Что можно, а чего нельзя в Великий пост?

Осознанный Великий пост наступает в жизни каждого православного христианина. Хорошо, если традиция привита верующими родителями с детства. Но если человек решил познакомиться с ней во взрослом возрасте, то у него возникает самый главный вопрос: «Что нельзя делать и есть в Великий пост, а что можно?». Сегодня постараемся ответить на него максимально подробно.Что разрешено в Великий пост?Русская православная церковь имеет определенный устав, в котором прописаны требования к продуктам в период Великого поста. Вот только жизнь городского жителя и монаха значительно отличается в плане питания, поэтому не каждому человеку удается его соблюдать. Поэтому есть некоторые дозволения. Рассмотрим ряд продуктов, которые разрешены в период поста.Календарь Великого поста — что можно есть по днямПодсолнечное маслоСогласно монастырскому уставу, есть растительное масло в период очищения можно только в выходные дни, но бывают и исключения. Для мирян масло — это продукт, употребляемый ежедневно. Если его нет, то заменяют маргарином, оливковым маслом, растительным жиром и т. п.Мед и водаВ пост мед разрешено употреблять, главное — не переедать. Ведь главной целью поста является очищение организма и мыслей за счет отказа от обыденных блюд, хоть и не на большой период. Вода содержится во всех живых организмах, ее можно пить даже во время очищения. Однако рекомендуется ограничить ее количество за 6 часов до сна.Рыба и другие морепродуктыРыбу в период поста можно есть на Благовещение и в Вербное воскресенье. Нередко рыбу в Великий пост благословляется есть беременным и кормящим, учащимся и тем, кто занят усиленным умственным или тяжелым физическим трудом.Кальмары, креветки и прочие морепродукты, далеко не все россияне употребляют в ежедневной пище, но во время поста их можно кушать, главное — не переедать.Читать молитвыНе рекомендуется пренебрегать молитвами и пропускать богослужения. Некоторые люди уверяют, что можно пользоваться любыми вариантами обращения к Богу, но священники рекомендуют читать покаянную молитву Ефрему Сирину, Акафист Божественным Страстям Христовым и т. п.Таинство исповеди и причастия в Великий постЧто запрещено в Великий пост?Во время Великого поста не рекомендуется значительно менять свой привычный рацион или садиться на жесткие диеты, все это может негативно сказаться на здоровье человека. Но и грешить не рекомендуется. Чтобы этого избежать, нужно наверняка знать о том, какие продукты запрещены в данный период.Мясо и животные продуктыЗапрет обусловлен тем, что человек в этот период телом и духом должен стремиться к Богу, а животная пища заметно отягощает. После приема в пищу мяса организм насыщается и далеко не каждый после столь плотного ужина сможет встать на молитву. Отказ от мяса и продуктов животного происхождения (яйца, сыр, молоко) является наипростейшим и самым легким шагом на пути к посту.Алкогольные напиткиМногие люди привыкли отмечать праздники с алкогольными напитками на столе. Но при очищении этого следует избегать. Вино, водку, пиво и другие горячительные напитки заменяют квасом, соком, какао, кофе или обычной водой.Заводить ребенкаКаких-либо ограничений по зачатию ребенка не существует. Однако церковь рекомендует воздерживаться в этот период, ведь ум и мысли должны быть чисты, заняты молитвами и прочими обращениями к Богу.Великий пост христиан — принципы постаНо если так случилось и беременность наступила, то не стоит зацикливаться на этом и считать ребенка ущербным. Ведь воздержание возможно только по обоюдному согласию жены и мужа, а не всегда постятся оба. И помните, что зачатие случается по воле Господа и ничто не может этому помешать.Великий пост — это время, в которое люди очищаются духовно. Одни отказываются от определенных продуктов питания, другие читают молитвы, третьи используют оба метода. А как быть и от чего отказаться, каждый решает самостоятельно. Главное в Великий пост — это ваш духовный рост.

Источник: www.allwomens.ru/zen