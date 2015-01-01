Покраска волос по лунному календарю в марте 2020 года

Лунная фаза напрямую влияет на рост и состояние волос. Поэтому перед походом в салон красоты для окрашивания локонов необходимо заглянуть в лунный календарь. С его помощью получится выбрать наиболее удачные дни для стрижки и покраски. Рассмотрим, когда лучше красить волосы в марте 2020 года.Влияние Луны на окрашивание волосСовременные техники окрашивания преимущественно щадящие, однако все равно негативно отражаются на состоянии шевелюры в силу воздействия агрессивных красящих веществ. Для сохранения здоровья волос необходимо выбирать благоприятные дни в марте 2020 года для похода к парикмахеру.Луна — мощный магнит, который влияет на все живое. В растущей фазе она добавляет энергии, здоровья, а в убывающей — забирает. Выделяют такие лунные фазы:растущая;полнолуние;убывающая;новолуние.Благоприятные дни для покраски в марте 2020Самыми удачными днями станут:2 — выбранный цвет будет долго держаться, осветление окажет минимум вреда для локонов. Отличное время для кардинальной смены имиджа. Единственное ограничение — шатенкам лучше воздержаться от окрашивающих процедур.3 — Луна находится в Близнецах, располагая к светлым тонам. Стоит сделать выбор в пользу безаммиачных составов. Растущая Луна в этот период обеспечит хорошую густоту шевелюры.8 — покраска станет отличным решением, образ станет намного эффектнее. Хороший период для смелых экспериментов. Волосы устойчивы к воздействию агрессивных составов красок.10 — любая покраска даст хороший результат, отличный период для темных оттенков. Однако убывающая Луна не дает большого энергетического результата, поэтому смелые типы покраски окружающие могут воспринять скептически.15 — любые манипуляции с локонами приносят удачу. Окрашивание не нанесет вреда прядям, однако с радикальной сменой имиджа торопиться не стоит.17 — после покраски цвет остается глубоким и насыщенным продолжительное время. От экспериментов лучше воздержаться — они могут привести к разочарованиям.18 — покраска благотворно повлияет на общий внешний вид. Изменение оттенка вызовет положительный резонанс среди друзей, коллег.28 — состояние шевелюры улучшится после похода в салон красоты. День особенно удачен для осветления.30 — еще один день, в который можно смело экспериментировать с различными оттенками. Прическа станет более выразительной, образ — ярким.Что можно и нельзя делать на полную Луну?Хорошие дни для покраски в марте 20201 — неплохой день для смены имиджа, однако необходимо скрупулезно отнестись к выбору оттенка.4 — отличный выбор для девушек, которые красятся в различные оттенки рыжего. Такой цвет в период растущей Луны привлечет денежные потоки.5 — еще один удачный день для рыжеволосых девушек, а вот другие манипуляции с локонами могут вызвать противоречивые эмоции.6 — в этот день полезно краситься только натуральными красителями. Агрессивные компоненты приведут к посеченным кончикам, чрезмерной сухости волос.7 — пигмент будет ложиться ровно. Главное в этот период — воздержаться от химических завивок, в противном случае локоны станут слишком непослушными.9 — здоровье локонов в этот день уязвимое, поэтому только покраска хной и другими натуральными средствами пойдет на пользу.11 — волосам показаны любые оздоровительные процедуры. Краситься можно в любой оттенок, кроме темных тонов.12 — необходимо выбирать оттенки, вызывающие положительные эмоции. Избегайте слишком яркой палитры, которая быстро смоется.13 — краска будет быстро вымываться после процедуры, поэтому лучше отдать предпочтение осветлению.17 — в этот день рекомендуется проводить коррекцию — окрашивать корни. Не самое лучшее время для экспериментов.25 — со стрижками полезно поэкспериментировать, а окрашивание стоит сделать безаммиачной краской.27 — в этот день покраска улучшит настроение, привнесет позитива в жизнь.Что можно делать на растущую луну?Нейтральные дни для покраски в марте 202020 — убывающая Луна поощрит консервативные, спокойные оттенки, которые будут выглядеть благородно.21 — кардинальное изменение цвета волос принесет удачу, однако есть риск, что локоны станут блеклыми, безжизненными.29 — растущая Луна предлагает осветление, а вот любые эксперименты могут вызвать сильное разочарование.31 — светлые и натуральные оттенки будут отличаться стойкостью.Неблагоприятные дни для покраски в марте 202014 — изменение цвета волос приведет к неудачным переменам в жизни.19 — стоит воздержаться от любых процедур с волосами. Смена имиджа вызовет конфликтные ситуации, ссоры, недопонимание с близкими.22 — окрашенные в период убывающей Луны локоны быстро теряют свой насыщенный цвет.23 — покраска сделает шевелюру непослушной, может вызвать перхоть.24 — в этот день нужно только подстричься в оздоровительных целях.Косметические процедуры по лунному календарюПрежде, чем записаться к парикмахеру, лучше заглянуть в лунный календарь, выбрав наиболее благоприятный день. Причем это касается не только радикальной смены образа, но и стандартной коррекции цвета, окрашивания корней.

Источник: www.allwomens.ru/zen