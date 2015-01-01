10 продуктов с коллагеном, которые должны быть в рационе каждой женщины

Коллаген — белок, составляющий основу соединительной ткани. Он входит в состав сухожилий, костей и хрящей, делая их здоровыми, а нашу кожу — молодой и сияющей. Чтобы отсрочить увядание и сохранить здоровье, важно в достаточном количестве употреблять продукты, богатые коллагеном, особенно женщинам.Какие продукты замедляют старение кожи?Чтобы кожа оставалась эластичной и упругой, включите в рацион продукты с высоким содержанием коллагена. Помимо него также важны цинк, медь, селен, кремний, витамины A, D и E, пиридоксин и сера. Эти микроэлементы участвуют в выработке связующего белка и в сочетании с коллагеном улучшают состояние кожи.Костный бульонБульон, приготовленный из костей животных, содержит глютамин, пролин и глицин — вещества, которые входят в состав коллагена и являются строительным материалом для белков.Продукт на основе куриных и индюшачьих костей благотворно влияет на суставы, а говяжий бульон повышает эластичность кожи. Употребляйте 300 мл бульона ежедневно: этого количества достаточно, чтобы кости были крепкими, а лицо — свежим и сияющим.Куриные яйцаЭтот продукт не только участвует в выработке коллагена, но и является его источником. Яйца отличаются богатым составом, в который входят витамины практически всех групп, кальций, калий, магний, цинк и другие элементы. Регулярное употребление яиц помогает сохранить молодость, поддерживать мышцы и кости в хорошем состоянии, улучшить умственные способности и память.ЛососьВ состав рыбы входят: легкоусвояемый белок, полиненасыщенные жирные кислоты, калий, фосфор, витамин D. Следовой минерал и цинк, содержащиеся в лососе, участвуют в выработке коллагена, а Омега-3 увлажняет дерму изнутри.Ешь, спи, худей: 5 способов похудеть во время снаЗеленые листовые овощиК ним относятся укроп, петрушка, салат, шпинат, щавель и другие. Они оказывают на организм целый ряд благотворных эффектов:увеличивают количество проколлагена за счет хлорофилла;защищают от агрессивного действия УФ-лучей;замедляют старение.Чтобы получить из овощей необходимые вещества, следует съедать 3 чашки продукта в сутки. При незначительной физической активности достаточно 2,5 чашек.ЦитрусовыеВо фруктах этой группы есть витамин C (аскорбиновая кислота), который связывает аминокислоты с другими компонентами для образования пролина. Последнее — вещество, предшествующее образованию коллагена.В числе полезных свойств аскорбиновой кислоты:повышение иммунитета;защита от токсических веществ;очищение сосудов;повышение метаболизма;нейтрализация свободных радикалов и тяжелых металлов.Чтобы получать норму полезных веществ, нужно съедать 2 фрукта ежедневно. Больше этого числа употреблять не рекомендуется: это может привести к аллергическим реакциям и расстройству желудка.ТоматыТоматы (помидоры) — источник ликопина, который способствует выработке коллагена и защищает кожу от агрессивного воздействия солнечных лучей. Чтобы получать достаточно ликопина, выпивайте стакан домашнего томатного сока или съедайте тарелку помидоров в сутки.Кортизоловый жир: что это такое и как от него избавитьсяАвокадоВ составе этого фрукта есть витамин E, предотвращающий распад коллагена. И это далеко не единственное полезное свойство авокадо. В число других преимуществ входят:жирные кислоты, полезные для кожи и обменных процессов;высокая питательная ценность;благотворное влияние на работу мозга.Авокадо относится к экзотическим фруктам и у некоторых людей может вызывать аллергические реакции. Специалисты рекомендуют употреблять половинку этого фрукта в сутки.Малина, ежевика, клубника, клюкваЭти ягоды содержат эллаговую кислоту. Данное вещество предотвращает распад коллагена под воздействием ультрафиолетовых лучей. Также в их составе есть витамин С. Норма, необходимая для получения микроэлементов, — до 100 г ягод в сутки.Тыквенные семечкиСемена тыква содержат целый ряд полезных аминокислот, в том числе аргинин, необходимый для синтеза белков. Среди необходимых организму микроэлементов есть цинк, стимулирующий выработку коллагена.Польза тыквенных семечек:обеспечение нормальной свертываемости крови;профилактика аденомы простаты у мужчин;улучшение состояния кожных покровов;укрепление зубов и костной ткани;предупреждение паразитарных инфекций.Специалисты рекомендуют съедать 2 ст. л. обжаренных тыквенных семечек в сутки.Семена чиаЭто полезный продукт, который содержит клетчатку, жирные кислоты Омега-3 и Омега-6. В их состав входит огромное количество кальция, магния, фосфора, селена и антиоксидантов, благодаря чему семена чиа считают суперфудом. Употребление этого продукта способствует увлажнению и омоложению кожи. Суточная норма — 20 г семян. Превышение может привести к аллергическим реакциям и расстройству желудка.Какая еда полезна для костей и суставов: список продуктовПеречисленные продукты помогают поддерживать здоровье и молодость кожи. Однако не менее важен образ жизни. На выработку коллагена негативно влияет курение, избыточное действие солнечных лучей, неблагоприятная окружающая среда и злоупотребление рафинированными продуктами.

Источник: www.allwomens.ru/zen