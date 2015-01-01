Как правильно дезинфицировать руки и окружающие предметы

Сегодня каждого волнует вопрос, как защищаться от коронавируса, ведь от него нет вакцины. У медиков для вас две новости: хорошая и плохая. Плохая состоит в том, что вирус достаточно живуч и способен долго сохранять активность вне человеческого тела. Но есть и хорошая — уничтожить его легко. Дело в том, что оболочка клеток коронавируса состоит из жиров, поэтому достаточно лишь обезжирить поверхность, чтобы болезнетворные организмы погибли.Как защититься от коронавируса: простые правила профилактикиМоем руки и лицоВирус COVID-19 распространяется воздушно-капельным путем. В некоторых случаях заражение может произойти фекально-оральным путем. Именно поэтому главным профилактическим мероприятием от коронавируса является тщательное мытье рук. Длительность водной процедуры должна составлять не менее 20 секунд.Как часто нужно мыть руки? Ответ однозначный — согласно общепринятым правилам гигиены. Прибегайте к этой нехитрой, но эффективной процедуре в следующих случаях:После посещения уборной.Перед приготовлением пищи.Перед едой и после трапезы.Когда заходите домой или в другое помещение с улицы.Все о коронавирусе в вопросах и ответах: только фактыТаким образом, наиболее эффективным способом борьбы с коронавирусом является тщательное мытье рук с мылом. Необязательно использовать какие-то специальные средства — достаточно самого обычного мыла. Даже если в нем отсутствуют дополнительный антимикробные компоненты, поверхностно-активные вещества в составе все равно эффективно разрушают вирус. Помните, что антибактериальное мыло не имеет никаких преимуществ перед простым.Схема покажет, как следует правильно мыть руки:Не следует забывать и об очищении кожи лица. Умывайтесь дважды в день, используя качественные очищающие средства. Они должны включать поверхностно-активные компоненты, растворяющие кожный жир. Специальных средств для умывания на сегодняшний день не существует. Также рекомендуется умываться, когда приходите с улицы.Важно! Медики рекомендуют почаще мыть не только руки и лицо, но и волосы, стирать наволочки и постельное белье, одежду.Используем санитайзерАльтернативным способом дезинфекции является обработка антисептиками. Но к ней следует прибегать только в тех случаях, когда отсутствует возможность как следует вымыть руки с мылом. Дезинфицирующее средство должно содержать не менее 60% этанола. Если в составе присутствует хлор, средство лучше не использовать, так как оно очень вредно для кожи.Следует понимать, что молекулы коронавируса способны жить в любых микротрещинах. Поэтому покрытые гелем или гель-лаком ногти в разы увеличивают риск заражения. Если вы заботитесь о здоровье, рекомендуем отказаться от покрытия до момента, пока эпидемиологическая обстановка не стабилизируется.

Источник: www.allwomens.ru/zen