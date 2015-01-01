Родительские субботы в марте 2020: что можно и нельзя делать

В православном богослужебном уставе отдельно обозначены определенные дни, когда Церковь проводит особое поминовение усопших, прежде всего, почивших родителей. Панихиды носят название вселенских, а даты, на которые они приходятся, именуются родительскими субботами. Во время Великого поста в марте их будет целых три. Рассказываем, что можно, а чего нельзя делать в эти дни.История и смыслТрадиция почитания умерших существует с раннего христианства. А само установление мясопустной субботы произошло еще в V веке. День этот был избран неслучайно, ведь последующее воскресенье посвящено воспоминаниям о последнем Страшном суде Христовом.Важно! В родительскую субботу позволительно воссылать просьбы за усопших вне независимости от обстоятельств их смерти и условий погребения.Именно поэтому церковные отцы особо обозначили время для молитвы за всех отошедших в мир иной. Именно так Церковь дает шанс на спасение каждой душе. Сама же поминальная суббота носит название родительской, потому как молиться за людей, подаривших жизнь, считается главным долгом всех верующих.Когда родительские субботы в марте 2020?В этом марте насчитывается три родительских субботы. Такое количество обусловлено сроками начала наиболее длинного и самого строгого православного поста. Эти правила нашли свое отражение даже в устройстве богослужебной жизни. В это время Литургии читают реже — молитва об усопших не читается ежедневно, как в иное время. Дабы не лишать верующих возможности помянуть крещеных христиан, на вторую, третью и четвертую недели Великого поста назначают торжественные всецерковные родительские субботы.В марте 2020 года они распределены следующим образом:14 марта — поминовение усопших со служением Литургии святого Иоанна Златоуста;21 марта — поминовение на третьей седмице с чтением Литургии;28 марта — родительская суббота со служением Литургии.Традиции и обрядыВ народе родительская суббота почитается в качестве главного поминального дня. Кроме особой молитвы в этот день принято посещать могилы родственников. Только ни в коем случае нельзя замещать божественную Литургию лишь походом на кладбище. Обязательно сходите на службу, послушайте певчих, очистите мысли, обратитесь к Всевышнему, вознесите заупокойные молитвы за своих родных и близких и уже потом направляйтесь на погост.Что происходит с душой усопшего после смертиТакже в эти дни принято устраивать семейные трапезы, во время которых вся семья должна собираться за столом, дабы помянуть усопших родственников. Обязательным блюдом считается кутья из варенной пшеницы, сдобренной медом. Зерна главного блюда поминальной трапезы ассоциируются с умершими родственниками, а присутствующие за столом считаются их плодами.Что можно делать в родительскую субботу?Главное, что можно сделать в этот день, — молиться за усопших. Идя в храм, можно захватить с собой печенье и конфеты для поминания, которые церковные служители раздадут прихожанам. Также заранее готовятся записки с именами умерших родственников, которые будут зачитаны во время службы. Если попасть в храм в этот день не удалось, то помолиться можно и дома.Чтобы надлежащим образом почтить души родственников, следует старательно убраться в доме. На столе с поминальной трапезой обязательно необходимо установить зажженную свечу. Употребления алкоголя в эти дни должно быть умеренным.Важно! По окончанию трапезы посуда остается на столе до утра.Что нельзя делать в родительскую субботу?В родительскую субботу запрещается выполнять сложные работы по дому и огороду, но только до посещения храма и участия в поминальной молитве. Эту истину единодушно подтверждают все священнослужители. Не отказывайте в этот день в помощи нуждающимся. Остерегайтесь драк, ссор и сквернословия.При посещении могил нельзя устраивать пышные застолья и чрезмерно напиваться. Оставлять «угощение» в виде спиртного усопшим категорически возбраняется. Не надо ни поливать могилу алкоголем, ни оставлять его в рюмке. Подобные поступки не благословляются и не одобряются церковью.Важно! Деяния православных христиан не должны превращаться в следования суевериям.Для Бога живы все без исключения. И молитвы, возносимые в родительские субботы, прямое тому подтверждение. Помните, что наше обращение к Всевышнему для предков порой важнее даже посещения мест их захоронения.

Источник: www.allwomens.ru/zen