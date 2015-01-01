Как быстро поднять гемоглобин в крови в домашних условиях

Уровень гемоглобина в крови — важный показатель нашего здоровья. От него зависит, насколько организм насыщен кислородом. Именно этот сложный белок, входящий в состав эритроцитов (красных кровяных телец), помогает доставлять кислород к тканям и органам. Если его мало, то проявляются негативные симптомы: слабость, плохая концентрация внимания, головокружение, рассеянность, бледность кожи. С его дефицитом сталкиваются не только взрослые женщины и мужчины. Она затрагивает подростков, беременных, пожилых и детей. Рассказываем, как быстро справиться с этой проблемой.Как повысить гемоглобин в крови в домашних условияхЕсть несколько проверенных годами способов. Если им следовать, можно добиться выработки данного элемента в домашних условиях. Однако помните, что следует получить консультацию врача, особенно если ждете ребенка.Как повысить гемоглобин в крови у женщинПеречислим самые простые и эффективные народные средства, чтобы вылечить болезнь крови.Иван-чайЭто полезное растение быстро поднимает гемоглобин. Готовится напиток просто: засыпьте в термос 1 ст.л. высушенных листьев и залейте 0,5 литра кипятка. Оставьте на ночь. Пить полезный настой следует каждый день по 100 мл перед едой.ЗемляникаСмешайте сушеные листья и корни растения, засыпьте 2 ст.л. смеси в термос и залейте горячей водой. Дайте настояться 12 часов. Пить отвар следует 3 раза в день по 200 мл.Одуванчик и тысячелистникСмешайте данные растения в идентичных пропорциях. Залейте 250 мл кипятка 1 ст. л травяного купажа и оставьте настаиваться. Разделите настой на четыре части, которые следует выпить в течение дня.Как повысить гемоглобин у мужчинДля поднятия уровня гликозилированного гемоглобина в крови представители сильного пола могут использовать те же полезные рецепты, что и женщины.Как повысить гемоглобин при беременностиСамый простой способ увеличить уровень пониженного элемента, — принять лекарство. Но в период вынашивания ребенка такой вариант не подходит. При беременности к приему любых препаратов нужно относиться осторожно, поэтому медикаментозный способ применяется только при самой тяжелой анемии. Разумеется, назначение и прием препаратов должен быть согласован с доктором.Получить дозу железа в организм и снизить вязкость крови будущая мама может естественным образом, следуя полезным народным рецептам:Заварите листья ежевики или сухие ягоды шиповника в кипятке. Пейте настой 3-4 раза в день. Полезный отвар не только повысит уровень железа, но и улучшит работу ЖКТ.Сделайте смесь из кураги, фиников, изюма, лимона, грецких орехов и меда. Все ингредиенты берутся 1:1, перемалываются с помощью блендера или мясорубки до однородной массы. Принимайте каждый день по 1 ст. л. за 30 минут до приема пищи.Употребляйте каждое утро 1 ч.л. меда за 10-20 минут до завтрака.Приготовьте морс из свежей клюквы, добавив яблочный и свекольный сок. Пропорция: 2:2:1. Пейте морс 3-4 раза в день перед едой.Как повысить гемоглобин у ребенкаЧтобы поднять гемоглобиновый уровень ребенку, можно следовать следующим рекомендациям:Приготовить смесь из гречневой крупы и грецкого ореха. Ингредиенты нужно перемолоть до состояния порошка, затем соединить с медом. Компоненты берутся в аналогичных пропорциях — по 1 стакану. Доза для годовалого малыша — 1 ст. л. в сутки. Детям постарше можно давать большее количество полезного продукта.Сделать полезный фруктово-овощной фреш: смесь яблочного сока с морковным и свекольным в пропорциях 2:1:1. Поить малыша согласно суточной дозе — 200-250 мл.Приготовить фруктово-медовую смесь с добавлением сока алоэ. Перетертые грецкие орехи, курагу, чернослив, изюм, мед и сок из листьев алоэ перемешивают (в равных частях). Смесь дают ребенку ежедневно, по 2-3 ч.л.Как быстро поднять гемоглобинЕсли вам требуется увеличить количество железа в крови и добиться высоких показателей как можно быстрее, следуйте этим рецептам:Полезный фреш из соковГотовится из смеси морковного, свекольного и яблочного соков. Принимать утром натощак, затем в течение дня после еды и на ночь. Буквально за сутки уровень гемоглобина вырастет в разы.Витамины для повышения гемоглобина и иммунитетаИкра лососевых или осетровых рыбДостаточно 5 ст.