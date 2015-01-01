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Три самые частые проблемы в отношениях у каждого знака зодиака

Andre
Три самые частые проблемы в отношениях у каждого знака зодиака
Знать и контролировать свои сильные и слабые стороны необходимо, в том числе и для создания гармоничных отношений. Разобраться в сложностях собственного характера и узнать совместимость с другим знаком помогает астрология. Она дает объяснение поведению людей в зависимости от их принадлежности к определенному созвездию. Рассмотрим три самые типичные проблемы в отношениях для каждого из зодиаков.

Овен (21.03 — 19.04)

Овен прав всегда, даже когда неправ. Упрямство и невосприимчивость к чужому мнению часто становится причиной ссор даже в давно состоявшихся парах. Важно помнить о праве каждого на индивидуальность и собственное мироощущение.

Ничто в этом мире не вечно. Иногда это касается и отношений. Но Овну сложно принять этот факт, поэтому он часто цепляется за старое.

Стремление во всем быть первым нередко играет с Овном злую шутку. Желание угодить не всегда разумно — следует научиться понимать последствия своих действий и отказаться от порыва хвататься за любую просьбу.

Телец (20.04 — 20.05)

Тельцу сложно принять мысль о том, что у всего есть свои причины. Вместо поисков истины он часто сосредоточивается на мести. 

Требовательность же Тельца может стать непосильной для окружающих. Иногда стоит снизить планку, хотя бы по отношению к близким людям.

Этом знаку также следует помнить, что не все люди способны адекватно воспринимать критику, тем более жесткую и агрессивную. Она может нанести непоправимый урон. Следует быть немного более внимательным к чувствам окружающих.

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Близнецы (21.05 — 20.06)

Жизненно важная потребность для Близнецов — наличие собственного пространства. Его обустройство может стать причиной затяжных конфликтов с партнером. 

Концентрация на собственном внутреннем мире со стороны может казаться безразличием к миру близкого человека. Подумайте об этом.

Достижение гармонии для Близнецов подобно концу света. Но ведь именно к идеальным отношениям стремится большинство людей. И представители этого знака — не исключение.

Рак (21.06 — 22.07)

Рак постоянно находится в противоречии между желанием иметь по-настоящему близкого человека и базовой потребности побыть одному. 

Его также постоянно мучает стремление откладывать все на потом, в том числе и в отношениях с любимым человеком.

Привычка накручивать себя из-за недостаточного, по мнению Рака, проявления внимания часто становится причиной подавленного настроения. Оно быстро перерастает во внутреннюю трагедию со множеством фатальных развязок, которые данный знак переживает в собственных мыслях настолько ярко, что переключиться на реальность ему бывает сложно.

Лев (23.07 — 22.08)

Врожденная скрытность и истеричность при сильном характере часто крайне мучительны для партнера.

А еще Лев склонен брать больше, чем отдавать. Это касается и эмоциональной сферы.

Данный знак страстно желает обеспечить себе комфортную и обеспеченную жизнь, но нередко за счет другого.

Дева (23.08 — 22.09)

Стремление к ежеминутному совместному времяпрепровождению часто душит партнера. Попытайтесь подумать и о нем тоже.

Девы привыкли жить по собственным правилам и даже не замечают, как навязывают их окружающим.

Еще одна проблема Дев — в неспособности адекватно выражать отрицательные эмоции. В пылу гнева они могут говорить то, что на самом деле не относится к делу, чем сильно ранят партнера.

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Весы (23.09 — 22.10)

Весам свойственно часто использовать ложь во благо, что неприемлемо для многих окружающих.

Идеализация партнера приводит к тому, что его отрицательные качества долго остаются в тени. А когда вскрываются, то уже поздно, — Весы крепко привязаны к нему. Разрыв же грозит сильным душевным волнением.

Врожденная нерешительность мешает Весам сделать первый шаг в отношениях.

Скорпион (23.10 — 22.11)

Скорпион не относится к людям, способным дать второй шанс. Любая обида может стать безоговорочным разрывом отношений.

Азарт, присущий началу отношений, быстро гаснет, делая длительные романы скучными и утомительными.

Скорпион склонен накапливать обиды, никак не проявляя это внешне. Зато потом, при нужном стечении обстоятельств, на обидчика обрушивается поток претензий, способный сбить с ног в буквальном смысле слова.

Стрелец (22.11 — 21.12)

Стремление к личной свободе часто воспринимается окружающими как невнимательность и даже бездушность. Следует почаще прислушиваться к тому, как видит идеальные отношения ваш партнер.

Обостренное чувство справедливости может стать причиной разрыва вполне перспективных отношений.

Стрелец склонен неосознанно угнетать партнера, от чего последний может испытывать моральное истощение и усталость.

Козерог (22.12 — 19.01)

Альтруизм в отношениях может стать губительным для самого Козерога.

Неспособность отказать часто приводит к решениям, на которые представитель данного знака не готов внутренне.

Нездоровые отношения не признаются таковыми до самой точки кипения, что только усложняет мирный выход из них.

Самый сильный знак зодиака: кто он?

Водолей (20.01 — 18.02)

Водолей оставляет для себя слишком широкое личностное пространство. Это может восприниматься как нежелание находиться в отношениях.

Водолея мучает постоянное ощущение непонятности.

Этому знаку свойственно избегать серьезных отношений из-за перспективы лишиться личной свободы и пространства, а также необходимости согласовывать свою жизнь с другим человеком.

Рыбы (19.02 — 20.03)

Бывают излишне сосредоточены на собственных переживаниях, что мешает погружаться в отношения.

Рыбы склонны думать, что в паре именно они больше отдают, нежели получают.

Трудность с выражением собственных чувств может приводить к недопониманию.

Принятие собственных слабостей как данности, без чувства вины и самоуничижения, способно вывести отношения с партнером на принципиально новый уровень. Живите в мире с собой и будьте счастливы!

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Гороскопы
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