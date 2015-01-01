Гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года: кто из знаков любимец звезд?

Что приготовили звезды на грядущую неделю разным знакам зодиака? Астрологический прогноз с 23 по 29 марта 2020 года расскажет, кто из представителей созвездий в фаворе у звезд.ОвенНеделя пройдет достаточно активно. У вас на все хватит сил, времени и внутренних ресурсов. Любое дело будет буквально гореть в руках. Особенно повезет в профессиональном плане. Не забудьте оставить немного энергии для любимого человека. Уделите ему внимание, отнеситесь с пониманием к потребностям и желаниям второй половинки. В финансовой сфере все отлично. Вы получите премию или другой приятный денежный бонус. Неделя хорошо подходит для покупок — приобретенная вещь будет служить верой и правдой долгие годы. В выходные займитесь спортом или отдыхом на природе.ТелецВ начале недели велик риск бессмысленно потратить силы и деньги. Не теряйте бдительность, иначе выгодный проект у вас уведут из-под носа. Внимательно прислушайтесь к своему организму, возможны проблемы с желудочно-кишечным трактом. Скорее всего, придется немного посидеть на диете. Середина недели подходит для творчества. В семейной жизни все будет гладко, если не станете проявлять необоснованную ревность и третировать партнера по пустякам.БлизнецыНеделя пройдет не очень благоприятно. Вы будете хандрить из-за всякой ерунды и придираться к себе. Хотя для вас не характерна подобная меланхолия, изменить что-то собственными силами вряд ли получится. Чтобы хоть как-то отвлечься, займитесь умственным трудом или включитесь в новый проект. Постарайтесь не обижать близких людей. Выходные звезды рекомендуют посвятить хобби и укреплению иммунитета. Не переусердствуйте в спортзале, лучше хорошенько отдохните. Денег хватит на все запланированные траты, поэтому можете не переживать.РакНа неделе Раки мысленно углубятся в дела давно минувших дней. Чтобы выйти из мира иллюзий, займитесь работой по дому или в офисе. Большую пользу принесут спортивные занятия — фитнес и плавание. Если соберетесь посетить парикмахерскую, эффект вас не порадует. Вы будете долго привыкать к новому образу, а возможно, и вовсе вернетесь к прежнему Если планировали какие-то поездки, лучше отказаться. Ничего хорошего путешествие не сулит, даже если было давно запланировано. Лечите простуду своевременно, чтобы не получить осложнений.ЛевВсю неделю вы будете решать чужие проблемы и наводить суету, от которой по факту мало толка. Но если внимательно прислушаетесь к окружающим, можете узнать много ценной информации. Полезные советы пригодятся как в личной сфере, так и в бытовом плане. По поводу финансов не переживайте — скоро ситуация наладится. Главное — не пропустить выгодное предложение. Одиноких Львов в конце недели ждет романтическое приключение.ДеваПоздравляем, у вас наконец-то кончится черная полоса в плане финансов. Скорее всего, денег сиюминутно вы не получите, зато появятся хорошие перспективы приумножить капитал в ближайшем будущем. Положительные перемены произойдут и в личной жизни Дев. Если вы одиноки, то совсем скоро найдете хорошего любовника и верного друга в одном лице. Девам-бизнесменам не стоит строить каких-либо планов, они обречены на провал. Зато конкуренты заметно активизируются, поэтому придется принимать бой.ВесыВ начале недели сконцентрируйтесь на личных проблемах, а работу оставьте на потом. Вы и так запустили многие моменты быта: не оформили загранпаспорт, не сходили в гости к престарелым родственникам и т.д. Если не исправите ситуацию в срочном порядке, последствия будут плачевными. У Весов-бизнесменов дела будут идти отлично. Конкуренты обзавидуются, наблюдая за вашей энергичностью, активностью и великолепной деловой хваткой. Лучше не заниматься активными видами спорта, велик риск получить травму.СкорпионВсю неделю вы проведете в мечтах о какой-то желанной вещи, на которую не хватает денег. Не отчаивайтесь, уже в четверг поступит предложение о выгодном сотрудничестве. Приступайте к работе немедля и сразу постарайтесь проявить себя с лучшей стороны. Что касается личных отношений, не выпячивайте свое «Я», а прислушайтесь к партнеру. Не планируйте глобальных мероприятий на выходные — им не суждено сбыться. Скорее всего, вы проведете уик-энд дома на карантине.СтрелецВ начале недели вас засыпет критикой. Как обычно, вы не обидитесь, а сделаете выводы и возьмете злопыхателя на карандаш. У одиноких Стрельцов есть масса шансов познакомиться со второй половинкой. Также велика вероятность найти новое увлекательное хобби. Исправно выполняйте взятые обязательства. Можно взяться за реализацию рискованного проекта. В конце недели вы будете чувствовать себя утомленным. Неудивительно, ведь вы столько всего сделали!КозерогВсю неделю вы будете веселиться и шутить, но окажется, что это только мешает вашей личной жизни и работе. Над вами все потешаются и никто не принимает всерьез. Поэтому найдите золотую середину и придерживайтесь ее. Попытки получить дополнительный доход не увенчаются успехом. Не спорьте с начальством. Внимательно следите за тем, что едите, — велик риск получить пищевое отравление. Лучше не ездить никуда с родственниками, иначе можно крупно поссориться.ВодолейВ целом, неделя пройдет продуктивно. Вы успеете выполнить все дела, которые запланировали, а также сдать в срок рабочие проекты. Следите за здоровьем, не посещайте людные места. Что касается спорта, лучше на время отказаться от тяжелых физических нагрузок. Ограничьтесь легкой зарядкой и пробежкой по утрам. Высока вероятность получить весточку от дальних родственников, которая будет касаться наследственных вопросов.РыбыНе рекомендуем слишком активно принимать участие в чужой жизни. За излишнее любопытство можно поплатиться собственной репутацией. Лучше займитесь самообразованием, повышением квалификации или изучением иностранного языка. Если запишитесь на курсы, то появятся большие перспективы на будущее. Кстати, финансовое положение тоже улучшится. В середине недели Рыбам не желательно высовываться из домашнего «аквариума». Травмоопасные дни, будьте крайне осторожны и аккуратны в работе с режущими предметами.

Источник: www.allwomens.ru/zen