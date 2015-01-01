Можно, но осторожно: 7 продуктов, которые вредно есть каждый день

Чтобы быть здоровым и красивым, необходимо питаться разнообразно и сбалансированно. Эта прописная истина известна каждому. Однако злоупотребление некоторыми, на первый взгляд, безобидными продуктами и блюдами может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем и отразиться на фигуре. Рассказываем о 7 продуктах, которые не стоит есть ежедневно и в больших количествах.1. Крестоцветные овощиЦветная капуста и брокколи — настоящий кладезь витаминов, антиоксидантов нутриентов и прочих полезных микроэлементов. С этим никто не спорит. Полезные овощи жизнерадостной расцветки обязательно должны присутствовать в вашем рационе. Однако клинически доказано, что их чрезмерное употребление способно спровоцировать гипотиреоз — дефицит гормонов щитовидной железы.Если вы не можете жить без крестоцветных, попробуйте готовить их следующим образом: перед употреблением слегка обжарьте на сковороде, либо добавляйте в другие блюда. Такой прием минимизирует зобогенные свойства (способность увеличивать размер щитовидки) вашей любимой капусты или брокколи.2. ТунецМало кто не знает, что тунец содержит ртуть. Если вы едите его слишком часто, то рискуете накопить большое количество этого вещества в организме. Ртуть крайне негативно сказывается на развитии маленьких детей и состоянии будущих мам. Кроме того, она может спровоцировать сердечный приступ.Специалисты рекомендуют подавать тунца на стол не чаще одного раза в неделю. Отказываться от этой рыбы вовсе тоже не стоит: тунец очень богат протеином. Потребляемый редко и в меру, этот продукт станет отличным дополнением трапезы.3. Смузи из фруктовВ последние годы фанаты правильного питания вовсю пропагандируют фруктовые смузи. Это вкусно, полезно и положительно влияет на фигуру. Но последнее — не совсем правда.Конечно, разница между кусочком торта и смузи ощутима. Однако фруктовая смесь содержит достаточное количество сахара и вряд ли может считаться адекватной заменой сбалансированному приему пищи. Если вы уже успели плотно «подсесть» на смузи, замените фруктовый вариант на овощной. Он содержит минимум сахара и принесет больше пользы.Как есть цитрусы и худеть: 4 правила для идеальной фигуры4. СухофруктыВысушенные фрукты и ягоды являются идеальным перекусом перед спортивной тренировкой. Причина проста: они быстро заряжают энергией, необходимой для интенсивных физических нагрузок. Однако в обычной жизни употреблять сухофрукты часто не стоит: них содержится гораздо больше сахара, нежели в свежих «собратьях».Несмотря на то, что сухофрукты широко рекламируются как средство, способствующее похудению, они могут свести все ваши усилия по достижению идеальной фигуры на нет. Если вы не готовы отказаться от лакомства, употребляйте не более 1/4 чашки не чаще 2-х раз в неделю.5. Мюсли и злакиПрактически все магазинные смеси содержат огромное количество сахара, замаскированные под разными названиями. Мы часто едим мюсли с молоком на завтрак, совершенно не думая о том, какую колоссальную нагрузку они дают на желудок.Хлопья приобретают свою форму в результате многоступенчатой обработки, в процессе которой теряют львиную долю полезных веществ. В итоге, вы отправляете в организм не порцию здоровой пищи, а изрядную долю переработанных и бесполезных углеводов.6. Консервы: помидоры и томатная пастаГлавная опасность консервированной пищи состоит в том, что металлическая банка, в которой хранится продукт, способна оставлять в нем смоляные вещества, содержащие синтетический эстроген бисфенол-А. Клинические исследования доказали способность этого элемента провоцировать многие заболевания — от проблем с репродуктивной системой до болезней сердца, диабета и ожирения.Томаты характеризуются повышенной кислотностью, поэтому в консервы проникает большое количество бисфенола. Врачи настоятельно рекомендуют ограничить употребление томатной пасты и соленых помидоров. Альтернативный вариант — покупать консервы в стеклянных емкостях.Томатный сок для похудения: советы и рекомендации7. Рисовые крекеры и хлебцыКак приятно похрустеть вкусным снеком! К сожалению, хлебцы и крекеры — далеко не те продукты, которые можно есть в больших количествах без негативных последствий для фигуры.По сути, это обычные рафинированные углеводы, щедро сдобренные солью и прочими приправами, а также химическими ароматизаторами, усилителями цвета и т.д. Снеки не содержат достаточного количества витаминов, минералов, жиров белков и т.д. — ничего того, что необходимо для сбалансированного перекуса между основными приемами пищи.

Источник: www.allwomens.ru/zen