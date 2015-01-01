Как ласково назвать мужчину по имени: уменьшительно-ласкательные формы
Наш мир был бы скучным и безрадостным, если в нем не было добрых и ласковых слов. В том числе, уменьшительно-ласкательных производных от имен. Такое нежное обращение позволяет проявить доброе отношение к человеку, выразить свои чувства: нежность, заботу, симпатию, любовь.
Как ласково назвать мужчину
Ниже представлена подборка уменьшительно-ласкательных мужских имен.
Александр — Санечка, Шурик, Алексашка, Санюшка, Санек.
Алексей — Лешенька, Алешка, Ленечка, Лешик.
Андрей — Дрюня, Андрейка, Андрюша, Андрюшик.
Антон — Тошик, Тоша, Антошенька, Тошенька.
Арсений — Арсюша, Арсеня, Арсюшенька, Сенечка.
Артем — Тема, Темочка, Артемушка, Артемка.
Богдан — Богдаша, Бодя.
Василий — Васюшка, Василек, Васюта.
Вадим — Вадик, Вадюшка, Вадимка, Вадя.
Виктор — Витенька, Витек, Витюша, Витюшка.
Виталий — Виталик, Виталя.
Владимир — Вова, Вовочка, Володя.
Владислав — Владюша, Владя, Ладя.
Вячеслав — Слава, Славик, Славушка.
Всеволод — Сева, Севочка, Володюшка.
Геннадий — Гена, Геня, Геша, Геха, Генаша, Генаха, Генуся.
Григорий — Гриня, Гриша, Гришенька, Гринечка.
Георгий — Жорочка, Гошенька, Гешик.
Глеб — Глебушка, Глебчик.
Даниил — Даня, Данечка, Данилушка, Данюша.
Дмитрий — Митенька, Митюша, Димочка, Димулечка.
Денис — Деня, Дениска, Денечка, Дися.
Евгений — Женечка, Евгеша, Женек, Женюля.
Егор — Егорушка, Егорчик.
Иван — Ванюша, Ивашка, Иванушка, Ванечка.
Илья — Илюша, Илюня, Илейка, Иля.
Игорь — Игорюша, Игорек, Игоряша, Игоряшенька.
Кирилл — Кирюша, Кирюшенька, Киря.
Лев — Левик, Лева, Левушка.
Леонид — Леня, Ленечка, Ленчик.
Максим — Макс, Максимка, Максюта, Максюша, Сима, Максимушка.
Марк — Маркуша, Мася, Макрик.
Матвей — Мотечка, Матяша, Матвеюшка, Матвейчик.
Михаил — Мишенька, Мишутка, Миня, Мишаня.
Назар — Зарушка, Назарушка, Назарчик.
Никита — Никитушка, Никиточка, Ника.
Николай — Коленька, Николашенька, Коляша, Николя, Колечка.
Олег — Олежа, Олежка, Олежек.
Павел — Пашуня, Павлик, Павлуша, Пашенька.
Петр — Петруша, Петюня, Петенька.
Роман — Ромочка, Ромаша, Ромик, Ромчик, Ромуля.
Руслан — Руся, Русланушка, Русланчик, Русик.
Сергей — Сержик, Сергуня, Серенький, Сереженька.
Станислав — Стасик, Славушка, Стася, Стасенька.
Семен — Семушка, Сенечка, Семчик.
Степан — Степашка, Степуня, Степочка, Степушка.
Филипп — Филечка, Филипок, Филюшка.
Эдуард — Эдя, Эдик, Эдичка.
Юрий — Юрочка, Юраша, Юрик, Юрок.
Юлиан — Юлик, Юльчик.
Ярослав — Ярик, Славушка.
Имена мужчин, которые всегда при деньгах
Уменьшительно-ласкательное имя всегда звучит мягко и радует слух, помогает смягчить «грубые» официальные имена (Глеб, Роман, Дмитрий и т.д.). Сказанное от всей души, оно способно смягчить нрав самого сурового мужчины. Конечно, не стоит называть возлюбленного Дрюней или Витюшей на людях, все-таки это интимный момент. Лучше использовать ласковое имя в узком семейном кругу.
Источник: www.allwomens.ru/zen