Почему богатые люди носят лавровый лист в кошельке?

Для большинства лавровый лист — идеальная приправа к домашним блюдам. Однако это не единственная функция лавра. Еще римляне заметили мощную магию растения. Они считали лавровый лист символом финансового благополучия и мощным оберегом от сглаза. Состоятельные люди тоже знают об этом свойстве и не только. Рассказываем, зачем богачи носят лаврушку в кошельке.Почему используют именно лист лавраЛавровый лист почитали еще в Древней Греции. Мифы гласят, что куст лавра — это нимфа Дафна, которая пыталась скрыться от навязчивых ухаживаний Аполлона, и превратилась в растение. Чтобы сохранить связь с возлюбленной, Аполлон начал украшать голову лавровым венком. Сам же лавр стал считаться священным деревом, а венко из него преподносили только победителям.Это интересно! На Руси лаврушку использовали в качестве приправы и называли Дафнией.Как подготовить лавровый лист для привлечения денегЧтобы сделать из приправы талисман, нужна специальная подготовка. Помимо самого лаврового листа, понадобятся:зеленая ткань;красная нить;масла пачули, базилика и апельсина.Лавровый лист выбирайте большой, однородный по цвету и без трещин. Нанесите на него по капле каждого из масел и заверните в ткань. После чего перевяжите ниткой и оставьте на подоконнике на ночь. Утром лист можно забрать, а ткань с ниткой сжечь.Самые сильные денежные заговоры на лавровый листДля «зарядки» талисмана существуют различные заговоры. Все ритуалы проводятся на растущую луну, когда Вселенная максимально открыта для исполнения желаний. Вы можете использовать любой из них на выбор.Чтобы выиграть в лотерею, какую молитву прочитать, какой заговор сделатьЗаговор № 1Выберите красивый сосуд и поставьте его в уголок, чтобы никто не видел. Ежедневно опускайте туда монету и лист лавра. Очень важно во время опускания монеты и листа проговаривать, из какого источника хотите получать прибыль. Это может быть работа, бизнес, творчество.Далее следует прочитать заговор: «Деньги к деньгам, а бедность за порогом, выгода при мне, как лавр на кусте». После проведения ритуала,спрячьте сосуд подальше от людских глаз. Получая деньги, не забывайте благодарить Вселенную и бросать в сосуд деньги с лавровыми листьями.Заговор № 2Нужно выбрать крупный лавровый лист без дефектов. Положите его между ладоней и мысленно просите улучшения финансового состояния. Нанесите на лист любимый аромат эфирного масла и спрячьте талисман в кошелек или копилку. Произнесите заговор: «Деньги к деньгам, достаток к достатку». Такой талисман защитит дом от ненужных расходов и притянет финансовый достаток.Приметы, которые помогут притянуть удачу и богатствоЗаговор № 3Это самый простой ритуал для привлечения денег. Возьмите 7 лавровых листьев без дефектов и с длинными корешками, красную шерстяную нить. Листья свяжите между собой, а на другой конец нити прикрепите купюру. Оберег повешайте над входной дверью. Пока прикрепляете лавровые листья на нужное место, проговаривайте: «Деньги в дом, а нищета за порогом».Заговор № 4Если срочно нужны деньги, напишите на лавровом листе свои пожелания. Предки верили, что если написать на лаврушке свое желание черными или серебряными чернилами, оно сбудется.Далее зажгите свечу и подумайте, что вы будете ощущать при его исполнении. Трижды поцелуйте листочек и подожгите от свечи. Проговаривайте: «Силой богов и силой небес, силой Вселенной и силой чудес. Мое желание осуществилось, как повелела я, так и свершилось!».Как правильно хранить лавровый лист в кошелькеИзготовить и зарядить талисман недостаточно для привлечения денег. Чтобы он действительно «заработал», важно правильно его хранить. Лучше всего расположить оберег в том месте, где не лежат деньги. Перед размещением заговоренного листа капните в кошелек несколько капель эфирных масел, которые наносили на талисман.Важно! Как только лавровый лист утратит красивый внешний вид, его тут же нужно заменить.Кроме денежных ритуалов, лаврушку используют в следующих целях:как защиту от порчи и сглаза;для вещих сновидений, если положить лист под подушку;для укрепления брака, если положить лавр в обувь молодоженам;чтобы отпугнуть болезни, посадив куст в огороде.Также часто знахари используют лавровый лист для приготовления лекарственных снадобий и эликсиров. Как видите, у этого чудесного растения множество применений. Пусть и ваши желания сбудутся, а в дом придут достаток и благополучие!

Источник: www.allwomens.ru/zen