Как раз и навсегда избавиться от черных точек: 3 работающих способа

Черные точки — настоящий кошмар для любого девушки. Они появляются из-за избытка кожного сала, которое окисляется при контакте с воздухом. Их крайне тяжело вывести из пор. Но существуют некоторые действенные методы, которые раз и навсегда помогут избавиться от черных точек.Что такое черные точки?По сути, черные точки — это забитые поры. Сами они довольно маленькие и служат, чтобы выводить наружу лишнюю влагу и кожный жир. Когда поры забиваются пылью и разными отмершими чешуйками, которые окисляются при контакте с воздухом, то можно увидеть характерные черные точки.Справка! Категорически нельзя выдавливать черные точки!Существуют как закрытые, так и открытые комедоны, узловые и индуративные. В зависимости от их вида и выбирается лечение. Методы используются разные: кто-то обращается к косметологам, другие доверяют народным средствам.О чем говорит наличие черных точек?Темные точки образуются в самых разных местах: нос, лоб, подбородок, плечи, спина. Если человек заметил у себя комедоны, то скорее всего проблема кроется в гормональном сбое. Когда у женщин происходит чрезмерное выделение тестостерона, то работа сальных желез усиливается, в процессе начинается активная закупорка пор.Наличие черных точек говорит о следующем:Плохая гигиена — если ежедневно не проводить чистку лица, то кожа начнет страдать от комедонов.Излишнее пользование косметикой — большое количество тонального крема и пудры может привести к закупориванию пор.Плохой рацион питания — алкоголь, жирная и сладкая пища негативно влияют на состояние кожи.Гиповитаминоз — недостаточное поступление витаминов.Организм испытывает стресс или не подходят условия для жизни.Но, прежде всего, оно говорит о том, что появилось слишком много себума и изменился его состав. Себум — это кожное сало, которое выделяется каждые сутки. Вещество само по себе вязкое и жидкое. Оно образует на коже защитную пленку. Когда себум застревает в протоке, появляется пробка — комедон.Почему не стоит идти на механическую чистку?Многие девушки мечтают избавиться от черных точек. Принято, что если на коже появились какие-то высыпания, то, значит, появилась проблема. Правильное решение — сдать анализы и провести работу над питанием, но процесс долгий и требует времени. Некоторые люди идут на механическую чистку, но в ней есть и свои отрицательные стороны.Чем опасна механическая чистка лица:Риск получить микротравмы — они заживают и со временем превращаются в маленькие рубцы.После процедуры поры остаются открытыми — риск занести грязь, пыль и получить расширенные поры.Можно занести инфекцию — это редкое явление, но все же лучше обращаться к проверенным специалистам.Также важно знать, что если черных точек совсем мало и они появляются в одних и тех же местах, то бороться с ними не нужно. Если избавиться от комедонов с помощью чистки, то проблема все равно не решится. Когда себум меняет состав или увеличивается, то сразу же после механической чистки:кожное сало начинается выходить на поверхность;образуются новые черные точки;приходится снова идти на прием к косметологу.Прибегать к данной процедуре можно один раз, чтобы поддержать здоровый вид лица. В остальных моментах — это пустая трата времени.Как избавиться от отеков и тусклой кожи лица: 3 простых упражненияКак избавиться от черных точек?Если с проблемой не бороться, то бактерии могут вызвать воспалительный процесс. Точка постепенно начнет превращаться в гнойный прыщ. Прежде, чем бежать в аптеку и искать различные препараты, необходимо ознакомиться с тремя действенными способами против черных точек. Они помогут раз и навсегда решить проблему.Пилинг дома или у косметологаПровести пилинг можно самостоятельно или у профессионала. Такой вариант подойдет тем, у кого помимо черных точек есть акне. Провести нужно кислотный пилинг, который ускорит процесс отшелушивания ороговевших клеток, который и является причиной акне. При регулярном использовании убираются все мертвые клетки, а кожное сало свободно выделяется из пор.Осветление комедоновОптимальный метод для тех, у кого мало комедонов и они мало заметны, — обесцветить их. Для осветления комедонов используется косметика с отбеливающим эффектом, т.е. содержащая витамин С, койевую кислоту, арбутин.Димексид для лица: экономная косметологияРастворение комедоновПроцесс длительный, так как направлен на постепенное растворение себума. Используются только специальные средства. Раз в неделю необходимо применять маску из глины, регулярно — препараты с ВНА-кислотами, которые растворяют кожное сало. Хорошее средство — салициловая кислота, которая действительно работает. Но помните, что наносить на кожу ее нужно не в чистом виде спиртовой настойки, а в составе щадящих средств.Справка! Не стоит забывать следить за гормональным фоном, про ежедневный уход за лицом и правильное питание.Проблема черных точек знакома как взрослым, так и подросткам. Правильное решение — обратиться за помощью к специалисту, сдать все необходимые анализы на гормоны. Также важно следить за чистотой кожи, использовать различные препараты для растворения комедонов.

Источник: www.allwomens.ru/zen