Как узнать свое число судьбы: точный расчет и расшифровка

Нумерологи уверены, что нашей жизнью управляют числа. Одним из самых важных является Число судьбы. Оно показывает, чего человек сумеет достичь в будущем, если приложит усилия. Вычислив Число судьбы, вы сможете узнать, какие события чаще всего будут происходить в вашей жизни, выработать правильную стратегию поведения и отношений с окружающими людьми.Число судьбы: как рассчитатьВычислить его достаточно просто. Необходимо лишь последовательно сложить числа, составляющие дату вашего рождения: день, месяц и год. Складывать нужно до тех пор, пока не получится простое число.Пример: вы родились 13 января 1988 года. Производим несложный расчет:1+3+0+1+1+9+8+8=313+1 = 4Число вашей судьбы — четверка.Наука нумерология, магия чиселЧисло судьбы: расшифровкаНиже представлена расшифровка для каждого Числа судьбы.ЕдиницаПо натуре вы являетесь новатором, так как находитесь в постоянном поиске чего-то нового и необычного. Вы — хороший друг, который может поддержать ближнего в трудную минуту. Но от этого нередко страдает качество вашей жизни.Если Числом судьбы является единица, вы отлично умеете мотивировать и вдохновлять людей на подвиги. Вы очень ответственны, решительны и уверены в себе, что позволяет занять лидирующую позицию практически в любом коллективе.ДвойкаЛюди с таким числом судьбы обладают ангельским терпением. Вы способны найти общий язык с самым несговорчивым оппонентом. Отменная интуиция позволяет видеть его насквозь. У вас хорошо развиты коммуникативные навыки, поэтому наилучшим выбором будет профессиональная деятельность, связанная с людьми. Например, преподаватель или дипломат.ТройкаВы — очень предприимчивый, активный и жизнерадостный человек. Кроме того, обладаете повышенной работоспособностью и запросто можете справляться с большим объемом работы. Ваша энергичность и подвижность вдохновляет окружающих, заставляет их следовать за вами. Из вас выйдет отличный музыкант, телеведущий, актер или бизнес-коуч.ЧетверкаВы привыкли четко планировать свою жизнь. Нацеленность на положительный результат и хорошие организаторские способности позволяют с легкостью добиваться целей. Что касается ораторского таланта, здесь вам нет равных. Рекомендуем попробовать свои силы в управленческой деятельности. Например, стать председателем профсоюза организации, в которой работаете.ПятеркаС самого рождения в вас проявляется масса талантов. Незаурядные способности и нестандартный взгляд на вещи помогают добиться успеха в любой сфере деятельности. Чтобы полностью раскрыться и ощутить вкус жизни, не загоняйте себя в жесткие рамки. Уделяйте больше времени общению с хорошими людьми и путешествиям.ШестеркаВы — ответственный, справедливый и добросовестный человек. Неудивительно, что с самых ранних лет вам дают всевозможные важные поручения. Вы очень отзывчивы и всегда готовы прийти на помощь даже малознакомому человеку. Интересы других для вас важнее собственных. Но помните, что в постоянном альтруизме вы можете вовсе забыть о себе и оставить собственные таланты нераскрытыми.СемеркаВы являетесь рассудительным, находчивым и любознательным человеком. Тяготеете к интеллектуальным видам деятельности. Имеете гибкое мышление вкупе с твердой волей и объективностью. Вы — человек, постоянно стремящийся получить новые знания и разгадать самые сложные тайны. Ваши выдающиеся способности и склонность к анализу можно с успехом использовать на преподавательским или научном поприще.ВосьмеркаВы очень сильны духом и уверены в себе. Стараетесь выйти победителем из любой жизненной ситуации. Даже в самых сложных случаях не теряете оптимизма и предпочитаете бороться до конца. Вы не отступите от цели, пока не используете все возможные варианты. Вы не боитесь конкуренции, а, наоборот, считаете, что здоровое соперничество закаляет дух.ДевяткаВы — мечтатель, который любит идеализировать окружающую действительность. Люди с таким Числом судьбы всеми силами пытаются построить светлое будущее и мотивируют на это окружающих. Вы пытаетесь воспитать в обществе гуманность, внести гармонию в отношения между людьми. В жизни играете роль общественного защитника. Считаете своим долгом отстаивать права тех, кто не в состоянии сделать этого сам.

Источник: www.allwomens.ru/zen