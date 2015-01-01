В плену любви: 5 признаков любовной зависимости от мужчины

Любовь — прекрасное чувство, которое окрашивает жизнь в тысячи цветов и оттенков. О ней написана ни одна книга, снят ни один фильм. Однако любовь действительно прекрасна лишь тогда, когда отношения здоровы, а чувства — взаимны. К сожалению, любовь часто перерастает в зависимость. Как правило, от этого страдают женщины. Вы можете даже не догадываться, что находитесь в нездоровых отношениях. Психологи же выделяют 5 признаков, которые помогут вычислить любовную зависимость.1. Лишь бы ему было хорошо...Нет ничего плохого в том, что вы хотите сделать любимому мужчине приятно, заботитесь о нем. Однако это должно быть взаимно. В зависимых отношениях все иначе: один все время отдает, а другой лишь забирает. Вспомните, когда последний раз возлюбленный что-то делал для вас?О каких вещах никогда не стоит просить мужчину2. Не могу без него жить!Если возлюбленный не рядом, вы испытываете практически физическую боль. Вы не живете, а существуете, все время страдаете, когда он находится на расстоянии. Мысли заняты только этим мужчиной, не можете думать ни о чем больше. Вы постоянно боитесь, что он не перезвонит, не придет, а может, и вовсе вас разлюбил и сейчас находится в компании другой женщины.Такое состояние — явный признак любовной зависимости. Здоровая влюбленность характеризуется совершенно иным внутренним состоянием: теплотой воспоминаний и приятным ожиданием встречи. А вы похожи на наркомана, которому постоянно необходимо новая доза, чтобы просто чувствовать себя живым.3. За ним хоть на край света!Если вы плюнули на свою карьеру, друзей и прошлую жизнь, отправились за возлюбленным «на край свет» — этот поступок, бесспорно, достоин уважения. Но подумайте, готов ли ваш партнер на подобное ради вас? Если ответ отрицательный — у нас для вас плохие новости. Вы по уши погрязли в любовной зависимости, и рискуете совсем скоро потерять свое «Я», полностью раствориться в мужчине, став лишь его безмолвной тенью.Нелюбовь: 7 причин, почему муж охладел к жене4. Я потратила на него лучшие годы!Механизм формирования любовной зависимости достаточно прост: мы вкладываем в другого человека максимум сил и времени, из-за чего разорвать отношения с каждым днем становится все сложнее. Душа противится, ведь столько отдала ему! В качестве яркого примера можно привести любящую мать, которая отказывается строить личные отношения после развода, посвящая жизнь детям. Когда повзрослевшему и уставшему от нарушения личных границ отпрыску захочется немного свободы, мать в панике кричит: «Неблагодарный, я отдала тебе всю жизнь!».Аналогичная ситуация может сформироваться между мужчиной и женщиной. Помните, что в зависимости несчастны оба — здоровых отношений здесь точно не получится. Однако тот, кто вложил в эти отношения больше, будет всеми силами пытаться их сохранить, даже если перспектив нет.5. Я его придумала сама...В некоторых случаях причиной возникновения любовной зависимости является подсознательное желание вновь пережить какую-то травматическую ситуацию из прошлого: плохо относились в детстве родители, бросил парень, распался предыдущий брак и т.д. И вот в новых отношениях вы счастливо потираете руки, думая: «Ну теперь-то я все хорошенько рассчитаю, чтобы вышло идеально, чтобы меня ценили и любили!».Однако вы не учитываете, что рядом совершенно другой человек, а не копия прошлого. Получается, вы пытаетесь заново переиграть сценарий, который уже произошел. Все глубже погружаетесь в мир иллюзий, строите воздушные замки, а потом всеми силами пытаетесь удержать эти миражи. В итоге формируется зависимость не от живого человека, а от его придуманного образа (или отношений).Как бороться с любовной зависимостью от мужчиныПомните, что любовная зависимость — это серьезно, и сама по себе вряд ли пройдет. Чем дольше вы находитесь в нездоровых отношениях, тем сложнее будет их разорвать. Смена партнера — тоже не лучший вариант. Велика вероятность просто изменить объект зависимости, а не излечиться от «болезни».Глазами мужчин: какие женские хитрости из журналов не работаютЕдинственное, чем вы можете себе помочь, — это кропотливая внутренняя работа. Для начала честно ответьте себе на вопрос: «Какие чувства я испытываю, находясь рядом с этим человеком?». Если больше негатива, целесообразно взять паузу, дистанцироваться и обдумать все на холодную голову. Правда, далеко не всегда получается избавиться от любовной зависимости самостоятельно. Если вы не справляетесь, рекомендуем обратиться за помощью к специалисту: психологу или психотерапевту.

Источник: www.allwomens.ru/zen