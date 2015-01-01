Прощеное воскресенье: как и у кого просить прощения

Каждый год верующие могут облегчить душу, просто попросив прощения. Эта христианская традиция появилась очень давно и стала праздноваться как Прощеное воскресенье. Каким образом зародился светлый праздник, как следует провести этот день, который каждый год приходит в самом конце Масленичной недели?Традиции праздникаОбычай всепрощения берет свое начало с раннего христианства. Он не является порождением народной фантазии и не взят из фольклора. Еще в тот далекий период подвижники-монахи покидали города и храмы, отправляясь в долгий путь на все время Великого поста в пустыню.Монахи предвидели, что им предстоят нелегкие испытания, и домой они могут не вернуться. Для успокоения души и чтобы помолиться в уединении с легким сердцем, они просили прощения, как перед смертью. Так было проще перенести предстоящие испытания. С тех самых пор традиция крепко укоренилась среди христиан.Какого числа Прощеное воскресенье в 2020 году?Дата праздника меняется каждый год и зависит от даты проведения Пасхи. Прощеное воскресенье — седьмое по счету перед Пасхой и последнее перед Великим постом. В этом году Прощеное воскресенье выпадает на 1 марта, как и последний день Масленицы.Самые красивые открытки с Прощеным воскресеньем: с надписями, поздравлениями, стихамиЧто можно и нельзя на Прощеное воскресеньеПрощеное воскресенье завершает Масленичную неделю. В этот день еще разрешается есть все скоромное: молочные продукты и яйца. На стол также подаются блины. Мясо и блюда из него запрещены, алкоголь употреблять не рекомендуется. За стол православные садятся семь раз, потому что именно столько недель в Великом посте. Если остались угощения, доедать их не следует. Их стоит выкинуть или скормить домашним животным.В церкви в этот день проводятся богослужения. Люди просят друг у друга прощения за вольные и невольные обиды. Запрещено ссориться, ругаться, думать о плохом. Также не разрешается убираться и стирать, вместо этого следует сходить в баню.По славянским обычаям в Прощеное воскресенье принято ходить на кладбище, поминать усопших, подавать милостыню нуждающимся, а не только просить прощения и прощать. В этот же день обычно сжигают чучело Масленицы, а пепел рассеивают по полям.За что просят прощения и у кого?В первую очередь, прощения нужно просить у тех, кого мы обидели, огорчили, а также у людей, с которыми отношения не складываются. Лучше это делать при личной встрече и искренне.Прощения можно и нужно попросить у всех вообще людей. Принято считать, что все мы не без греха. К сожалению, люди так устроены, что их мало заботят переживания ближних. Каждый сосредоточен на себе и своих проблемах, у каждого бывают темные мысли. Вот за это и нужно попросить прощения друг у друга. В этот день следует почувствовать любовь к ближнему своему, наполниться светлыми мыслями, раскаяться в содеянных поступках.В Прощеное воскресенье не запрещается просить прощения у людей другого вероисповедания.Как правильно просить прощения?Самое главное — делать это искренне, от души и лучше лично, но можно и по телефону. Необязательно указывать, за что именно вы просите прощения, можно просто держать это в уме. Не следует быть высокомерными при этом или испытывать гордыню. Будьте открытыми, повинитесь с осознанием этого чувства, но и лишнего самоуничижения не нужно. Можно просто произнести: «Прости меня».Прощать в ответ тоже нужно правильно. Простить — вовсе не значит забыть причиненную боль. Прощение означает, что вы больше не держите зла на обидчика, не будете желать отмщения, возмещения своих обид. Разойтись с покаянием и легким сердцем должны оба: и просящий, и прощающий.Прощеное воскресенье — это светлый праздник, который приносит нам радость освобождения и очищения души. Необязательно с точностью следовать всем традициям, просто попросите прощения и простите сами.

Источник: www.allwomens.ru/zen