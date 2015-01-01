О каких вещах никогда не стоит просить мужа: топ-9 табу

Каждая женщина хочет иметь рядом сильного, заботливого мужчину. Но отношения — ежедневный упорный труд обоих. Это касается и запретов на некоторые темы. Есть несколько вещей, которые ни при каких обстоятельствах нельзя говорить своему мужу, в противном случае сохранить гармонию в семье не получится.Выбирать между вами и его семьейКак правило, недопонимание возникает между новоиспеченными свекровью и невесткой. Какие бы ни были отношения между вами и матерью любимого человека, а также остальными членами его семьи, нельзя ставить мужа перед выбором. Даже если останется с вами, это не означает, что ситуация через пару лет не изменится. Есть риск остаться у «разбитого корыта».Выслушивать все ваши проблемыКонечно, это не означает, что мужа не следует посвящать во все свои дела. Однако не стоит считать, что он ежедневно должен выслушивать в подробностях информацию о мелких неурядицах, случившихся за день. Особенно это касается сплетен о подругах и слухах, которые не будут интересны супругу. Мужчины не такие эмоциональные, как женщины, поэтому поддержка вряд ли последует. Такими разговорами есть риск вызвать только раздражение и разочарование.Глазами мужчин: какие женские манипуляции из журналов не работаютЗапрещать смотреть на других женщинОткровенно говоря, мало кто из женщин не смотрит вслед мужчине с красивой фигурой или модельной внешностью. А ругают своих мужей, увидев подобное, практически все жены. Трудно не заметить что-то привлекательное рядом. Если супруг посмотрел вслед милой девушке, не нужно устраивать скандал. В этом нет ничего криминального, если за таким поведением не следует откровенный флирт.Навязывать свои предпочтенияВы полюбили человека с уже установленными, укоренившимися предпочтениями. Поэтому не логично просить его изменить род деятельности или интересы. Увлечение должно быть у каждого, никто не имеет право навязывать свои взгляды на данный вопрос. Единственное исключение в данном случае — если хобби занимает все свободное время возлюбленного.Запрещать общаться с друзьямиКак вам, так и супругу необходимо общение вне семьи. Особенно это касается друзей своего пола. Вы обсуждаете новинки косметики, диеты, он — последний футбольный матч, автомобили. Даже если вам не нравятся его друзья, это не означает, что нужно запрещать с ними общаться. Табу подобного рода вызовут раздражение, непонимание, а в некоторых ситуациях — серьезный конфликт.Просить изменитьсяПривычки — то, с чем мы живем годами. Вы влюбились в мужчину, а через время не понимаете, что в нем нашли. Но с вами тот человек, которому неоднократно признавались в любви. С того момента ничего не поменялось, кроме вашего восприятия.Теперь происходят попытки изменить возлюбленного. Но нельзя сделать из мужа того, кем он не является. Лучше попробовать разобраться в себе: с какого момента супруг перестал устраивать. Когда он мало помогает по дому, не кладет вещи на место, то можно ограничиться разговорами. А полностью искоренить черты характера уже не получится.Обижаться, если он не помнит важные датыЖенщинам свойственно запоминать дату знакомства, первого поцелуя, интимной близости, в конце концов — свадьбы. Но, к сожалению, далеко не каждый мужчина способен запомнить столько деталей. Это не говорит о том, что любимый не придает знаменательным событиям значения. Просто женский и мужской мозг устроены по-разному. Оптимальным решением проблемы станет предварительное напоминание о событии, а не грустные вздохи или злобные взгляды в памятный день.Разделять ваши интересыВаше хобби принадлежит только вам. Не следует настаивать и, тем более, расстраиваться, если возлюбленный не разделяет его. Вряд ли бы вы пришли в восторг, когда муж повел бы вас на рыбалку вопреки вашей нелюбви к природе, или потащил в гараж чинить машину.Ждать, когда он попросит прощенияКогда жена обижается, не стоит думать, что муж придет и будет угадывать до последнего, что произошло. Такое женское состояние вызывает у мужчины опасение, будто он находится на минном поле. Любое неправильное слово/движение вызовет новую волну агрессии и истерик. Лучше подойти самой к возлюбленному, объяснить, чем вызвана обида. Вместе разобраться в ситуации и дойти до общего решения проблемы будет намного легче.Чтобы отношения между мужем и женой становились крепче с каждым днем, необходимо проявлять терпение и мудрость. Нельзя высказывать все подряд, заставлять любимого делать сложный жизненный выбор. При этом следует помнить, что мужчина также прилагает немало усилий для создания гармонии в семье.

Источник: www.allwomens.ru/zen