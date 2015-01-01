10 простых шагов на пути к богатству

Не каждому дано грамотно распоряжаться деньгами. Как правило, это приводит к вечной нехватке средств и жизни от зарплаты до зарплаты. Чтобы стабилизировать и приумножить свое материальное положение, важно научиться правильно тратить финансы и следовать простым правилам, которых придерживаются все богатые люди.1. Живите по средствам и записывайте расходыПри этом, абсолютно все, даже самые мелкие и незначительные на ваш взгляд. Так вы сможете проконтролировать, а действительно ли так необходимо было тратить деньги на то, что уже завтра не понадобится. Помните, что даже маленькая течь может повторить большой корабль.А еще это наглядно покажет ваши реальные доходы и расходы. Если вы тратите больше, чем зарабатываете, то придется от чего-то отказаться. Иначе о богатстве можно будет только мечтать.Важно! Не влезайте в долги и учитывайте свои возможности перед каждой покупкой.2. Откладывайте 20% своего доходаВозьмите за правило: получили деньги — отложили с этой суммы пятую часть. Так вы всегда будете уверены, что на крайний случай у вас есть «заначка». Прежде всего, постарайтесь накопить свой прожиточный минимум за полгода. В случае потери работы, вы можете спокойно искать новую в течение 6 месяцев и не беспокоиться, что нечем платить за жилье.3. Не увлекайтесь кредитамиКредитование — верный способ очутиться в «долговой яме», в особенности при бесконтрольных тратах (читай пункт 1). Вам не достичь богатства, если ежемесячно отдавать большую часть дохода на погашение процентов за деньги, которые вы уже потратили. Лучше накопите или, на крайний случай, не берите второй кредит, пока не погасили первый.4. Откажитесь от вредных привычекК ним относятся не только плохие финансовые привычки (отсутствие контроля за доходами и расходами, спонтанные покупки и т.д.), а также лень, прокрастинация и нежелание познавать новое. Они тянут вниз, истощают морально и физически, мешают достичь поставленных целей. Если взять их под контроль, тогда успех в вашем деле не заставит себя ждать.Зачем богатые люди носят лавровый лист в кошельке?5. Цените свое времяКаждый день у нас есть только 24 часа, в которые мы должны переделать уйму дел. Это то, что объединяет всех нас. Вот только одни за предоставленные сутки успевают сделать больше, чем другие. Секрет — в правильном и эффективном распределении своего времени. Те, кто ценят свои драгоценные часы, не проводят их без пользы, ведь бесцельно проведенное время нельзя вернуть. Да и к богатству такой подход точно не приведет. Именно поэтому так важно грамотно распланировать свой день, чтобы он не прошел даром.6. Ежедневно ставьте себе целиЖелание быть состоятельным, сформулированное «Хочу разбогатеть», само по себе кажется неисполнимым. Необходимо ставить конкретные цели. Например, заработать 1 миллион рублей за 2 года. Останется лишь разбить эту большую цель на маленькие шаги, которые стоит проходить каждый день. Только так вы сможете добиться желаемого.7. Найдите источники пассивного доходаЭти доходы и отложенные с каждой прибыли 20% очень помогут не только в накоплении богатства, но и выручат в черный день. Самые очевидные источники пассивного дохода — дивиденды и сдача недвижимости в аренду. Если ни второго жилья, ни инвестиций у вас нет, то воспользуйтесь другими способами: монетизируйте свое хобби, заведите блог и размещайте платную рекламу, проводите онлайн-курсы и т.д. Просто найдите то, что подходит именно вам.8. Купите свое жильеЖивя на съемной квартире, вы обогащаете другого человека. Так, ежемесячная плата порой равна размеру выплаты по ипотеке. Поэтому ответственно проанализируйте все варианты покупки своей квартиры или дома, составьте четкий план действий и двигайтесь к поставленной цели. Возможно, это займет не год и не два, но вы точно обретете свой угол и научитесь справляться с многими трудностями.9. Откройте свое дело и вкладывайте в него силыЗаймитесь тем, что вам действительно по душе. Так вы будете точно всегда радеть за свой бизнес, стараясь развивать его и улучшать. Помните, что не все удается с первого раза: есть и взлеты, и падения. Главное — научиться извлекать из ошибок ценные уроки, которые позволят превратить их в дальнейшем в успех. Это касается и упорного труда, поскольку другого способа стать состоятельным нет.10. Инвестируйте в то, в чем разбираетесьТолько то дело, в котором вы разбираетесь, поможет инвестировать свои кровные в предприятие. Если вы занимаетесь сельским хозяйством, то наивно верить, что инвестиции в фармацевтику принесут вам доход. Ориентируйтесь на то, что знаете. Так вы сможете без труда просчитать удачные и неудачные ходы.Приметы, которые помогут притянуть удачу и богатствоКак видите, 10 шагов на пути к богатству действительно помогут вам стать состоятельнее. Эти советы кажутся простыми, но без усилий, желания учиться и развиваться, они не возымеют эффекта. Возьмите под контроль свои финансы и будьте богаты!

Источник: www.allwomens.ru/zen