Как пережить измену: пошаговая инструкция

Встретившись с изменой с мужа, любая женщина чувствует унижение. Даже если были подозрения, все равно это стресс. Справляется с изменой каждый, как может. Но есть практические советы психолога, которые пошагово помогут пройти этот нелегкий путь и разрешить ситуация в вашу пользу.Как себя вести, если вам изменили?Такое известие всегда ошарашивает неожиданно и схоже с ощущением, что земля ушла из-под ног. Первая реакция может быть разной: от растерянности до истерики. Но постарайтесь не впадать в панику. Единственная правильная реакция — это удивление, даже если вы знали об этом или догадывались.Во-первых, нужно успокоиться. Не кидайтесь разбираться с партнером на горячую голову, а возьмите паузу. Нужно не только успокоиться, но и привести мысли в порядок. Если есть возможность, поживите отдельно. Не пытайтесь разобраться в ситуации, пока не уляжется ваша буря чувств.Во-вторых, живите и не впадайте в уныние, иначе сделаете только хуже себе и окружающим. Плачьте, но только не у изменника на глазах, гуляйте, спите, общайтесь с близкими людьми. Хорошо приводит в порядок мысли и эмоции физический труд. Выберете, что вам ближе: это может быть спорт, или работа на даче, а может кому-то нужно помочь с ремонтом. В общем, выходите из этого состояния. Да, оно затягивает, но это необходимо.В-третьих, решите для себя, хотите ли вы сохранить отношения или считаете, что они себя изжили и пора расстаться. Хорошенько все взвесьте без эмоций. О времени не думайте — оно полностью на вашей стороне.Как сохранять хладнокровие в любом конфликте: совет психологаВ-четвертых, не берите вину на себя. Пусть ваш партнер чувствует себя виноватым — вам это на руку. Вы не должны искать оправдания — изменил он!В-пятых, когда успокоитесь, можно начать диалог. Чаще всего один из партнеров «идет налево» от накопившихся проблем и недосказанности. Важно выйти на откровенный разговор. Если ваша половинка не говорит о расставании и вы готовы простить, то остается только научиться разговаривать, уважать и заботиться друг о друге. Ни в коем случае нельзя припоминать факт измены, даже в шутку. Отношения придется строить заново и это будет новая глава в вашей жизни. Семья — непрекращающаяся работа над собой и в паре.Важно также обратить внимание, как долго длилась измена. Если это был длительный роман, то скорее всего изменщик просто «грелся». Там нет упреков, проблем и обязанностей. Там только и делают, что обхаживают и превозносят его. В таком случае он вряд ли уйдет туда, иначе бы сделал это раньше.Разовая же слабость в командировке или под действием алкоголя в подходящей обстановке, говорит о какой-то скрытой сексуальной неудовлетворенности. Здесь уж точно все в ваших руках. Но очень важно сразу все выяснить и расставить точки над «i». Если вы не уверены, что сможете простить и забыть факт измены, то лучше разойтись.Нелюбовь: 7 причин, почему муж охладел к женеЧто делать, если вы решили уйти от партнера?Разрыв отношений — это всегда боль, потеря и неизвестность для обоих. партнеров. Чтобы не оказаться снова в этой же ситуации, расставаться нужно до конца. Не устраивайте истерик, говорите спокойно, твердо и уверенно. Ни в чем не обвиняйте, не выискивайте виноватых, но и не давайте шансов на возрождение. Просто пришло время выйти на новый этап своей жизни.Не позволяйте себе нежиться в воспоминаниях, принимать подарки от теперь уже бывшего партнера. Не соглашайтесь встречаться наедине. Если встреча необходима по делу, пусть это будет в нейтральном месте, желательно многолюдном, или в сопровождении кого-то.Самое сложное при разрыве отношений — чувства и эмоции. Не сейте и не выносите с собой негатива. В будущей жизни вам поможет чувство благодарности. Вспомните все, за что можете быть благодарны этим отношениям и человеку, с этим и выходите. Жалость и злобу оставьте за порогом.Не допускайте флирта с бывшей половиной, даже спустя годы. Если есть совместные дети, помните, что любой негатив скажется на их психике в тройном размере. Если оба родителя адекватны, то не ставьте их перед выбором — расстаются взрослые люди, а не дети и родители. Не ограничивайте их общения и ни в коем случае не делайте их средством манипулирования.7 женских качеств, которые будоражат воображение мужчиныЕсли вы твердо решили расстаться, но изменщик не отпускает, начинает вами манипулировать или угрожать, то уходите быстрее. Ни к чему хорошему это не приведет. Игнорируйте любые попытки контакта, не оставайтесь наедине. Пусть бывший партнер свыкнется с мыслью, что он вам чужой человек.Измена — это не конец света, начало следующего этапа в жизни. Каким он будет, зависит только от вас. Безусловно, вы уже не будете прежней, потому что стали мудрее и сильнее благодаря новому опыту. Старайтесь наполнять теплом каждый день и ваша жизнь станет светлее.

Источник: www.allwomens.ru/zen