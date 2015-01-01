Что ждет в дальнейшем принца Гарри и Меган Маркл: прогноз астролога

Как известно, герцоги Сассекские в январе текущего года приняли решение отказаться от своих королевских обязанностей. На данный момент их уже лишили титулов. Что ждет супружескую чету в будущем? Расскажет профессиональный астролог.Как сложится судьба Гарри и МеганПо словам астролога, натальная карта Меган гласит, что ей предначертано стать популярной и известной. По знаку зодиака женщина является Львом. Представители этого созвездия отличаются стремлением к лидерству и большой внутренней силой. Они, как магнит, притягивают к себе окружающих.Однако у Меган есть одна черта характера, совершенно нетипичная для Львов, — она интроверт, то есть не любит чрезмерного внимания к своей персоне. Молодую женщину утомляет постоянно находиться на публике и вести открытую для общества жизнь.Что касается кармического предназначения Маркл, звезды советуют ей попробовать свои силы в преподавательской деятельности, туризме, благотворительности и духовных практиках. Бывшая герцогиня способна вести за собой людей, что наглядно продемонстрировал инцидент с отречением от королевских обязанностей.Бессердечная: Меган Маркл отказала отцу в предсмертном желанииПринц Гарри, напротив, является экстравертом. Ему необходимы поддержка и признание. К тому же, младший сын принцессы Дианы очень застенчив. Кармическое предназначение Гарри — экологическая сфера и спасение планеты. Особенно он может преуспеть в областях, связанных с переработкой нефти и газа.Принцу Гарри обязательно нужен партнер, который будет руководить им, — именно такой, как его супруга Меган. Герцог и герцогиня Сассекские имеют аналогичные взгляды и жизненные миссии. Их брак будет долгим и крепким. Молодые люди встретились в осознанном возрасте (после 30 лет), а значит, решение вступить в брак было продиктовано объективными причинами, а не юношеским максимализмом.Звезды указывают, что у Меган и Гарри присутствует взаимопонимание и открытый диалог. А это является отличным фундаментом для продуктивного союза, который пройдет испытание временем. Паре удастся самостоятельно добиться внушительных успехов.Принц Гарри наконец-то сознался, почему покинул королевскую семьюМеган и Гарри — настоящая команда, которая справится с любыми сложностями. Для принца выход из королевской семьи является своеобразным вызовом самому себе. Вопреки распространенному мнению, известная чета не хочет портить отношения с родственниками. Супружеская пара прикладывает все усилия, чтобы наладить с ними контакты и донести, что решение сложить королевские обязанности не стоит расценивать как предательство.

Источник: www.allwomens.ru/zen