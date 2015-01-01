Всё о коронавирусе в вопросах и ответах: только факты

Коронавирус вызывает панику среди населения не только потому, что способен спровоцировать летальный исход, но и из-за нехватки объективной информации о нем. У людей нет точного представления о том, откуда взялся этот вирус, как он распространяется по планете и какими средствами от него можно защититься. Неизвестность пугает, и заболевание, разросшееся до масштабов пандемии, кажется нам воплощением ночного кошмара.На самом же деле, все не столь трагично. Коронавирус успешно поддается лечению, а меры эффективной защиты от него достаточно просты и общедоступны. В этой статье представлены научно-обоснованные ответы на популярные вопросы насчет COVID-19, держащего в страхе всю планету, и приведены объективно полезные рекомендации по защите от него.Что такое коронавирус?Название вируса не имеет ничего общего с короной как атрибутом власти монарха. Таким термином принято обозначать семейство вирусов, провоцирующих респираторные заболевания, горячку, а иногда также и проблемы органов желудочно-кишечного тракта.Конкретно та разновидность коронавируса, из-за которой мы сейчас вынуждены самоизолироваться от общества, носит название SARS-CoV-2. Она начала распространяться по планете из Китая в декабре 2019 года.Это третий известный науке коронавирус, который передается людям от животных. Переносчиками болезни стали, вероятно, летучие мыши. Однако до сих пор нет достоверных сведений о том, когда и при каких обстоятельствах они «поделились» вирусом с людьми.Медицинский термин заболеванияБолезнь, которая провоцируется коронавирусом SARS-CoV-2, получила название COVID-19. Такое название легко выговорить носителям любого языка, а еще оно не создает неприятных ассоциаций с какой-либо местностью или видом живых существ.Как можно заразиться коронавирусом?Исчерпывающего ответа на этот вопрос у ученых пока нет. Наиболее вероятным способом на данный момент признан воздушно-капельный. Инкубационный период вируса составляет от 2 до 14 дней, и все это время человек будет производить впечатление здорового.Как развивается процесс после заражения?Коронавирусы состоят из одной-единственной цепочки РНК, вокруг которой располагаются шиповидные отростки мембраны. Эти отростки по своим очертаниям как раз напоминают корону.После проникновения вируса внутрь организма человека или животного белки с отростков прикрепляются к клеточным рецепторам этого организма. Вирусное РНК впрыскивает себя в клеточную цитоплазму, вирус приступает к продуцированию собственных копий, и организм оказывается поражен инфекцией.Каковы характерные симптомы COVID-19?Первыми симптомами болезни станут одышка, сухой кашель и повышение температуры — признаки обычного гриппа.Что самое опасное в коронавирусе?То, что против него до сих пор не разработана вакцина. Ученые из разных стран активно пытаются вывести формулу лекарства против COVID-19, однако пока такого препарата в продаже нет. Впрочем, даже и без него коронавирус благополучно лечат, в том числе и в России.Когда закончится пандемия коронавируса: китайский ученые назвали срокНасколько высок риск летального исхода при коронавирусе?На самом деле, не так уж и высок. По данным на 16 марта от Всемирной организации здравоохранения от COVID-19 на всей планете умерло примерно 6606 человек, при том что заразилось как минимум в 25 раз больше (только подтвержденные случаи). Скорее всего, количество заразившихся значительно выше, — просто у многих заболевание прошло в настолько легкой форме, что они даже не узнали точный диагноз.Для сравнения: от эпидемии гриппа в 2019-2020 году умерло 25 тысяч человек по всей планете, при том что количество зараженных колеблется в диапазоне от 12 до 25 миллионов.Кто находится в группе повышенного риска?Коронавирус особенно опасен для пациентов старше 60 лет, а также для лиц с сахарным диабетом и ослабленным иммунитетом. Также в группе повышенного риска находятся люди, ранее перенесшие серьезные заболевания сердца или легких. Риск заключается в том, что безобидная простуда может очень быстро перерасти в тяжелую пневмонию.Почему заболевание протекает по-разному?Здесь уместно провести аналогию с ВИЧ и СПИДом. Если пациент подхватил ВИЧ или SARS-CoV-2, его нельзя считать здоровым, однако опасное заболевание в его организме еще не развилось до критической стадии. Когда эта критическая стадия наступает, можно говорить о диагнозе СПИД или COVID-19.В случае с ВИЧ наступление СПИДа можно предотвратить благодаря своевременному лечению, но человеку все равно придется принимать фармацевтические препараты на протяжении всей жизни. В случае с SARS-CoV-2, наступление COVID-19 тоже можно предотвратить с помощью лечения, но необходимость в фармацевтических препаратах отпадет уже через несколько недель.Как защитить себя и своих близких от коронавируса?Правила защиты элементарны:Часто и тщательно мыть руки.Регулярно дезинфицировать смартфон, клавиатуру компьютера, наушники и прочую электронику.Самоизолироваться от общества, покидать дом ненадолго и только в случае крайней необходимости.Если вы планируете отсиживаться дома, не скупайте в аптеке весь запас медицинских масок. Пусть они достанутся тем, кто не может позволить себе самоизоляцию.Помните: кашель и повышенная температура могут быть симптомами не только коронавируса, но и гриппа, ОРВИ и ряда других заболеваний. Не поддавайтесь панике и не придумывайте себе другого диагноза кроме того, который озвучит врач.Итак, коронавирус SARS-CoV-2, провоцирующий заболевание COVID-19, представляет собой опасное явление. Но он не должен становиться поводом для паники. Соблюдая элементарные нормы гигиены и сознательно самоизолируясь от общества, вы сможете успешно обезопасить себя от болезни. При первых подозрениях на заболевание следует немедленно обратиться к врачу, особенно если вы относитесь к группе повышенного риска.

Источник: www.allwomens.ru/zen