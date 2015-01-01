Как узнать свое число судьбы: точный расчет и расшифровка
Нумерологи уверены, что нашей жизнью управляют числа. Одним из самых важных является Число судьбы. Оно показывает, чего человек сумеет достичь в будущем, если приложит усилия. Вычислив Число судьбы, вы сможете узнать, какие события чаще всего будут происходить в вашей жизни, выработать правильную стратегию поведения и отношений с окружающими людьми.
Число судьбы: как рассчитать
Вычислить его достаточно просто. Необходимо лишь последовательно сложить числа, составляющие дату вашего рождения: день, месяц и год. Складывать нужно до тех пор, пока не получится простое число.
Пример: вы родились 13 января 1988 года. Производим несложный расчет:
1+3+0+1+1+9+8+8=31
3+1 = 4
Число вашей судьбы — четверка.
Наука нумерология, магия чисел
Число судьбы: расшифровка
Ниже представлена расшифровка для каждого Числа судьбы.
Единица
По натуре вы являетесь новатором, так как находитесь в постоянном поиске чего-то нового и необычного. Вы — хороший друг, который может поддержать ближнего в трудную минуту. Но от этого нередко страдает качество вашей жизни.
Если Числом судьбы является единица, вы отлично умеете мотивировать и вдохновлять людей на подвиги. Вы очень ответственны, решительны и уверены в себе, что позволяет занять лидирующую позицию практически в любом коллективе.
Двойка
Люди с таким числом судьбы обладают ангельским терпением. Вы способны найти общий язык с самым несговорчивым оппонентом. Отменная интуиция позволяет видеть его насквозь. У вас хорошо развиты коммуникативные навыки, поэтому наилучшим выбором будет профессиональная деятельность, связанная с людьми. Например, преподаватель или дипломат.
Тройка
Вы — очень предприимчивый, активный и жизнерадостный человек. Кроме того, обладаете повышенной работоспособностью и запросто можете справляться с большим объемом работы. Ваша энергичность и подвижность вдохновляет окружающих, заставляет их следовать за вами. Из вас выйдет отличный музыкант, телеведущий, актер или бизнес-коуч.
Четверка
Вы привыкли четко планировать свою жизнь. Нацеленность на положительный результат и хорошие организаторские способности позволяют с легкостью добиваться целей. Что касается ораторского таланта, здесь вам нет равных. Рекомендуем попробовать свои силы в управленческой деятельности. Например, стать председателем профсоюза организации, в которой работаете.
Пятерка
С самого рождения в вас проявляется масса талантов. Незаурядные способности и нестандартный взгляд на вещи помогают добиться успеха в любой сфере деятельности. Чтобы полностью раскрыться и ощутить вкус жизни, не загоняйте себя в жесткие рамки. Уделяйте больше времени общению с хорошими людьми и путешествиям.
Шестерка
Вы — ответственный, справедливый и добросовестный человек. Неудивительно, что с самых ранних лет вам дают всевозможные важные поручения. Вы очень отзывчивы и всегда готовы прийти на помощь даже малознакомому человеку. Интересы других для вас важнее собственных. Но помните, что в постоянном альтруизме вы можете вовсе забыть о себе и оставить собственные таланты нераскрытыми.
Семерка
Вы являетесь рассудительным, находчивым и любознательным человеком. Тяготеете к интеллектуальным видам деятельности. Имеете гибкое мышление вкупе с твердой волей и объективностью. Вы — человек, постоянно стремящийся получить новые знания и разгадать самые сложные тайны. Ваши выдающиеся способности и склонность к анализу можно с успехом использовать на преподавательским или научном поприще.
Восьмерка
Вы очень сильны духом и уверены в себе. Стараетесь выйти победителем из любой жизненной ситуации. Даже в самых сложных случаях не теряете оптимизма и предпочитаете бороться до конца. Вы не отступите от цели, пока не используете все возможные варианты. Вы не боитесь конкуренции, а, наоборот, считаете, что здоровое соперничество закаляет дух.
Девятка
Вы — мечтатель, который любит идеализировать окружающую действительность. Люди с таким Числом судьбы всеми силами пытаются построить светлое будущее и мотивируют на это окружающих. Вы пытаетесь воспитать в обществе гуманность, внести гармонию в отношения между людьми. В жизни играете роль общественного защитника. Считаете своим долгом отстаивать права тех, кто не в состоянии сделать этого сам.
Источник: www.allwomens.ru/zen