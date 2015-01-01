Глазами мужчин: какие женские хитрости из журналов не работают

Современные глянцевые журналы часто дают советы женщинам, как просто управлять и манипулировать сильным полом в угоду своим желаниям. Мужчины, в свою очередь, рассказали, что эти статьи не только не укрепляют отношения, а, наоборот, портят их.Какие женские хитрости не работают на мужчинах?Для начала откроем страшную тайну о работе разведки: чтоб понимать планы противника, нужно знать, о чем противник думает. В любви, как на поле боя: или победа, или сдавайся! Мужчины, особенно находящиеся в активном поиске, читают эти же глянцевые журналы для милых дам, отдельное внимание уделяя рубрикам про отношения.«Предупрежден — значит, вооружен», и вот возможный избранник уже презрительно кривит губы и посматривает на часы на первом свидании, явно собираясь с него уйти. Не стоило сходу проверять на нем советы из глянца — он этот выпуск тоже читал. Однако рассмотрим подробнее самые распространенные ошибки.Как с юмором ответить на 5 бестактных фраз, которые слышит каждая женщинаПрозрачные намекиВся проблема мужчин в том, что они явно не понимают намеков. Никаких. Когда он спрашивает о желаемом подарке, не стоит говорить: «Ой, да ничего не надо». Потом и будет ничего. Или, закатывая мечтательно глаза, протянуть: «Нуууу, может, что-то такое воздушное, красивое, розовое», намекая на платье из новой коллекции любимого бренда. Результат будет как с осликом Иа-Иа — ему подарили воздушный шарик. Красивый, возможно, даже розовый.Но и это еще не все. Намекая мужчине, девушка, сама того не понимая, дает ему прекрасное поле для рокировки, маневра или бегства. Прикинуться ослом (уже даже не Иа) — самое простое, что он может сделать. Даже если были миллионы открытых «случайно» страниц в браузере, переписок в стиле «ой, не тебе», и в особо тяжелом случае — «вот примерно такое, только с пуговицами перламутровыми».Совет: Говорите своему мужчине прямо, четко, внятно. Можно дополнительно закрепить красивой картинкой, ссылкой или уже заполненной корзиной.Мотивация сексомУловка из эпохи, близкой к доисторической. Умеющий логически мыслить мужчина явно понимает, что в кровати хорошо не только ему одному. И наказание «я тебе больше не дам» — это, по меньшей мере, смешно. Если только вы не играете в ролевые игры.В остальном подобные игры с либидо ни к чему хорошему не приведут, и есть риск остаться в гордом одиночестве. Просто потому, что рядом оказалась женщина, которая этот выпуск лучших женских советов не читала. А еще она понимает, что война войной, а спим вместе в обнимку. Профит!Подсказка: после хорошего секса мужчина вообще не нуждается в манипуляции и управлении.Прикидывание дурочкойАмплуа «инженю» идет молодым девушкам в стиле Одри Хепберн. Можно даже похлопать большими глазами. Фраза «оно сломалось само» действует на мужчину, как красная тряпка на быка. На первый раз тореадор спасется. Дальше — получит самоломанным по голове.Исключение — сисадмин на работе. Но он тренированный и вне правил, на фразу про «само» ловит дзен и молча делает.Унижать собственный интеллект и делать явные глупости абсолютно не идет приличной барышне. Между красивой умной девушкой и красивой глупой, мужчина с серьезными намерениями выберет первый вариант. Да и глупая мадемуазель считается довольно легкой добычей.Лишение альтернативыТоже сомнительный совет, действующий только на двухлетних детей. На вопрос: «Дорогой, а что ты хочешь: поехать к маме или копать огород на майские», адекватный мужчина возмутится и будет прав. Он хотел гараж, пиво и шашлык. Нельзя заранее ставить ситуацию под углом без выбора. Велик шанс, что ответ будет не из предложенных вариантов.Умение слушать и слышать, находить компромисс, устраивающий обе половинки — своеобразный труд. Выставлять себя в свете самой хитрой по безальтернативной методике — не самая лучшая затея. Кстати, тут может сработать всем известное правило: «Все, что вы скажете, будет использовано против вас». Не стоит удивляться, если вас поставят перед похожим выбором: «Милая, ты что хочешь, билеты на Лигу Чемпионов или новый спиннинг»? А милая хотела что-то «с перламутровыми пуговицами» из первого пункта статьи. Заранее неудобный выбор есть отсутствие выбора.У каких женщин тяжелый характер: называем по именам«Королева драмы»Безусловно, мужчине приятно спасать девушку, попавшую в беду. Даже если эта беда — сломанный ноготь или порванные колготки. Супермен придет на помощь раз, второй и, нехотя, третий. Дальше истеричка будет заблокирована, ибо мешает вершить настоящие геройства.Не нужно раздувать проблему на пустом месте и устраивать показательное шоу из ничего. Ни один мужчина не почувствует себя нужным, как это интерпретируют журналы, но почувствует себя тупо.Если дорог ваш избранник, не стоит пробовать подобные советы и применять психологическое давление. Хотя бы потому, что мужчинам это, мягко говоря, не нравится.

Источник: www.allwomens.ru/zen