л. этого продукта, чтобы гарантированно добавить в организм 5-6 мг железа. Усвоиться ему помогут фолиевая кислота и калий, также присутствующие в рыбной икре.Настой шиповника и рябиныПейте его в неограниченном количестве, поскольку настой помогает не только повысить гемоглобин в крови, но и укрепить иммунитет. Для приготовления 100 грамм ягод заливают 500 мл воды и настаивают около часа.Гранатовый сокЖелательно приготовить его дома и пить с яблоком, клубникой или сливой. Эта смесь — настоящая квинтэссенция железа!Какие продукты повышают гемоглобинЧтобы нормализовать показатели, следует увеличить «поставки» железа и полезных аминокислот. Проще всего это сделать с помощью коррекции питания, употребляя разжижающие кровь продукты. Что относится к этой категории?Самый полезный продукт, который нужно включать в рацион людям с малокровием, — говядина. Благотворное влияние также оказывают:яйца;печень;яблоки;курица;индейка.Хорошо повышают уровень железа и ферритина в крови брокколи, орехи, свекла, красное вино. Не менее полезно кушать мед, морковь, томаты, тыкву, картофель.Список продуктов, повышающих гемоглобин, продолжают цветная капуста, чечевица, шпинат, разные фрукты, особенно красного цвета. Также очень полезен гранатовый сок. Его можно давать для устранения проблемы всем, даже детям в 1 год. Еще с этой целью едят больше цитрусовых, поскольку железо лучше всего усваивается в связке с аскорбиновой кислотой. Как видите, если ситуация не запущена, поднять с помощью еды гемоглобин можно даже вегетарианцу без мяса.Продукты, повышающие гемоглобин в крови у женщинЭнергетическая ценность рациона при низком гемоглобине у взрослых должна составлять 3500 ккал в сутки. Необходимо употреблять примерно 130 гр белка и около 120 гр полезных жиров. Следует придерживаться дробного питания.Основу рациона женщины, больной анемией, должны составлять следующие продукты:овощи;фрукты и ягоды;крупы;арбуз;бобовые;грибы;орехи и семена;сухофрукты.Не обойтись и без животных источников: говяжья и куриная печень, телятина, курятина, морская рыба, яичные желтки, креветки, раки, икра.Что касается кулинарной обработки мясных продуктов, здесь нет строгих рамок: блюда можно готовить на пару, варить или запекать. А фрукты следует есть исключительно сырыми. Из напитков следует отдать приоритет чистой воде (можно добавить сок лимона), травяным отварам и компотам.Ввиду того, что женщинам в сутки необходимо получать практически в 2 раза больше железа, чем мужчинам, меню должно содержать продукты животного происхождения. Особое внимание девушки должны уделить своему рациону в первой фазе менструального цикла. В этот период уровень гемоглобина сильно падает. Поэтому с 1 по 7 дни цикла следует ежедневно употреблять гранатовый сок, увеличить долю злаков и мясных продуктов.Недостаток железа в организме человекаПродукты, повышающие гемоглобин при беременностиПеречислим богатые железом продукты, которые можно включить в рацион будущей маме:Мясные продукты: почки, сердце, язык, белое мясо птицы.Каши, крупы: гречка, рожь, фасоль, чечевица, горох, толокно.Овощи и зелень: помидоры, картофель (молодой отварной, печеный с кожурой), репчатый лук, тыква, свекла, зеленые овощи, ботва молодой репы, горчица, кресс-салат, листья одуванчика, шпинат, зелень петрушки.Фрукты: яблоки, сливы, бананы, гранаты, груши, персики, абрикосы (курага), хурма, айва.Ягоды: черная смородина и клюква (можно купить замороженные, тоже помогает, либо в сахаре), клубника/земляника, черника.Соки: пить гранатовый (по 2 глотка ежедневно); свекольный или морковный сок; специально разработанный для беременных яблочный сок с повышенным содержанием железа.Также полезны другие продукты: грецкие орехи, икра, морепродукты, яичный желток, черный шоколад, сушеные грибы и сухофрукты.Продукты, повышающие гемоглобин в крови у мужчинСписок продуктов питания, которые необходимо употреблять представителям сильного полов, если упал уровень железа, аналогичен тому, что рекомендован для женщин. Только порции мужчинам требуются меньшие.Что нужно есть, чтобы повысить гемоглобинЧтобы произвести восстановление уровня железа в крови и избежать негативных последствий в виде анемии, следует понимать, какие продукты его повышают.Гематоген повышает гемоглобин или нет?