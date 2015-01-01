Как ласково назвать мужчину по имени: уменьшительно-ласкательные формы

Наш мир был бы скучным и безрадостным, если в нем не было добрых и ласковых слов. В том числе, уменьшительно-ласкательных производных от имен. Такое нежное обращение позволяет проявить доброе отношение к человеку, выразить свои чувства: нежность, заботу, симпатию, любовь.Как ласково назвать мужчинуНиже представлена подборка уменьшительно-ласкательных мужских имен.Александр — Санечка, Шурик, Алексашка, Санюшка, Санек.Алексей — Лешенька, Алешка, Ленечка, Лешик.Андрей — Дрюня, Андрейка, Андрюша, Андрюшик.Антон — Тошик, Тоша, Антошенька, Тошенька.Арсений — Арсюша, Арсеня, Арсюшенька, Сенечка.Артем — Тема, Темочка, Артемушка, Артемка.Богдан — Богдаша, Бодя.Василий — Васюшка, Василек, Васюта.Вадим — Вадик, Вадюшка, Вадимка, Вадя.Виктор — Витенька, Витек, Витюша, Витюшка.Виталий — Виталик, Виталя.Владимир — Вова, Вовочка, Володя.Владислав — Владюша, Владя, Ладя.Вячеслав — Слава, Славик, Славушка.Всеволод — Сева, Севочка, Володюшка.Геннадий — Гена, Геня, Геша, Геха, Генаша, Генаха, Генуся.Григорий — Гриня, Гриша, Гришенька, Гринечка.Георгий — Жорочка, Гошенька, Гешик.Глеб — Глебушка, Глебчик.Даниил — Даня, Данечка, Данилушка, Данюша.Дмитрий — Митенька, Митюша, Димочка, Димулечка.Денис — Деня, Дениска, Денечка, Дися.Евгений — Женечка, Евгеша, Женек, Женюля.Егор — Егорушка, Егорчик.Иван — Ванюша, Ивашка, Иванушка, Ванечка.Илья — Илюша, Илюня, Илейка, Иля.Игорь — Игорюша, Игорек, Игоряша, Игоряшенька.Кирилл — Кирюша, Кирюшенька, Киря.Лев — Левик, Лева, Левушка.Леонид — Леня, Ленечка, Ленчик.Максим — Макс, Максимка, Максюта, Максюша, Сима, Максимушка.Марк — Маркуша, Мася, Макрик.Матвей — Мотечка, Матяша, Матвеюшка, Матвейчик.Михаил — Мишенька, Мишутка, Миня, Мишаня.Назар — Зарушка, Назарушка, Назарчик.Никита — Никитушка, Никиточка, Ника.Николай — Коленька, Николашенька, Коляша, Николя, Колечка.Олег — Олежа, Олежка, Олежек.Павел — Пашуня, Павлик, Павлуша, Пашенька.Петр — Петруша, Петюня, Петенька.Роман — Ромочка, Ромаша, Ромик, Ромчик, Ромуля.Руслан — Руся, Русланушка, Русланчик, Русик.Сергей — Сержик, Сергуня, Серенький, Сереженька.Станислав — Стасик, Славушка, Стася, Стасенька.Семен — Семушка, Сенечка, Семчик.Степан — Степашка, Степуня, Степочка, Степушка.Филипп — Филечка, Филипок, Филюшка.Эдуард — Эдя, Эдик, Эдичка.Юрий — Юрочка, Юраша, Юрик, Юрок.Юлиан — Юлик, Юльчик.Ярослав — Ярик, Славушка.Имена мужчин, которые всегда при деньгахУменьшительно-ласкательное имя всегда звучит мягко и радует слух, помогает смягчить «грубые» официальные имена (Глеб, Роман, Дмитрий и т.д.). Сказанное от всей души, оно способно смягчить нрав самого сурового мужчины. Конечно, не стоит называть возлюбленного Дрюней или Витюшей на людях, все-таки это интимный момент. Лучше использовать ласковое имя в узком семейном кругу.

Источник: www.allwomens.ru/zen