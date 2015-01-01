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Когда закончится пандемия коронавируса: китайский ученые назвали срок

Andre
Когда закончится пандемия коронавируса: китайский ученые назвали срок
Ученые из Китая прогнозируют, что пандемия COVID-19, скорее всего, закончится к июню. Об этом сегодня заявил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань (пишет New York Post).

В каком случае прогнозы китайских ученых могут оправдаться? Пандемия коронавируса закончится к началу лета, если все страны будут придерживаться рекомендаций ВОЗ и предпримут необходимые меры для борьбы с COVID-19. Чжун Наньшань также сказал, что если некоторые страны не будут серьезно относиться к данной угрозе, это продлится долго.

Внимание! Люди, которые заболели SARS-CoV-2, могут распространять вирус до 37 дней после заражения.

На чем основаны данные китайских ученых? Так, пик заболеваемости в провинции Хубэй прошел. В этом регионе уже неделю не регистрируют новые случаи заражения, кроме столицы Ухань. Также утром пятницы по всему Китаю зарегистрировано только 7 смертей от коронавируса. И все это благодаря быстрым и строгим мерам, которые предприняло правительство страны. Масштабный карантин и приближающееся тепло помогут снизить случаи заболевания. 

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Здоровье женщины
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