Денег не будет: почему коронавирус не пощадит россиян

Страх и паника овладевают всем миром. Чтобы спастись от коронавируса, во многих странах объявлен жесткий карантин. За нарушение самоизоляции вводятся строгие штрафы и наказания. А что происходит в России, и какую угрозу таит в себе пандемия помимо болезни?Почему в России карантин под вопросом?Есть несколько причин, и главная из них — колоссальные финансовые потери. В РФ, в отличие от остальных стран мира, огромное количество людей работают нелегально:курьеры;представители бьюти-индустрии на дому;репетиторы;доставщики;швеи;таксисты;няни;продавцы и т.д.Большинство из них не защищены МРОТ. Поэтому уходить на карантин они не имеют возможности, так как лишатся разом всех средств к существованию. Поэтому решить проблему с нелегальными доставками, перевозками и другими услугами окажется крайне сложно, если реально вообще!Гид по коронавирусу: как заразиться и как защититьсяДругая причина, по которой люди в России не могут себе позволит самоизоляцию, — это повсеместные «серые» зарплаты. Пока в изоляции находятся граждане Китая, Италии, Тайваня и других стран, наши граждане вынуждены работать. В противном случае они получат «голый» оклад, на который не смогут заплатить кредит, ипотеку, услуги ЖКХ и просто прожить. Ведь у большинства из россиян много долгов, но нет никаких накоплений!Короновирус: жизнь или кошелек?Что еще не позволит гражданам России придерживаться общих правил при распространении пандемии? Как минимум то, что прожить на половину МРОТ или вовсе не работать несколько недель невозможно. Уже сейчас людей, которые попадают под карантин, вынуждают брать отпуск за свой счет или грозят увольнением.К чему приведет такое отношение россиян к правилам безопасности? Отказ от карантина опасен тем, что люди будут до последнего скрывать симптомы заболевания и избегать обращения к медикам. Уже сегодня некоторые больные сбегают из карантина и больницы. Кто-то может умереть из-за отказа обращения к докторам. Поскольку люди оказались совершенно незащищенными финансово, их не страшат смерти, болезни, последствия и уголовная ответственность. Россияне бедны, и им приходится выбирать: доход или собственная жизнь.Если в других странах остановили начисление процентов по кредитам и компенсировали убытки даже уличным торговцам, то в России не пойдут на это ради победы над коронавирусом.Из-за социальной незащищенности оставлено свободно посещение в детских садах и школах. Родители не могут оставить работу, чтобы сидеть со своими детьми дома. В противном случая кормить семью и платить за ЖКХ будет нечем. Если же детские учреждения будут полностью закрыты, миллионы людей лишатся работы и будут искать нелегальные способы заработка. Замкнутый круг!Можно ли пережить пандемию в России?К тому же у большинства россиян просто нет денег, чтобы сразу же купить все необходимые продукты для семьи на две недели. Если в европейских странах составляют списки нужных товаров, то в России элементарно нет средств на их приобретение. Ведь для семьи из 4-х человек на самое нужно на весь срок карантина нужно около 32 тыс. рублей. Только где их взять, особенно в провинции!В России карантин не возможен и по другой причине. В стране миллионы нелегалов. Незарегистрированные мигранты скученно живут в одной комнате с общей ванной и душем. Еще в стране огромное количество общежитий, комнат на общих кухнях и коммуналок. Разве так выглядит самоизоляция и борьба с эпидемией?Ситуация с коронавирусом в России осложняется отсутствием элементарных средств защиты, социальной стабильности и средств на тестирование. Ведь такое «удовольствие» на 1 человека с самостоятельным забором крови обойдется примерно в 13 тыс. рублей. Сможет ли при таком раскладе Россия пережить пандемию, или выживут только богатые?

Источник: www.allwomens.ru/zen