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Покраска волос по лунному календарю в марте 2020 года

Andre
Покраска волос по лунному календарю в марте 2020 года
Лунная фаза напрямую влияет на рост и состояние волос. Поэтому перед походом в салон красоты для окрашивания локонов необходимо заглянуть в лунный календарь. С его помощью получится выбрать наиболее удачные дни для стрижки и покраски. Рассмотрим, когда лучше красить волосы в марте 2020 года.

Влияние Луны на окрашивание волос

Современные техники окрашивания преимущественно щадящие, однако все равно негативно отражаются на состоянии шевелюры в силу воздействия агрессивных красящих веществ. Для сохранения здоровья волос необходимо выбирать благоприятные дни в марте 2020 года для похода к парикмахеру.

Луна — мощный магнит, который влияет на все живое. В растущей фазе она добавляет энергии, здоровья, а в убывающей — забирает. Выделяют такие лунные фазы:

растущая;

полнолуние;

убывающая;

новолуние.

Благоприятные дни для покраски в марте 2020

Самыми удачными днями станут:

2 — выбранный цвет будет долго держаться, осветление окажет минимум вреда для локонов. Отличное время для кардинальной смены имиджа. Единственное ограничение — шатенкам лучше воздержаться от окрашивающих процедур.

3 — Луна находится в Близнецах, располагая к светлым тонам. Стоит сделать выбор в пользу безаммиачных составов. Растущая Луна в этот период обеспечит хорошую густоту шевелюры.

8 — покраска станет отличным решением, образ станет намного эффектнее. Хороший период для смелых экспериментов. Волосы устойчивы к воздействию агрессивных составов красок.

10 — любая покраска даст хороший результат, отличный период для темных оттенков. Однако убывающая Луна не дает большого энергетического результата, поэтому смелые типы покраски окружающие могут воспринять скептически.

15 — любые манипуляции с локонами приносят удачу. Окрашивание не нанесет вреда прядям, однако с радикальной сменой имиджа торопиться не стоит.

17 — после покраски цвет остается глубоким и насыщенным продолжительное время. От экспериментов лучше воздержаться — они могут привести к разочарованиям.

18 — покраска благотворно повлияет на общий внешний вид. Изменение оттенка вызовет положительный резонанс среди друзей, коллег.

28 — состояние шевелюры улучшится после похода в салон красоты. День особенно удачен для осветления.

30 — еще один день, в который можно смело экспериментировать с различными оттенками. Прическа станет более выразительной, образ — ярким.

Что можно и нельзя делать на полную Луну?

Хорошие дни для покраски в марте 2020

1 — неплохой день для смены имиджа, однако необходимо скрупулезно отнестись к выбору оттенка.

4 — отличный выбор для девушек, которые красятся в различные оттенки рыжего. Такой цвет в период растущей Луны привлечет денежные потоки.

5 — еще один удачный день для рыжеволосых девушек, а вот другие манипуляции с локонами могут вызвать противоречивые эмоции.

6 — в этот день полезно краситься только натуральными красителями. Агрессивные компоненты приведут к посеченным кончикам, чрезмерной сухости волос.

7 — пигмент будет ложиться ровно. Главное в этот период — воздержаться от химических завивок, в противном случае локоны станут слишком непослушными.

9 — здоровье локонов в этот день уязвимое, поэтому только покраска хной и другими натуральными средствами пойдет на пользу.

11 — волосам показаны любые оздоровительные процедуры. Краситься можно в любой оттенок, кроме темных тонов.

12 — необходимо выбирать оттенки, вызывающие положительные эмоции. Избегайте слишком яркой палитры, которая быстро смоется.

13 — краска будет быстро вымываться после процедуры, поэтому лучше отдать предпочтение осветлению.

17 — в этот день рекомендуется проводить коррекцию — окрашивать корни. Не самое лучшее время для экспериментов.

25 — со стрижками полезно поэкспериментировать, а окрашивание стоит сделать безаммиачной краской.

27 — в этот день покраска улучшит настроение, привнесет позитива в жизнь.

Что можно делать на растущую луну?

Нейтральные дни для покраски в марте 2020

20 — убывающая Луна поощрит консервативные, спокойные оттенки, которые будут выглядеть благородно.

21 — кардинальное изменение цвета волос принесет удачу, однако есть риск, что локоны станут блеклыми, безжизненными.

29 — растущая Луна предлагает осветление, а вот любые эксперименты могут вызвать сильное разочарование.

31 — светлые и натуральные оттенки будут отличаться стойкостью.

Неблагоприятные дни для покраски в марте 2020

14 — изменение цвета волос приведет к неудачным переменам в жизни.

19 — стоит воздержаться от любых процедур с волосами. Смена имиджа вызовет конфликтные ситуации, ссоры, недопонимание с близкими.

22 — окрашенные в период убывающей Луны локоны быстро теряют свой насыщенный цвет.

23 — покраска сделает шевелюру непослушной, может вызвать перхоть.

24 — в этот день нужно только подстричься в оздоровительных целях.

Косметические процедуры по лунному календарю

Прежде, чем записаться к парикмахеру, лучше заглянуть в лунный календарь, выбрав наиболее благоприятный день. Причем это касается не только радикальной смены образа, но и стандартной коррекции цвета, окрашивания корней.

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Уход за волосами
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