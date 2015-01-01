Не поддавайся вирусам: как быстро повысить иммунитет

Вопрос о повышении иммунитета особо остро стоит в период распространения вирусных заболеваний. Да еще и коронавирус лютует по миру. Чтобы укрепить защитную систему организма, не обязательно горстями глотать таблетки. Есть несколько простых правил, которые можно практиковать в ежедневной жизни. Следуйте им — и вам не страшны никакие вирусы!1. Откажитесь от сигаретТело скажет вам огромное «спасибо» буквально на следующий день после того, как вы выбросите последнюю сигарету. Иммунная система тоже не является исключением. Вредная привычка постоянно провоцирует воспалительные процессы в дыхательной системе: от слизистой ротовой полости до легких. Защитным клеткам то и дело приходится отвлекаться от основных функций и вести борьбу с очагами воспаления, вместо того, чтобы уничтожать вирусы и бактерии.Как правильно дезинфицировать руки и окружающие предметы2. Уделяйте достаточно времени снуЕсли вы привыкли засиживаться за работой или просмотром сериалов до полуночи и позже, то о крепком иммунитете придется забыть. Оптимальное время для отхода ко сну — с 22.00 до 00.00.Если вы ложитесь спать позже, организму трудно выработать достаточное количество мелатонина. Этот гормон сна обладает антиоксидантными и иммуностимулирующими функциями. Он помогает нашему телу выводить продукты, образовавшиеся в результате действия гормона стресса. А это прямые враги нашего иммунитета.3. Ограничьте употребление сладкогоГлюкоза, которой изобилует сладкий пончик или газировка, является универсальной единицей энергии. В нашем организме дремлют тысячи микроорганизмов, которые тоже не прочь подкрепиться сладеньким. Речь идет о дрожжах, грибках, паразитах и бактериях. В нормальных условиях они совершенно безвредны для человека, так как легко подавляются клетками иммунной системы. Если вы подсластите им жизнь, вредоносные микроорганизмы заметно активизируются. Не факт, что защита организма с ними справится.Как быстро поднять гемоглобин в крови в домашних условиях4. Проявляйте активностьПовышенные физические нагрузки в период респираторных заболеваний нежелательны, потому что они создают дополнительный стресс для организма. Поэтому не стоит часами истязать себя в спортзале. Но и лежать на диване весь день не стоит.Двигательная активность провоцирует процессы кроветворения, а одними из основных «бойцов» иммунной системы являются лимфоциты — белые кровяные тельца. Поэтому рекомендуем практиковать пешие прогулки, легкий бег на свежем воздухе, стандартную зарядку по утрам. Это поможет находиться в форме и поддерживать иммунитет на должном уровне.5. Питайтесь правильноВместо того, чтобы пачками скупать аптечные витамины, обратите внимание на богатые полезными элементами продукты питания. В основе рациона здорового человека должны находиться овощи, белковые продукты, зерновые грубой обработки и высококачественные жиры. Рекомендуем обратить внимание на следующие продукты:нежирная говядина — витамины группы B, железо и цинк;печень — селен, хром, цинк, витамин А и D, витамины группы В;свежая рыба (лучше морская) — витамины А, B12, йод, железо, хром, селен;крестоцветные (брокколи, цветная капуста и т.д.) — витамины Е и С, не увеличивают кислотность желудка;нерафинированные растительные масла (оливковое, кунжутное, льняное и т.д.) — кладезь витаминов А, В, D, E, железа, селена, цинка и йода;мед — витамины А, В12, С, Е, К, цинк, селен, хром, йод, флавоноиды;имбирь, чеснок, куркума — Содержат витамины А, B1, B2, B5, E, C, флавоноиды.Данные продукты помогут сделать ваши блюда не только вкусными, но и полезным. Ни в коем случае не отказывайтесь от меда — это один из топ-продуктов для профилактики респираторных заболеваний.Также особое внимание стоит уделить вопросу, что исключить из повседневного рациона или хотя бы употреблять в минимальных количествах. К таким продуктам относятся:мука высшего сорта;сахар;рафинированное растительное масло;пропаренный рис.Перечисленные продукты проходят несколько стадий обработки, в результате чего теряют всю пользу. В них остаются лишь вредные углеводы, которые ничего не вам не дадут, кроме лишних килограммов.

Источник: www.allwomens.ru/zen