Астрологический календарь на весну 2020: полнолуния, ретрограды

Астрологи считают, что 2020 год является на редкость успешным и благоприятным. Многие из его знаковых событий как раз приходятся на весну. Рассмотрим, что именно приготовили для нас планеты в этот период.Лунный календарь на март 2020 годаПолнолуние в Деве приходится на 9 марта. В период с 14 по 16 числа Луна будет находиться в знаке падения, что будет соответствовать созвездию Скорпиона. С 24 марта начнется Новолуние. Самое главное событие месяца — весеннее равноденствие, которое приходится на 19 марта. В этот день наконец-то можно сбросить весеннюю хандру и начать радоваться новой жизни.Внимание! Именно с этой даты начинается отсчет астрологического года.СолнцеНа 14 марта, падает день перехода Солнца из Стрельца в Козерога. Во время зодиакального перехода нельзя делать что-то новое для себя: это чревато неудачами и несчастьями. В расчет берутся «длинные» сутки с 13 марта 17:00 до 15 марта 07:00. Затем можно действовать, как обычно.МеркурийДвижение ретроградного Меркурия заканчивается 10 марта. Вплоть до 7 апреля положение этой планеты будет оставаться в созвездии Водолея. Это означает, что планировать какие-то решительные действия крайне нежелательно. Опасность ретрограда заключается в возникновении неудачных торговых сделок, ухудшении положения дел на работе, разногласиях с близкими и друзьями.Однако волноваться не стоит, потому что Меркурий в Водолее в принципе отличается спокойствием, комфортом и размеренностью. В это время можно и нужно делать смелые и важные решения. Но не стоит слишком увлекаться фантазиями: в этом и заключается минус Меркурия в Водолее, что можно нечаянно поддаться неоправданным рискам и мечтам.ВенераВенера будет находиться в Овне с 28 февраля по 28 марта, что предвещает весьма нейтральное влияние знака. Положение планеты может давать большую смелость и решительность, чем обычно вам свойственно.МарсКипящая энергия Марса в этом месяце даст долгожданные силы для решительных действий. До 22 марта он находится в знаке Стрельца, а потом перейдет в фазу Козерога. Так, первые три недели марта будут сопровождаться лирическими настроениями, желаниями предаваться грезам и мечтам, особенным интересом к религии и искусству. А конец месяца будет более активным: наконец-то можно будет перейти к осуществлению задуманного, очень желательно уделить внимание спорту и прогулкам на свежем воздухе.Гороскоп на март 2020 года: прогноз для всех знаков зодиакаЮпитерДо 30 марта Юпитер располагается в знаке Стрельца — это самое надежное положение планеты до конца года. Кроме того, соседство с Марсом в одном и том же зодиакальном доме даст благословение всем, кто хочет посвятить себя поступкам, несущим благо всему обществу.Лунный календарь на апрель 2020 годаПолная Луна приходится на 7 апреля, и будет проходить под знаком Весов. Прежде всего, речь идет о балансе и консенсусе. Самая важная задача в этот день — найти прочную опору, которая поможет удачно провести лунный цикл.Потом новолуние придется на знак Тельца 22 апреля. В это время звезды обращают внимание на нашу природную чувственность и интуицию, которые подсказывают правильные решения в финансовой стороне жизни и в отношениях с любимым человеком.Энергетически самыми благоприятными днями будут являться четырнадцатые и двадцатые лунные сутки, а именно 6 и 13 апреля. Также считается, что апрель станет месяцем любви для всех без исключений.Внимание! Как в марте, так и в апреле лунных и солнечных затмений не наблюдается.СолнцеСолнце будет находиться до 19 апреля в Овне, после чего перейдет в знак Тельца. Первый из них проявляет в людях организаторские способности. Будьте бдительны: излишняя инициатива бывает наказуема.МеркурийМеркурий успеет пробежаться аж по трем зодиакальным фазам (Рыбы — до 10 апреля, Овен — 11-27 апреля, Телец — с 28 апреля). Это станет самым значимым планетарным событием. Под знаком Рыб максимально активизируются творческие способности, под Овном и Тельцом — дипломатические навыки, успешность в бизнесе и работе, необыкновенно успешная решительность.Счастливые числа: лотерейный гороскоп на 2020 год по знакам зодиакаПлутон25 апреля начинается ретроградный Плутон в Козероге. Этот период продлится полгода, вплоть до 4 октября. Следует пересмотреть взгляды на свое окружение и убрать все лишнее, что мешает для достижения своих целей.Лунный календарь на май 2020 годаПолнолуние в Скорпионе приходится на 7 мая. Этот знак очень интригующий, соблазнительный и пытается сделать явью все наши темные потаенные желания. Например, секс, страх смерти, личностный рост, связанный с преодолением зоны комфорта и достижением мечты всей жизни.Будет существовать очень большой соблазн поддаться негативным тенденциям, но не стоит этого делать ни в коем случае: это может привести к черной полосе в жизни на долгий период.Сатурн10 мая начнется движение ретроградного Сатурна в Водолее, закончится он только 29 сентября. Прежде всего, Сатурн связан с кармическими долгами, которые вы не закрыли в прошлом. В это время будет необходимо пересмотреть все свои невыполненные обязанности, особенно в плане бизнеса и работы. В идеале нужно рассчитаться и примириться с людьми, которым вы оказались должны, а также вспомнить все важные жизненные уроки, приведшие к такому положению дел.ВенераС 12 мая до 24 июня Венера также будет находиться в ретроградном положении. Поскольку Венера является покровительницей любви и денег, в такой период придется пережить ряд событий в отношениях со своим партнером, чтобы понять, что вы действительно значите друг для друга.ЮпитерТретья ретроградная планета — это Юпитер в Козероге (с 14 мая до 12 сентября). Эта планета является покровителем удачи и оптимизма. Ретроградное движение предвещает вам сомнения в правильности своего решения и духовного пути. Не отрекайтесь от своего прошлого опыта, лучше оглянитесь вокруг и посмотрите, чему вы можете научиться у других.Солнце20 мая Солнце входит в знак Близнецов. Такое положение звезды сможет разнообразить вашу жизнь, приводя в шумные компании и даря гедонистические удовольствия. Новолуние также будет происходить в этом знаке, что дополнительно увеличит ваши шансы в повышении навыков коммуникации с новыми и старыми знакомыми.Так, астрологический календарь предрекает весну, насыщенную на события и эмоции. Первая половина сезона больше посвящена активному личностному росту и продвижениям в работе или бизнесе, а вторая — более лиричная, это время для пересмотра своих идеалов и усвоения нового жизненного опыта.

Источник: www.allwomens.ru/zen