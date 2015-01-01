Весенняя хандра: 5 способов победить серого монстра

Наконец после долгой и унылой зимы наступили солнечные весенние дни. С каждым днем становится теплее, природа просыпается. А настроение у многих — подавленное, так как с первыми солнечными лучами в жизнь тысячи людей ворвалась сезонная хандра. Однако не нужно пугаться. Это временное состояние, и выйти из него можно, если следовать некоторым советам.Пять способов одолеть весеннюю хандруПейте витаминыВесной в организме чувствуется острая нехватка витаминов. Причиной психического напряжения может быть отсутствие необходимых веществ для нормальной работы организма. Ешьте больше фруктов: львиная доля витаминов содержится в зеленых яблоках, апельсинах, бананах, гранатах. Неплохо добавить в ежедневное меню и свежие овощи, поэтому готовьте чаще салаты.Если употребление овощей и фруктов в пищу невозможно, начните принимать витаминный комплекс. Организму помогут проснуться от зимней спячки витамины B, C и D.Важно! Перед началом приема витаминов обязательно нужно посоветоваться с врачом.Питайтесь правильноПравильное и сбалансированное питание является одним из лучших помощников в борьбе с хандрой. Исключите из рациона тяжелую пищу, чтобы организм освободил энергию, которую он тратит на ее переваривание. Ешьте больше овощей, фруктов и зелени, а меньше мучных и мясных блюд.Необходимо употреблять больше пищи, способствующей выработке эндорфинов и серотонина. В рацион диетологи рекомендуют включить следующие продукты-антидепрессанты:бананы;шоколад;орехи;семена подсолнечника;цитрусовые;инжир;финики;хурма;клубника;горький красный перец;сыр и брынза.Весной особенно остро ощущается недостаток витамина D, поэтому специалисты советуют есть больше яиц и морской рыбы. Также следует увеличить употребление растительных масел, которые содержат большое количество жирных кислот. Не следует забывать о морской капусте — она богата микроэлементами.Топ-10 самых полезных витаминов для женщинСмените обстановкуОдним из самых эффективных способов борьбы с весенней депрессией является смена обстановки. И на это не обязательно нужны большие деньги. Выходные можно провести на даче, а если ее нет, то у друзей. Если не нравятся компании, то можно пойти в театр или музей, отправиться на автобусную экскурсию. Новые впечатления помогут отвлечься от неприятных мыслей и развеяться.Займитесь фитнесомДвижение является одним из важнейших способов выхода из подавленного состояния. Оно может пробудить энергию практически с нуля. Даже если вам кажется, что вы сильно устали, и сил ни на что не осталось, займитесь спортом. Начните посещать бассейн и фитнесс-центр. Спорт доставит много положительных эмоций: это и смена обстановки, и разрядка для организма. Весной особенно полезны занятия танцами.Как похудеть с помощью дыхания: секреты «ленивого» фитнесаГуляйтеВесной увеличивается световой день, но организм по-прежнему продолжает по зимней норме вырабатывать мелатонин, гормон сна, поэтому сонливость никуда не уходит. Солнце поможет настроить внутренние биологические часы организма.Постарайтесь отказаться от поездок на транспорте, ходите больше. Даже если у вас нет желания никуда идти, а вы хотите только лежать, с головой накрывшись одеялом, заставьте себя встать и выйти на улицу.Выделите хотя бы 10-20 минут на дневные прогулки. Если работаете, то выходите на воздух во время обеденного перерыва. Прогуляйтесь вечером в ближайшем парке или пройдите перед работой хотя бы одну остановку пешком.С весенней депрессией несложно справиться. Однако важно не только хотеть этого, но и быть активным. Если правильно питаться, проводить много времени на свежем воздухе и заниматься спортом, то хандра уйдет, и вы о ней даже не вспомните!

Источник: www.allwomens.ru/zen