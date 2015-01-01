Гороскоп на март 2020 года: прогноз для всех знаков зодиака

С приходом весны пробуждается не только природа. Мы тоже становимся более активными, позитивными, жизнерадостными. С первыми мартовскими лучами каждый из нас ожидает чего-то нового, захватывающего, интересного. Рассказываем, что уготовили звезды для каждого знака зодиака в марте 2020 года.ОвенДля Овнов март — период подъема жизненных сил. Однако события не будут бить ключом. Некоторым представителям знака даже покажется, что время остановилось. Такая обстановка приведет к раздражительности, нервозности. Астрологи советуют уделять больше времени отдыху, не зацикливаться на проблемах.Любовные отношения в марте лучше отодвинуть на второй план. Также не стоит спешить переводить их на более серьезный уровень. Лучше размеренно наслаждаться непринужденными беседами и романтическими прогулками со второй половинкой. Семейных Овнов ожидает повседневная рутина. Если и назреет скандал, то только по их вине.Работа в марте может показаться слишком скучной и обыденной. Это неплохой шанс поискать что-то получше. Не нужно терпеть карьерный застой. Новые начинания придадут уверенности и принесут массу удовольствия.ТелецМарт принесет Тельцам много энергии, бодрости. Самое время заводить новые знакомства с романтическим подтекстом, ходить на свидания. Семейным представителям знака захочется перемен — кто-то решится завести ребенка, кому-то по душе смена места жительства.В работе все гладко — у Тельца все ладится, есть время помогать коллегам. Руководство по достоинству оценит труд, поэтому есть шанс на продвижение по карьерной лестнице. От него точно не стоит отказываться. Также в мерта Тельцам получится существенно увеличить доход. Тем, кто занимает кресло начальника, следует проявить строгость по отношению к подчиненным, иначе они сядут на шею.БлизнецыДля Близнецов март — период мечтаний. Знак будет ставить перед собой практически невыполнимые задачи. Начало весны — не самое лучшее время для построения новых отношений. Однако стоит присмотреться к старым друзьям и знакомым. Вероятно, среди них найдется тайный воздыхатель. Возвращаться же к старым отношениям звезды не советуют. Кроме разочарования, они ничего не принесут. Близнецам, состоящим в браке, в марте придется столкнуться с приятными бытовыми хлопотами.На рабочие вопросы останется не так много времени, поэтому не стоит брать повышенную нагрузку в целях обогащения. Необходимо размеренно и планомерно выполнять ежедневные обязанности. Материальное положение в марте стабильно, но тратиться особо не стоит.РакРаков в марте не узнают даже близкие — настолько представители знака станут активными. Свойственный им альтруизм надо направить в мирное русло: помогать нуждающимся, но не позволять им пользоваться добротой.Какие знаки зодиака самые красивые среди женщинНовые любовные отношения могут быстро закончиться из-за сердобольности Раков. Партнер захочет видеть в них нотки авантюризма, раскованности, что совершенно не свойственно Ракам. Семейным представителям знака рекомендуется меньше контролировать домочадцев, иначе на этой почве могут возникнуть недопонимание и конфликты.На рабочем месте Раки должны проявлять сдержанность, несмотря на то, что многие коллеги изрядно раздражают. Руководителям предстоит деловая поездка, которая принесет много полезных знакомств.ЛевВ марте Львы превратятся в реалистов — не станут рисковать, если нет уверенности в положительном исходе событий. В любовной сфере астрологи советуют забыть обиды и не оглядываться на прошлые отношения. В противном случае можно потерять достойного партнера. Семейные Львы будут погружены в домашние хлопоты, поэтому времени на ссоры не хватит.Лев — уверенный в себе знак, однако март — идеальное время прислушаться к советам старших. Для достижения наилучшего результата в работе стоит объединиться с коллегами, хотя Львы и предпочитают действовать в одиночку. В конце месяца ожидается хорошая денежная прибыль, которую лучше оставить для покупки чего-то существенного.ДеваЗвезды рекомендует Девам стать немного смелее и активнее в марте. Тогда получится добиться исполнения любых желаний, воплотить в жизнь задуманное. Возможен головокружительный роман, который перерастет в серьезные отношения. Единственное, что может омрачить идиллию в паре, — упрямство, чрезмерная педантичность Девы. В семье же будут царить спокойствие и благодать, если не забывать уделять знаки внимания супругу.