Весенняя хандра: 5 способов победить серого монстра
Наконец после долгой и унылой зимы наступили солнечные весенние дни. С каждым днем становится теплее, природа просыпается. А настроение у многих — подавленное, так как с первыми солнечными лучами в жизнь тысячи людей ворвалась сезонная хандра. Однако не нужно пугаться. Это временное состояние, и выйти из него можно, если следовать некоторым советам.
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Пейте витамины
Весной в организме чувствуется острая нехватка витаминов. Причиной психического напряжения может быть отсутствие необходимых веществ для нормальной работы организма. Ешьте больше фруктов: львиная доля витаминов содержится в зеленых яблоках, апельсинах, бананах, гранатах. Неплохо добавить в ежедневное меню и свежие овощи, поэтому готовьте чаще салаты.
Если употребление овощей и фруктов в пищу невозможно, начните принимать витаминный комплекс. Организму помогут проснуться от зимней спячки витамины B, C и D.
Важно! Перед началом приема витаминов обязательно нужно посоветоваться с врачом.
Питайтесь правильно
Правильное и сбалансированное питание является одним из лучших помощников в борьбе с хандрой. Исключите из рациона тяжелую пищу, чтобы организм освободил энергию, которую он тратит на ее переваривание. Ешьте больше овощей, фруктов и зелени, а меньше мучных и мясных блюд.
Необходимо употреблять больше пищи, способствующей выработке эндорфинов и серотонина. В рацион диетологи рекомендуют включить следующие продукты-антидепрессанты:
бананы;
шоколад;
орехи;
семена подсолнечника;
цитрусовые;
инжир;
финики;
хурма;
клубника;
горький красный перец;
сыр и брынза.
Весной особенно остро ощущается недостаток витамина D, поэтому специалисты советуют есть больше яиц и морской рыбы. Также следует увеличить употребление растительных масел, которые содержат большое количество жирных кислот. Не следует забывать о морской капусте — она богата микроэлементами.
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Смените обстановку
Одним из самых эффективных способов борьбы с весенней депрессией является смена обстановки. И на это не обязательно нужны большие деньги. Выходные можно провести на даче, а если ее нет, то у друзей. Если не нравятся компании, то можно пойти в театр или музей, отправиться на автобусную экскурсию. Новые впечатления помогут отвлечься от неприятных мыслей и развеяться.
Займитесь фитнесом
Движение является одним из важнейших способов выхода из подавленного состояния. Оно может пробудить энергию практически с нуля. Даже если вам кажется, что вы сильно устали, и сил ни на что не осталось, займитесь спортом. Начните посещать бассейн и фитнесс-центр. Спорт доставит много положительных эмоций: это и смена обстановки, и разрядка для организма. Весной особенно полезны занятия танцами.
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Гуляйте
Весной увеличивается световой день, но организм по-прежнему продолжает по зимней норме вырабатывать мелатонин, гормон сна, поэтому сонливость никуда не уходит. Солнце поможет настроить внутренние биологические часы организма.
Постарайтесь отказаться от поездок на транспорте, ходите больше. Даже если у вас нет желания никуда идти, а вы хотите только лежать, с головой накрывшись одеялом, заставьте себя встать и выйти на улицу.
Выделите хотя бы 10-20 минут на дневные прогулки. Если работаете, то выходите на воздух во время обеденного перерыва. Прогуляйтесь вечером в ближайшем парке или пройдите перед работой хотя бы одну остановку пешком.
С весенней депрессией несложно справиться. Однако важно не только хотеть этого, но и быть активным. Если правильно питаться, проводить много времени на свежем воздухе и заниматься спортом, то хандра уйдет, и вы о ней даже не вспомните!
Источник: www.allwomens.ru/zen