Кто из знаков зодиака сам портит себе жизнь

Порой некоторые люди будто специально занимаются собственным уничтожением. Их что-то точит изнутри, съедая душу день за днем. Астрологи уверяют, что склонность к саморазрушению напрямую зависит от зодиакального созвездия, под которым родился человек. Они выделяют пять знаков, особо склонных к самокопанию и целенаправленному.ОвенОвны очень целеустремленные, и порой взваливают на свои плечи непосильный груз. Такая привычка как раз и несет опасность саморазрушения. Самый амбициозный знак зодиака готов преодолеть все на своем пути, чтобы достигнуть цели. Любые неприятности лишь подстегивают людей, которым покровительствует Марс. Но такие энергетические затраты могут быстро истощить как физически, так и морально. Овен может захандрить и опустить руки.Еще одна плохая черта данного знака — неумение просить помощи и поддержки у других людей, даже если его ноша уже не по силам. Овен часто переоценивает свои возможности, поэтому неверно расставляет приоритеты, чтобы любой ценой достичь цели. В расход идут отношения с семьей, любимым человеком, коллегами и друзьями. А еще цена такой победы — разрушенная психика. Чтобы не выгорать на работе, следует научиться рассчитывать свои силы, планировать наперед и не хватать лишнего.БлизнецыПредставителей данного знака зодиака характеризует двойственная натура и постоянная неопределенность. Именно она нередко толкает Близнецов на путь саморазрушения. В погоне за идеалом, они часто не замечают того, что их окружает. Мало того, они и сами толком не знают, как он выглядит. При этом сильно расстраиваются, если его не находят. Такие поиски похожи на бег на месте и пустое сотрясание воздуха.А еще детей Меркурия отличает нерешительность, которая приводит к массе упущенных возможностей для самореализации. Близнецы, как правило, не знают, чего хотят от жизни, а двойственность мешает принимать им четкие решения. Данные знак пытается отыскать свое счастье везде, но не у себя дома. Он готов отправиться на поиски даже в другую страну.Однако Близнецы забыли простую истину — от себя не убежишь. Если они не научатся видеть счастье в мелочах, любимых людях и окружении, то никогда не обретут внутреннюю гармонию. Их удел останется прежним — вечные поиски, которые в итоге приведут к нервному истощению. Просто Близнецам нужно остановиться, выдохнуть и осмотреться. Вот и весь секрет!Весенняя хандра: 5 способов победить серого монстраСкорпионСкорпионы — очень жестокий, мстительный и никого не прощающий знак. Он даже себя не в силах простить за мелкие проступки. Он по праву относится к тем представителям созвездий, которые сами портят себе жизнь. Скорпионы всегда раздувают собственные недостатки до небывалых размеров, и считают, что не заслуживают любви и уважения. Так они лишают себя возможности найти родственную душу и завести верных друзей.Скорпионы редко подпускают к себе людей. А если такое происходит, то тут же готовы навязать свою волю. Это настоящие диктаторы, которым жизненно необходимо контролировать окружающих. Выражение же собственных эмоций у них находится под строгим запретом. Немудрено, что Скорпионы часто страдают от перепадов настроения: приступы апатии сменяются агрессией и наоборот. Только если рядом находится человек, которые готов выдержать такие выплески негатива, Скорпион не будет уничтожать себя.

Источник: www.allwomens.ru/zen