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Как ласково назвать мужчину по имени: уменьшительно-ласкательные формы

Andre
Как ласково назвать мужчину по имени: уменьшительно-ласкательные формы
Наш мир был бы скучным и безрадостным, если в нем не было добрых и ласковых слов. В том числе, уменьшительно-ласкательных производных от имен. Такое нежное обращение позволяет проявить доброе отношение к человеку, выразить свои чувства: нежность, заботу, симпатию, любовь.

Как ласково назвать мужчину

Ниже представлена подборка уменьшительно-ласкательных мужских имен. 

Александр — Санечка, Шурик, Алексашка, Санюшка, Санек.

Алексей — Лешенька, Алешка, Ленечка, Лешик.

Андрей — Дрюня, Андрейка, Андрюша, Андрюшик.

Антон — Тошик, Тоша, Антошенька, Тошенька. 

Арсений — Арсюша, Арсеня, Арсюшенька, Сенечка.

Артем — Тема, Темочка, Артемушка, Артемка. 

Богдан — Богдаша, Бодя. 

Василий — Васюшка, Василек, Васюта. 

Вадим — Вадик, Вадюшка, Вадимка, Вадя. 

Виктор — Витенька, Витек, Витюша, Витюшка.

Виталий — Виталик, Виталя. 

Владимир — Вова, Вовочка, Володя.

Владислав — Владюша, Владя, Ладя. 

Вячеслав — Слава, Славик, Славушка. 

Всеволод — Сева, Севочка, Володюшка.

Геннадий — Гена, Геня, Геша, Геха, Генаша, Генаха, Генуся. 

Григорий — Гриня, Гриша, Гришенька, Гринечка.

Георгий — Жорочка, Гошенька, Гешик.

Глеб — Глебушка, Глебчик.

Даниил — Даня, Данечка, Данилушка, Данюша.

Дмитрий — Митенька, Митюша, Димочка, Димулечка.

Денис — Деня, Дениска, Денечка, Дися. 

Евгений — Женечка, Евгеша, Женек, Женюля.

Егор — Егорушка, Егорчик. 

Иван — Ванюша, Ивашка, Иванушка, Ванечка. 

Илья — Илюша, Илюня, Илейка, Иля. 

Игорь — Игорюша, Игорек, Игоряша, Игоряшенька.

Кирилл — Кирюша, Кирюшенька, Киря.

Лев — Левик, Лева, Левушка. 

Леонид — Леня, Ленечка, Ленчик. 

Максим — Макс, Максимка, Максюта, Максюша, Сима, Максимушка.

Марк — Маркуша, Мася, Макрик.

Матвей — Мотечка, Матяша, Матвеюшка, Матвейчик.

Михаил — Мишенька, Мишутка, Миня, Мишаня.

Назар — Зарушка, Назарушка, Назарчик. 

Никита — Никитушка, Никиточка, Ника.

Николай — Коленька, Николашенька, Коляша, Николя, Колечка.

Олег — Олежа, Олежка, Олежек. 

Павел — Пашуня, Павлик, Павлуша, Пашенька.

Петр — Петруша, Петюня, Петенька.

Роман — Ромочка, Ромаша, Ромик, Ромчик, Ромуля. 

Руслан — Руся, Русланушка, Русланчик, Русик. 

Сергей — Сержик, Сергуня, Серенький, Сереженька. 

Станислав — Стасик, Славушка, Стася, Стасенька.

Семен — Семушка, Сенечка, Семчик.

Степан — Степашка, Степуня, Степочка, Степушка.

Филипп — Филечка, Филипок, Филюшка. 

Эдуард — Эдя, Эдик, Эдичка. 

Юрий — Юрочка, Юраша, Юрик, Юрок.

Юлиан — Юлик, Юльчик. 

Ярослав — Ярик, Славушка.

Имена мужчин, которые всегда при деньгах 

Уменьшительно-ласкательное имя всегда звучит мягко и радует слух, помогает смягчить «грубые» официальные имена (Глеб, Роман, Дмитрий и т.д.). Сказанное от всей души, оно способно смягчить нрав самого сурового мужчины. Конечно, не стоит называть возлюбленного Дрюней или Витюшей на людях, все-таки это интимный момент. Лучше использовать ласковое имя в узком семейном кругу.

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Отношения
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