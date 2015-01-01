Число судьбы 1: особенности жизни по дате рождения

По мнению нумерологов, нашей жизни управляют числа. Одно из них — число судьбы, которое зависит от даты рождения. Рассчитать его совсем не трудно. Сегодня поговорим о характере людей и что им уготовила судьба, если их число — единица.Что означает число судьбы 1: расшифровкаПо природе вы лидер. Главные черты характера: целеустремленность, амбициозность, энергичность и социальная активность. Очень часто люди с таким числом судьбы приобретают широкую известность и популярность. Как правило, она связана с профессиональной или общественной деятельностью.Как узнать свое число судьбы: точный расчет по дате рождения«Единиц» отличает оптимистичный настрой, умение мыслить исключительно в позитивном ключе и заряжать положительными эмоциями окружающих. Вы запросто можете вести за собой массы людей. Не любите находиться на вторых ролях и под кого-то прогибаться. На вас практически невозможно воздействовать, так как обладаете железной волей и непоколебимыми жизненными принципами. Подходите к любому делу творчески, имеете отличную профессиональную хватку, прекрасно развитые аналитические навыки вкупе с развитой интуицией, склонностью к риску и отвагой.Чтобы обрести гармонию, «единицам» рекомендуется развивать гибкость, сдерживать свои эмоции и учиться выстраивать правильные отношения с подчиненными и близкими людьми.Обратной стороной медали является чрезмерная самоуверенность и склонность к подавлению окружающих. Люди с Числом судьбы 1 нередко имеют проблемы в личной жизни. Зато оно способствует достижению успехов в бизнесе, политической и общественной деятельности, искусстве. Практически любое дело, за которое вы возьметесь, приведет к успеху.

Источник: www.allwomens.ru/zen