ситуаций всегда выходит победительницей. Склонна перекладывать ответственность за плохой результат на других.
Саша любит всевозможные соревнования и пользуется их результатами, чтобы потешить свое эго. В любовных отношениях эти черты оказывают негативный эффект на партнера из-за резких переходов от нежности к жестокости. Мужская энергия в имени перекрывает путь женским качествам.
Инна
С ранних лет Инны нетерпеливы и реагируют на раздражители со скоростью света. Им свойственно обостренное чувство справедливости, поэтому защита своей правоты в приоритете. Если Инне попался обидчик, то наказание последует незамедлительно. Данные черты заставляют близких чувствовать себя рядом с ней как на пороховой бочке. Конфликтность и авторитарность перечеркивают положительные качества, среди которых большие организаторские способности.
Имена женщин, которые никогда не изменяют, как правило
Кристина
Эмоции определяют основу поведения Кристины. Обладательница данного имени имеет склонность навязывать свое мнение и перечить собеседнику несмотря на положение в обществе. Это объясняется тем, что она видит себя на голову выше окружающих.
Склонна к высокомерию и преувеличению достигнутых результатов. При малейшей возможности находит повод для выяснения отношений, что часто заканчивается конфликтами. Нередко настойчивость и упертый характер позволяют достигать поставленных целей.
Виктория
Виктории призваны побеждать. Имя накладывает отпечаток на всю жизнь, в которой девочка, а позже женщина идет за победой несмотря на жертвы. Это натура прямолинейная, любит манипулировать людьми и порой ведет себя наигранно, устраивая показательные истерики в кругу родных. При общении не придает значения собственному хамству и считает такое поведение нормой, поэтому извиняется в редких случаях.
10 женских имен, которые нравятся мужчинам
Светлана
Имя наделяет носительницу склонностью к запоминанию самых мелких обид. Светлана часто портит взаимоотношения с окружающими, поскольку пытается одержать победу в незначительных спорах.
Выступает провокатором, заняв позицию нападения. При этом очень расстраивается, если ее не заметили среди других. Взаимодействие со Светланой на профессиональном уровне будет зависеть от ее отношения к человеку. Ранимый характер заставляет ее манипулировать любовным партнером.
Лариса
Натура со спокойным характером, который при обиде перерастает в бурю эмоций. Не афиширует своих чувств. Предпочитает спокойную обстановку шумной компании друзей. Другая сторона характера проявляется насмешками и неприязнью, которые Лариса не стесняется показывать. Женщина проницательная, не терпит мужчин без внутреннего стержня. Чтобы угодить ей, понадобится время и немалые усилия.
Эти негативные качества женских имен проявляются в определенных жизненных ситуациях. Они также зависят от воспитания и окружения. При желании их можно исправить, либо принять себя и быть счастливой.
Источник: www.allwomens.ru/zen