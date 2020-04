Игровая машина Санта против Рудольфа играть бесплатно

Веселая праздничная тема

Бонусы

Битва на века назревает с онлайн-слотом Santa vs Rudolph от NetEnt! Эти давние друзья поссорились, и это ваша задача, подружить их обратно, и вернуть в нужное русло для подготовки к Рождеству!Этот слот имеет забавный мультяшный вид, который очень отличается от всего, что мы видели в NetEnt раньше. И Рудольф, и Санта появляются как символы. Они действуют как путешествующие дикие символы и будут награждать бесплатными спины, если они соберутся вместе.С дополнительными бесплатными вращениями и бонусными функциями, такими как случайные дикие символы и мгновенные выигрыши, мы думаем, что этот слот имеет больше шансов выиграть, чем у вас – получить подарки под рождественской елкой. Готовы ли вы играть в слот Santa vs Rudolph онлайн?Любая игра от NetEnt обязательно будет иметь потрясающую тему и несколько потрясающих бонусов. Этот разработчик слотов является одним из лучших, и вы всегда можете найти их игры в лучших онлайн-казино, таких как это https://казино-адмирал.su/ . Игровой автомат Santa vs Rudolph может сильно отличаться от других их крупных названий, таких как Starburst и Gonzo's Quest, но это не мешает ему быть визуальным праздником для глаз.Самые низкооплачиваемые символы этого слота - леденцы в форме 10, J, Q, K и A. более высокооплачиваемые символы включают письмо Санте, снежный шар с оленем внутри, ошейник Рудольфа, мешок Санты, переполненный подарками, и сани Санты.Дикие скаттеры - это наглый Рудольф и сердитый Санта. Они могут объединяться, чтобы вызвать раунд бесплатных вращений. Большие ставки для Санты.Одна важная вещь, которую следует помнить, делая ставки на игровой автомат Santa vs Rudolph, заключается в том, что вы делаете ставки на каждую из 20 линий выплат в игре. Таким образом, минимальная общая ставка в игре составляет 0,20 кредита, а максимальная-400. RTP этого слота составляет 96,35%.Вы писали Санте с просьбой о большой игре с большим количеством бонусов? Онлайн-слот Santa vs Rudolph - это идеальный подарок! Чтобы запустить специальные функции, эта игра имеет функцию bet-both-ways. Это означает, что выигрыши могут происходить на линиях выплат либо слева направо, либо наоборот.- это три мгновенных выигрыша. В каждом раунде вам будет дано пять объектов для щелчка. Три будут монетными призами, один будет множителем, а один будет маленькой шляпой Санта-Клауса, чтобы закончить раунд. Надеюсь, вы не получите три шляпы Санты подряд, и вы можете уйти с приятным небольшим бонусом.- это три бонусных вращения с 5 случайными дикими оленями. Они всегда будут находиться на барабанах для каждого спина, хотя они будут находиться в разных положениях для каждого спина. Эти дополнительные дикие символы должны помочь вам получить небольшой рождественский бонус.Играй и выигрывай онлайн в игровую машину Санта против Рудольфа.