15 Божьих подсказок человеку, которые принесут счастье и удачу

О счастье мечтает каждый. Но немногие понимают и придерживаются простых законов, которые облегчают и придают жизни новых красок. Многие зачастую просто плывут по течению, не задумываясь о них. Рассказываем о 15 подсказках от Бога, которые помогут по-новому взглянуть на бытие и научиться по-настоящему быть счастливым.1. Мы пришли сюда, чтобы радоватьсяВ священном Писании, в послании к Фессалоникийцам, апостол Павел пишет: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите» (1 Фес. 5:16–18). Если мы неблагодарны Богу за жизнь, которую Он нам дал, мы не сможем быть счастливы по определению. Сколько на земле существует богатых людей, которые не имеют смысла жизни. Они несчастливы. И таких людей можно встретить везде и всюду, ведь без веры жизнь человека теряет краски2. Смысл есть всегдаКаждый из нас, пришедший на эту грешную землю, имеет свой жизненный путь, свою индивидуальную историю. Весь смысл человеческого существования ни в том, чтобы потреблять, как это делают животные, а в том, чтобы пройти сложности и трудности. Ведь человек становится человеком не с рождения, а постоянно приобретая опыт. Иногда кажется, что его жизнь становится бессмысленной. Но это происходит лишь оттого, что он погрязает в вечной суете.3. Любовь сильнее злаЭто действительно не пустые слова. Многие наши отцы и матеря, прошедшие через время страшных войн и лишений, именно поэтому не опустили руки. Они жили надеждой на светлое будущее их детей и всего народа. Они стали действительно примером для нас, показав героическую самоотверженность, которое навеки останется в нашей истории.Законы духовные также работают и по сей день: ничего не изменилось со времен сотворения человека. Станьте примером для своих детей, показав трудный подвиг самоотречения ради них и своего супруга.4. Нет ничего случайногоЕсть две хорошие пословицы, вышедшие из уст наших предков: «У Бога нет ничего случайного» и «Пути Господни — неисповедимы». Действительно, иногда кажется, что многие скорби приходят к нам неоправданно, что мы этого не заслуживаем. Но если человек не ввергает сам себя в уныние и не опускает руки, любая ситуация разрешается. Господь не дает человеку такого испытания, которое он не смог бы понести.Почему Бог допускает страдания: 5 причин попущения Божия5. Не желай другому того, чего бы не пожелал себеХристианство, как и многие религии, запрещает негативно относится друг к другу, осознанно желать зла, ненавидеть и проклинать. Духовные законы остаются и действуют на всех одинаково, как и законы притяжения физического. Об этом всегда нужно помнить!6. Спокойствие — есть невероятная силаИногда, спокойствие — это именно то, чего нам недостает в этом безумном, куда-то постоянно спешащем мире. Только опытный человек может научиться мыслить критически и трезво, оценивая без излишних эмоций принятие какого-либо решения. Холодный рассудок — залог правильного отношения к жизни.7. Слушай глас БожийВременами человек не знает, как ему поступить, теряется, мечется, ищет правильный ответ. В такие моменты, чтобы не усугубить ситуацию и понять, что есть верное решение, стоит послушать свой внутренний голос и отпустить ситуацию, позволив небесам уладить проблему.8. Бог — есть ЛюбовьВосточная церковь раннего христианства гласит, что Бог — есть Любовь. Заметьте, что Он не имеет любовь, а что Он сам является ею! Это удивительное утверждение, которое ни одна религия, кроме христианства, никогда не исповедовала. Бог любит нас, какими бы мы не были.9. Бог внутри насМногие атеисты сами лишают себя той радости, которую имеет человек, живущий по законам Божьим. Его жизнь наполнена присутствием Всевышнего. Атеисты пытаются рационально принять существование и воскресения Христа. Но, к сожалению, мало кому из них приходит в голову напрямую обратиться к Нему посредством молитвы! Хотя это самое логичное, что можно было бы предпринять для проверки.10. Любовь наполняет вас самих жеУдивительная сила — любовь! Она способна заряжать жизнью, способна ломать преграды и давать силы жить! Мы зачастую хотим, чтобы любили нас, не осознавая, что именно жертвенная любовь, ради другого человека, может вселить и в вас этот бесконечный источник жизни.11. Не оправдывайте себяЕсли человек умеет осуждать себя в трудной житейской или жизненной ситуации, то убивает сразу двух зайцев. Во-первых, он критично подходит к себе, поэтому ему в тысячу раз сложнее становится пребывать в иллюзиях. Во-вторых, если человек не оправдывает себя, значит, не осуждает никого вокруг.Почему Бог не наказывает плохих людей: 4 точки зрения12. Ничто не вечно, кроме добродетелиМы смертны, и не было еще ни одного человека, который бы не ушел из этой жизни как-то по-иному. Вечные вопросы остаются для каждого из нас: где, когда и как? Поэтому не сильно увлекайтесь погоней за славой, уважением, богатством, поскольку известно только одно — мы все это обречены потерять. Наши дети смотрят на нас и учатся. Лучше оставить их при минимальном комфорте, нежели своими руками превратить их в животных.13. Ищите себя и не отчаивайтесьИщите, чем вы хотите заниматься, обучайтесь, тянитесь к знаниям и будьте трудолюбивы. Этот навык нужно вырабатывать с детства, ведь в нашем мире он просто необходим!14. Каждый человек может быть оправданМы часто осуждаем кого-то, даже не придавая этому значения. Но пока человек живет на этой земле, Господь еще надеется на то, что он сможет стать лучше. Вспомните разбойника, которого распяли вместе со Христом, — он покаялся перед смертью и тут же услышал: «Истинно говорю тебе, сегодня будешь со Мною в раю». Нужно понимать, что в то время к распятию приговаривали только отпетых убийц и грабителей. Нам неизвестно, сколько лет он занимался этими бесчинствами, но Господь судил иначе.15. Бог никого не наказываетЕсли кто-то думает, что Бог, который есть Любовь, кого-то наказывает, то он глубоко ошибается. На это высказывание следует сказать, что Бог не гневается и не осуждает, не раздражается и никого не презирает. Человек сам зачастую имеет такое мнение о Нем, потому как еще находится в пучине тьмы и неведения. Для избавления от этого, нужно достойно прожить эту жизнь.Соблюдение вышеперечисленных простых правил позволит вам избежать многих неприятностей в отношении с другими людьми и самим с каждым днем становится лучше. Любите и уважайте друг друга, ведь именно в этом и есть наша жизнь.

Источник: www.allwomens.ru/zen