Заговоры и обряды в полнолуние: на любовь, желание и удачу

Полнолуние — магическое время, когда луна обладает огромной силой и влияет не только на самочувствие человека, но и на его судьбу. С древности люди верят, что в это время можно изменить свою жизнь к лучшему с помощью проведения специальных ритуалов. Главное — проводить эти старинные обряды, соблюдая все рекомендации.Как проводить обряды в полнолуниеПолнолуние одновременно и завораживающее, и внушающее тревогу небесное явление. Возможно поэтому люди придают ему огромное значение и пытаются в этот период привлечь любовь, удачу и богатство, разрешить финансовые проблемы, восстановить здоровье и красоту.Однако важно при этом соблюдать ряд рекомендаций:при чтении заговора полностью положиться на его силу и верить в благоприятный результат;сосредоточиться, не отвлекаясь на посторонние звуки;не привлекать в свою жизнь человека, в сердце которого уже живет любовь;выучить магические слова наизусть, чтение с бумажки не даст нужного эффекта;произносить заговор как можно тише, не привлекая чужого внимания;перед проведением ритуала помолиться и перекреститься;не использовать магию полнолуния для плохих целей и вреда другим людям.Важно! Чтобы достигнуть результата и не навредить себе, следует читать заговоры строго во время полной луны, а не во время ее роста или убыли.Заговоры на любовьПолнолуние — благоприятный период для привлечения любви и счастья в свою жизнь. Проведя несложные ритуалы, одинокие люди смогут встретить вторую половинку, а несвободные — улучшить отношения с супругом или супругой.Существует также заговор, который поможет получить предложение о замужестве, особенно если избранник не спешит его делать. Магические слова произносятся строго в полнолуние на святую или питьевую (родниковую) воду. Во время чтения необходимо мысленно желать себе искренней любви и бесконечного счастья.Обряд довольно прост:Налить жидкость в стакан.Пять раз наговорить на нее.Выпить заговоренную воду.Текст заговора: «Как живые существа не могут прожить без воды, как горит и полыхает дерево в пламени огня, как не смогут рыбы без речной воды, так и без меня мой возлюбленный, по судьбе мне предназначенный, не сможет протянуть и часа без меня. Как только выпью я святой и заговоренной воды, так и снизойдет на него тоска, будет скучать по мне, горевать, и пробудится в его сердце нескончаемая любовь. Чтобы взор свой от меня отвести не смог и со мной до конца дней вместе был. Аминь».Привлечь любовь в свою жизнь и усилить чувства избранника можно с помощью еще одного действенного заговора. Для проведения ритуала нужно:Дождаться полнолуния.Наполнить стакан освященной водой.Ближе к полуночи поставить его к окну, чтобы лунный свет касался воды, а на поверхности отражалось небесное светило.Правой рукой провести по краешку емкости ровно семь раз, при этом каждый раз шептать имя любимого человека.Глядя на отражение луны в воде, произнести заговор.Текст заговора: «Чистая водица пусть одарит луну мощью, чтобы раб Божий (имя избранника) заметил мою привлекательность. Пусть он останется со мною, рабою Божиею (собственное имя) навек. Вместе будем дни и ночи проводить. Пусть все задуманное исполнится! Аминь».Оставьте стакан возле окна до рассвета, чтобы лунный свет открыл магический канал, по которому любовь войдет в жизнь. Если сделать все правильно и с надеждой в сердце, скоро у вас появится любимый человек.Заговоры на исполнение желанияОбряды на исполнение желания считаются универсальными, ведь можно пожелать все, что душе угодно. В полнолуние маги рекомендуют произносить заговоры на исполнение самой заветной мечты.Порядок действий следующий:Приобрести в храме три тонкие свечи.Приготовить обычный чистый лист бумаги.За несколько минут до полуночи расставить свечи в ряд на столе и зажечь их.На листке изложить емко и кратко свое самое главное желание.Дождаться 12 часов ночи.Поджечь бумагу с помощью пламени центральной свечи.Смотреть на пламя, пока лист полностью не догорит.Останется лишь собрать пепел и развеять его по ветру, произнеся простую фразу: «Да произойдет так!».Не стоит отчаиваться, если желание не сбудется на следующий день. В зависимости от его сложности процесс может занять несколько месяцев или чуть дольше.Что можно и нельзя делать на полную Луну?Заговоры на удачу в деньгахПолнолуние — подходящее время, чтобы улучшить свое материальное положение, привлечь удачу в делах и решить финансовые проблемы. Как только на небе появится полная луна, следует начать проведение ритуала на протяжении трех ближайших ночей.Обряд очень простой и действенный. Его можно выполнять каждое полнолуние. Для него потребуются стандартные предметы: купюры (желательно крупные), монетки, новый кошелек.Как привлечь финансовую удачу? Для начала нужно зарядить пустой кошелек энергией полной луны. Положите его под отблески лунного света и прочитайте заговор.Текст заговора: «Как по ночному небосводу рассыпались звезды, так пусть в моем кошелечке деньги не заканчиваются. Чтобы у рабы Божьей (собственное крещеное имя) всегда имелись купюры, чтобы обеспечивали они достаток и никогда не заканчивались. Аминь».Незадолго до наступления второго дня полнолуния положите внутрь кошелька немного монет. И снова отправьте его на подоконник, чтобы небесное светило коснулось его поверхности своим мягким светом.На третью ночь кошель заполните купюрами и также положите на окно. Магические слова произносите на каждом этапе. После такого заговора проблем с деньгами у вас точно не возникнет.Волшебная энергетика полной луны может использоваться не только для привлечения второй половинки, финансового благополучия и для осуществления мечты. С ее помощью можно проводить и другие ритуалы, усиливающие красоту и поправляющие здоровье. Также с помощью магии полнолуния можно существенно улучшить жизненную ситуацию и увеличить запас жизненных сил.

Источник: www.allwomens.ru/zen