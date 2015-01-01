Как быстро понизить давление: 6 действенных способов

Помогут, когда под рукой нет таблеток от давления.Высокое давление — не шутки. Если вы замечаете у себя систематически высокое давление, необходимо срочно обратиться к врачу. Он проанализирует ваше состояние и подберет индивидуальный план лечения. Но если по каким-то причинам вы еще не дошли до больницы, а сбить давление нужно, есть 6 работающих способов.Какое давление считается высокимПовышенное давление неспроста называют тихим убийцей. Гипертония не характеризуется ярко выраженными симптомами, зато резко повышает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.Когда доктор измеряет давление, он всегда называет два числа. Например, 120 на 80, 100 на 70 и т. д. Вот что они обозначают:Первое — это систолическое давление. Рассказывает, насколько сильно кровь давит на стенки ваших сосудов во время каждого сокращения сердечной мышцы (в миллиметрах ртутного столба).Второе — это диастолическое давление. Показывает давление крови, в момент когда сердце спокойно (между ударами).Наши сосуды очень эластичны. Но если кровь давит на них сильно, стенки могут разорваться. Это чревато крупными неприятностями для здоровья, вплоть до смертельного исхода.Важно! Раньше высоким считалось давление более 140/90. Недавно Кардиологическая Ассоциация США снизила планку до показателя 130/80.Как быстро снизить давление в домашних условияхЕсли показатели АД на тонометре высокие, то следует принять срочные меры к снижению давления.1. Делайте глубокие вдохи и выдохиКлинические исследования доказывают, что одним из самых эффективных способов снижения высокого АД является правильное дыхание. Как выполнять:Устройтесь поудобнее сидя или лежа, расслабьте тело и закройте глаза. Это поможет снять стресс — одну из главных причин гипертонии.Сделайте длинный глубокий вдох, считая до 5. Его нужно производить не грудью, а животом. Чтобы проконтролировать процесс, положите на живот руку. Вы должны почувствовать, как он приподнимается.Затем делайте выдох, вновь считая до 5.Выполняя это несложное дыхательное упражнение в течение 3-5 минут, вы улучшите кровоток. Жидкость разойдется в самые дальние уголки тела, за счет чего давление на сосуды снизится.Можете попробовать задерживать дыхание на 8-10 секунд после каждого выдоха. В общем, выбирайте тот вариант дыхательной тренировки, который вам лучше подходит.2. Опустите руки и ноги в теплую водуНалейте в тазик воду температуры примерно 45 градусов. Опустите туда ноги и руки на 7-10 минут. За это время сосуды в конечностях расширятся, к ним прильет кровь. Как итог — несколько снизится общий уровень артериального давления.3. Поместите руки в холодную водуОткройте кран и сделайте прохладную воду (не ледяную!). Подержите под струей руки пару минут. Прохладная жидкость уменьшит частоту сокращений сердечной мышцы, что позволит снизить давление.4. Выпейте чай с мятойВозьмите щепотку высушенных листьев перечной мяты или пару стебельков свежего растения. Залейте кипятком и дождитесь, пока отвар остынет до комфортной температуры. Пейте мелкими глотками.5. Наложите на ноги компрессЭтот способ снизить давление известен с древних времен. Возьмите кусок марли, ополосните в яблочном уксусе и приложите к ступням на 10-15 минут. Клинически доказано, что в этом консервирующем растворе содержатся вещества, понижающие уровень АД.Как повысить низкое артериальное давление?6. Выпейте валерьянкуВалериана является мощным успокоительным средством и отличным помощником в борьбе со стрессом. Приняв таблетки или настой, вы быстро ощутите, что сердце стало биться тише, а артериальное давление снизилось. Можно использовать другие препараты, изготовленные на основе валерианы. Например, Корвалол. Главное — не превышайте дозировки, указанные в инструкции!

Источник: www.allwomens.ru/zen