Бессердечная: Меган Маркл отказала отцу в предсмертном желании

Младший брат Меган Маркл публично обратился к сестре. Не найдя другого выхода, Томас решил умолять жену принца Гарри о снисхождении к своему пожилому родителю, позволив отцу увидеть своего внука. Маленькому Арчи скоро исполнится год, однако ни Томас Маркл-старший, ни другие родственники Меган (за исключением ее мамы Дории), так и не видели малыша.Надо же как-то деньги зарабатывать: Меган Маркл заключила контракт с DisneyТомас просит герцогиню Сассекскую одуматься и дать возможность их отцу познакомиться с внуком, исполнив его последнюю волю. По информации британского издания Express, состояние родителя Меган Маркл оставляет желать лучшего, и жить ему осталось недолго.Однако жена принца Гарри напрочь игнорирует своих близких. Она вновь улетела вместе с мужем и ребенком в Канаду после их последнего официального выхода в составе королевской семьи. Через пару недель герцог и герцогиня Сассекские сложат с себя полномочия.Сначала Меган была намерена также изолировать маленького Арчи от королевской семьи. Однако вскоре она приняла приглашение Елизаветы II провести летние каникулы в ее шотландском имении в Балморале. Так что в отличие от умирающего отца Меган Маркл, королева не лишена возможности увидеть подросшего правнука, которого она горячо любит. Другим же родственника на встречу рассчитывать не стоит. Жена принца Гарри твердо решила игнорировать любые просьбы членов своей семьи.

Источник: www.allwomens.ru/zen