В рабочей сфере у Дев также все складывается замечательно. Восхищение коллег, похвалы от руководителя неизбежны. Самое время намекнуть руководителю о повышении — он точно не откажет.ВесыВ начале месяца Весы станут немного рассеянными, неуклюжими. Тянуть камнем вниз будут воспоминания о былых проблемах. Самое время отпустить все, начать жить по-новому. В любовных отношениях лучше занять выжидательную паузу. Попытки ускорить события вряд ли приведут к успеху. В семье возможны недопонимания и ссоры с партнером. Надо быть мудрее — стараться уступить.Март 2020 для Весов — лучшее время для демонстрации профессионализма. Руководство оценит их по достоинству, может предложить выгодную командировку. Она хоть и не принесет удовольствия, но существенно пополнит кошелек.СкорпионПассивность и бездействие — характерное поведение для Скорпионов в марте. Никаких интересных событий и знакомств: знак посчитает, что ему не за что бороться. В романтических отношениях тоже не все гладко. Возлюбленный может на время отвернуться, а одиночество введет Скорпиона в очередную фазу уныния. Следует перестать жалеть себя. К концу месяца все стабилизируется.Задачи, которые будут поставлены перед Скорпионом на работе, не вызовут даже минимального интереса. Хотя будет обидно, когда похвалят только коллег. Ситуация улучшится в конце марта — выгодные предложения посыпятся рекой.СтрелецУ ловких Стрельцов с приходом марта все будет получаться благодаря рациональному планированию дня. Даже дела, которые все время откладывались, быстро разрешатся без особого труда. В любовной сфере окружающие могут критиковать выбор Стрельца. Стоит прислушаться к мнению близких, а не бросаться в омут с головой. Лучше обратить внимание на старших родственников, им очень нужна помощь извне.Стрельцам, которые находятся в поисках новой работы, астрологи рекомендуют попытать счастья в чем-то новом, неизведанном. Не стоит возвращаться на старую работу, так или иначе все закончится очередным увольнением.КозерогКозероги в марте почувствуют себя востребованными: они будут нужны всем и каждому, у них будут просить поддержки как моральной, так и материальной. Хотя знаку действительно не сложно помочь. У одиноких Козерогов появится шанс найти вторую половинку.Семьянинам же придется постараться, чтобы порадовать домочадцев, — близкие люди хотят больше внимания.Плакы по знаку зодиака: кто они?К сожалению, не все так безоблачно для представителей знака в марте. В работе ожидают сплошные разочарования и поражения. Руководство будет предлагать провальные проекты, которые постепенно снизят самооценку. Лучше в начале весны взять небольшой отпуск.ВодолейВ марте Водолеи будут излучать уверенность, силу, смогут переоценить многие ситуации. Хорошее чувство юмора поможет посмеяться над собой, проще относиться к неурядицам. Звезды будут наталкивать знак на старые отношения. Но этого не нужно делать — горький опыт снова повторится. В семейных делах придется доказывать свою верность — у второй половинки могут появиться сомнения.Карьера в марте у Водолеев идет вверх. Любая работа будет выполнена «на отлично». Это поможет поднять самооценку, утвердиться в коллективе. Также повлечет за собой неплохую прибавку к зарплате.РыбыРыбы войдут в начало весны с новыми силами, смогут переделать массу дел, останется время даже помочь близким. Такая активность очень кстати, в противном случае депрессия была бы неминуема. К построению новых романтических отношений Рыбы подойдут с практичной стороны, материальная составляющая станет ключевым моментом. Но астрологи предупреждают, что состоятельности партнера недостаточно для полноценного счастья. Семейных Рыб вторая половинка окутает нежностью, вниманием, заботой.Активность в социальной жизни никак не касается рабочего процесса. Профессионально Рыбы в марте станут нерасторопными. Хотя в данном случае они работают на качество. Именно так нужно преподнести суть сложившегося замедления руководству.В целом, март 2020 — благоприятный месяц для всех знаков зодиака. Особенно это касается профессиональной деятельности. К концу месяца любые неурядицы исчезнут, тогда можно будет приступать к решению проблем, новым начинаниям.

Источник: www.allwomens.ru/zen