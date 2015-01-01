Кто из женщин самый блудливый по гороскопу

Не только мужчины любят свободные отношения и стараются не связывать себя обязательствами. Некоторые женщины тоже предпочитают free love. И часто это зависит от того, под каким знаком зодиака родилась представительница прекрасного пола. Кого из женщин можно назвать самыми блудливыми по гороскопу?Ветреные ВесыЖенщины, родившиеся под управлением знака Весов, превыше всего ставят свой комфорт. Они обожают:изысканную еду;красивую одежду;дорогие ароматы.Это эстеты в самом ярком своем проявлении. Представительницы прекрасного пола, которыми управляет Венера, никогда не стоят на месте. Они постоянно находятся в поиске наиболее комфортных для себя условий. Поэтому им нужен только тот мужчина, который сможет их обеспечить.К тому же тяга к интимным приключениям у Весов вызвана жаждой флирта и внимания. Этим девушкам нравится блистать, кружить головы многочисленным ухажерам, слушать комплименты и купаться в волнах всеобщего восторга. Поэтому представительницы этого знака готовы к сексу с разными мужчинами.Обычно после замужества их страсть к блуду угасает. Однако это еще не показатель верности. Весы всегда должны оставаться под контролем и с полным обеспечением. В противном случае у них обязательно появится кто-то на стороне!Кто из знаков зодиака сам портит себе жизньЛегкомысленные РыбыРаспущенность и блуд — в крови у романтичных и легкомысленных Рыб. Девушки, родившиеся под этой звездой, отличаются:природной сексуальностью;глубокой чувственностью;ветренностью.Им дано улавливать тончайшие флюиды, исходящие от представителей противоположного пола. Женщины-Рыбы способны подарить истинное блаженство своему партнеру. Но, как и Весы, они постоянно ищут чего-то более удобного и комфортного, часто не задумываясь о стабильности и верности.В поисках выдуманного счастья Рыбы не могут выстроить серьезные длительные отношения. На протяжении многих лет девушки, рожденные под этим знаком зодиака, способны держать своего избранника в подвешенном состоянии.Однако представительницы данного созвездия не всегда уверены в себе, но обожают наслаждение. По этой причине Рыбы легко соглашаются на измену и блуд. Солгать им не удается, поэтому чаще всего их вторая половинка оказывается в курсе событий.Любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиакаСтрастные СкорпионыЖенщины, рожденные под знаком Скорпиона, — само воплощение тайн и загадок. Вести двойную жизнь им легко и интересно. К тому же они обожают интриги. Им удается так виртуозно скрывать свою личную жизнь, что о ней не будут догадываться близкие родственники и лучшие подруги.Скорпионы обожают экстрим во всех его проявлениях. Им нравится щекотать нервы и испытывать судьбу. Подпитка адреналином и эндорфинами очень важна для женщин этого страстного знака. Поэтому девушки-Скорпионы предпочитают иметь несколько партнеров:с хорошим достатком;с высоким сексуальным влечением и опытом;с отличными перспективами, которые могут быть ей полезны.Ко всему прочему, Скорпионы — настоящие манипуляторы. Налево они идут хотя бы ради того, чтобы немного поиграть чужими судьбами.Свободолюбивые БлизнецыЖенщины, рожденные под ветреным знаком Близнецов, редко держатся за серьезные отношения. Для них характерно имморальное поведение. Для этих дам на первом месте всегда стоит свобода и независимость, поэтому Близнецы:не терпят контроль во всех его проявлениях;обожают непредсказуемость и спонтанность;не переносят чужого доминирования.Они не видят ничего странного и страшного в изменах, живут только во имя собственного удовольствия и возможности самовыражения, в том числе через разных партнеров. Верность для них «работает» только в том случае, если она способна принести выгоду.Когда же избранник пытается осадить женщину-Близнецов, то поход налево для нее становится физически необходимым. Если же партнер начинает сильно давить, то она и вовсе пускается во все тяжкие.Рейтинг самых любящих мужчин по знакам зодиакаНа бесконечные измены их также толкает и неограниченное любопытство. Близнецы не признают рамок и правил. Чем больше ограничений им ставят, тем сильнее тяга их нарушить. При этом женщин этого знака редко ловят на неверности, так как их актерским способностям можно только позавидовать. Они лгут виртуозно и самозабвенно — не поверить просто невозможно!

Источник: www.allwomens.ru/zen