Да, этот аптечный препарат повышает уровень железа в крови. Если снижение незначительное, можно исправить ситуацию, начав употреблять гематоген (изготовлен из бычьей крови). Но если показатель намного ниже нормы, без более серьезных лекарственных препаратов не обойтись.Какие фрукты повышают гемоглобин?Это гранаты, яблоки, бананы, грейпфрут, персики, абрикосы, груши, сливы и их смеси.Красное вино повышает гемоглобин?Да, в умеренных дозах этот напиток принесет организму только пользу. Но при употреблении необходимо придерживаться следующих правил:отдавать предпочтение красному сухому вину;пить напиток ответственно — в соответствии с рекомендациями специалистов и в строго ограниченных количествах;выбирать качественный продукт.Гранатовый сок повышает гемоглобин?Да, этот напиток помогает повысить уровень железа. Наиболее полезен гранатовый сок, приготовленный в домашних условиях.Свекла повышает гемоглобин?В первую очередь, этот корнеплод ценят за активную помощь организму в кроветворении. Благодаря большому содержанию железа и меди, свекла незаменима при обновлении крови. Мякоть этого овоща содержит также витамин B9, который предотвращает анемию и даже является профилактикой лейкемии. Особенно эффективны квашеная или вареная свекла, а также сок корнеплода. Последний можно пить в чистом виде или делать смесь со свежевыжатым морковным соком.Какие орехи повышают гемоглобин?Это грецкие орехи, фисташки, арахис, миндаль, кешью и фундук.Как повысить гемоглобин вегетарианцу?Веганам и вегетарианцам можно посоветовать следующее: ешьте фрукты, овощи и орехи, список которых представлен выше, а также пейте гранатовый сок и красное вино (в умеренных количествах).Как повысить гемоглобин лекарствамиПри низких показателях не стоит игнорировать важность обращения к врачу. Он поможет выявить истинные причины возникновения анемии и пропишет курс подходящих лекарств.Препараты и таблетки повышающие гемоглобинДля повышения гемоглобина в аптеке можно найти много препаратов. Хорошо борются с малокровием следующие лекарственные капли и таблетки, которые выпускаются в разных формах:Фенюльс;Актиферрин;Тотема;Сорбифер Дурулес;Мальтофер.Один из самых известных и действенных препаратов от анемии является гематоген. Также выделяются Ферлатум, Ферронал, Ферсинол, Хеферол, Венофер и другие. Несмотря на то, какое лекарство вы предпочтете купить, дозировку и продолжительность лечения должен назначать врач.Как повысить гемоглобин народными средствамиЕсли показатели гемоглобина не дошли до критической отметки, быстро его повысить помогут народные средства. Наши бабушки боролись с проблемой с помощью трав, которые содержат широкий спектр полезных веществ.Какие травы повышают гемоглобин?Настой из шиповникаЕсли нужно срочно повысить гемоглобин, следует приготовить данный настой. Потребуется 1 большая ложка сушеных ягод шиповник и стакан кипятка. Сырье заварить и выдержать не менее 12 часов в термосе. Получится вкусный яркий настой, который следует пить от малокровия ежедневно по 1/3 стакана. Оптимальная продолжительность курса — 1-2 месяца.Отвар на основе крапивыЭто действенное и эффективное народное средство. Его можно давать ребенку при пониженном гемоглобине. А вот беременным, особенно в 3 триместре, лучше посоветоваться с доктором.Что потребуется для приготовления целебного средства:крапива (свежая или сухая) — 1 ст.л.;кипяток — 250 мл.Приготовить лечебную смесь просто: заварить измельченное сырье крутым варом и 20 минут подержать на водяной бане. Полученный крапивный отвар процедить. Употреблять его по 1/3 стакана 3 раза в сутки.Лимонная смесь с алоэНародные методы лечения знают еще один волшебный рецепт от анемии. Данная смесь помогает отлично восстановить уровень железа в крови всего за 3 дня. Чтобы приготовить витаминное средство, возьмите:1 лимон;1 стакан меда;5 листьев алоэ (свежих).Ингредиенты отправьте в морозилку. Как только они заморозятся, прокрутите их через мясорубку. Лимон измельчите вместе с цедрой. Для приготовления можно использовать блендер. Затем добавьте в полученный микс натуральный мед. Принимайте 3 раза в день перед едой по 1 ст. л.Важно! Лимонную смесь с алоэ полезно принимать и при нормальном гемоглобине — она благотворно сказывается на иммунитете.Узнать, какими методами можно быстро повысить уровень гемоглобина в крови, можно из видео:

Источник: www.allwomens.ru/zen