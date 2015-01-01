Сорванное торжество: Брат Кейт Миддлтон экстренно отменил свадьбу

Брат всемирно известной британской герцогини Кейт Миддлтон — Джеймс, познакомился с француженкой Ализе Тевене на прогулке с собакой. В октябре прошлого года он сделал своей избраннице предложение руки и сердца. Естественно, Ализе ответила согласием. Джеймс тут же сообщил радостную новость в своем Instagram, опубликовав милый совместный снимок с возлюбленной.В ноябре 2019 года новоявленный жених вдохновенно рассказывал журналистам о деталях будущей свадьбы. По словам Джеймса Миддлтона, на тот момент они с Ализе находились в такой стадии, когда ничего не нужно планировать, а можно просто наслаждаться процессом. Знаменитый брат герцогини Кейт также обмолвился, что он и будущая жена — заядлые собачники, поэтому четвероногие друзья сыграют на свадьбе далеко не последнюю роль.Планировалось, что церемония пройдет летом 2020 года. Но, по словам инсайдера, торжество пришлось отменить из-за разбушевавшейся эпидемии коронавируса. Источник также указал, что ни о каких проблемах в отношениях между возлюбленными речи не идет. Свадьбу решили перенести на более позднюю дату исключительно из практических соображений, чтобы все родственники могли посетить пышное торжество, не опасаясь за свою жизнь.Бессердечная: Меган Маркл отказала отцу в предсмертном желанииОтметим, что к самой свадебной церемонии Джеймс Миддлтон относится достаточно просто. Рассказывая журналистам о бракосочетании своей сестры (2011 год), он отметил, что все торжества проходят примерно одинаково: любящие люди собираются для того, чтобы соединить себя священными узами брака и дать любовные обеты.

Источник: www.allwomens.ru/zen