Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля 2020 года: кто будет в фаворе у звезд?

Звезды приготовили множество различных событий для представителей всех знаков зодиака на период с 30 марта по 5 апреля 2020 года. Если хотите знать, что ждет вас на следующей неделе, помимо самоизоляции, — читайте наш гороскоп.ОвенВ течение недели вы будете демонстрировать неординарное поведение. Вероятно, оно будет иметь негативную окраску. Вы будете крайне резко реагировать на любые ограничения свободы и самые безобидные замечания окружающих. Недовольство заметят и коллеги, и близкие. Если не хотите испортить отношения в семье и на карьерном поприще, проведите четкое разграничение обязанностей в данных отношениях. Не проявляйте безответственность — последствия могут оказаться крайне негативными. Прежде, чем принять какое-то решение, тщательно проанализируйте проблему, взвесьте все «за» и «против». На этой неделе вашим лучшим другом будет жесткий самоконтроль.ТелецНеделя пройдет неоднозначно: возможны как взлеты, так и падения. В случае положительного сценария развития событий вам удастся добиться стабилизации и укрепления отношений с деловыми партнерами. Ваша вторая половинка демонстрирует ответственное поведение, что не может не радовать. Семейным Тельцам рекомендуется использовать следующие 7 дней для составления общих планов на будущее. Избегайте незаконной деятельности и сомнительных мероприятий — велик шанс оказаться втянутыми в крупную аферу. Помните, что все тайное рано или поздно становится явным.БлизнецыНеделя отлично подходит для того, чтобы разрешить все текущие проблемы. Есть вероятность крупного прорыва на профессиональном поприще. Чтобы повысить шансы на успех, вы должны сформулировать перед собой четкую цель и методично продвигаться к ней. Придерживайтесь строгой дисциплины и не отклоняйтесь от намеченного плана. Необходимо добиться баланса между работой и отдыхом. Неделя не сулит Близнецам улучшений в материальном плане, поэтому звезды настоятельно рекомендуют не тратить деньги. Велик риск возникновения конфликтных ситуаций.РакЕсли вы не сидите на карантине, а продолжаете трудовую деятельность, готовьтесь к грандиозным переменам на работе. Заранее настройте себя морально, активизируйте резервы организма — скоро вам предстоит вступить в новую должность или вовсе изменить род деятельности. Это придется по вкусу тем Ракам, которые давно мечтают о переменах в профессиональном плане. Покажите себя как дисциплинированного и ответственного работника — положительный результат не заставит себя ждать. Кроме того, наступающая неделя хорошо подходит для обучения и начала романтических отношений.ЛевЗаймитесь благоустройством собственного жилья. Если ему не требуется ремонт, хотя бы проведите генеральную уборку. Не спешите брать банковский кредит, даже если ощущаете острую нехватку денежных средств. На неделе обязательно позвоните престарелым родственникам и справьтесь об их здоровье. Отнеситесь к своим семейным обязанностям со всей ответственностью. Если вы втянуты в какие-то спорные вопросы насчет наследства, ситуация разрешится в вашу пользу.ДеваЕсли вы давно настраивались на серьезный разговор с партнером — время пришло. Вам удастся выстроить конструктивный диалог, успешно разрешить самые острые моменты без лишних эмоций. Беседа закончится компромиссом, который устроит обе стороны. Возможно, ключевую роль в этом сыграет родственник, который выступит как третейский судья. Что касается финансов, проявляйте бдительность и тщательно контролируйте свои траты. Избегайте крупных покупок — велик риск приобрести ненужную вам или бракованную вещь.ВесыВ течение недели на первом месте будут финансовые вопросы и деловая сфера. Вероятно, вы добьетесь значительных успехов в профессиональном плане, разрешите давние конфликты с коллегами. Звезды настоятельно не рекомендуют сорить деньгами — лучше отложите эту сумму в дальний ящик и дождитесь более благоприятного момента. Удача улыбнется тем, кто решит копить средства. Если поставили перед собой конкретную цель, совсем скоро удастся ее достичь. Для Весов, которые давно хотели похудеть, пришло время заняться оздоровительными мероприятиями, сесть на диету. В личной жизни возможны неурядицы.СкорпионЗвезды рекомендуют Скорпионам посвятить ближайшие 7 дней делам, которые приносят удовольствие. Например, творчеству. Период также благоприятен для приобретения новых знаний и навыков. Возможно, вы найдете какое-то увлекательное хобби. Не бойтесь пробовать силы в сферах, с которыми вы раньше никогда не соприкасались — получите интересный опыт и новые положительные впечатления. В романтических отношениях все будет более, чем хорошо: вы наконец-то урегулируете все противоречия с партнером и начнете понимать друг друга буквально с полуслова.СтрелецВаш творческий потенциал на этой неделе вырастет в разы. Огненных Лучников будут буквально переполнять свежие интересные идеи. Однако звезды рекомендуют начинать воплощать в жизнь лишь те проекты, которые можно назвать реалистичными. Отодвиньте в сторону несбыточные мечтания и пустые фантазии — ничего хорошего из этого не выйдет. Проявляйте сдержанность, как бы сложно вам это ни давалось. В сфере любовных отношений не торопитесь принимать импульсивных решений, сделайте ставку на самообладание. Если в семейной жизни есть какие-то недопонимания, в ближайшие 7 дней вы сможете успешно разобраться с ними, избежав скандалов, эмоциональных выяснение отношений и обид.КозерогВаша семейная жизнь на этой неделе попадет под удар. Если живете под одной крышей с родителями, то будете страдать от ущемления собственных прав и интересов, жесткого ограничения свободы. Велика вероятность спонтанных конфликтов со старшими членами семьи. Возможно, один из них дойдет до того, что вы покинете родные пенаты. Семейным Козерогам будет очень сложно разрешать противоречия, возникшие в отношениях с супругом. Проявляйте сдержанность, чтобы минимизировать риск конфликтов. Звезды не рекомендуют начинать на этой неделе ремонт. Лучше заняться планированием отпуска.ВодолейНа этой неделе вы будете не особо внимательны, поэтому велик риск нарушить ПДД. Это чревато крупным штрафом или автомобильной аварией. Поэтому садиться за руль в ближайшие 7 дней звезды не рекомендуют. Вероятны кардинальные перемены во взаимоотношениях с родственниками и друзьями. Не торопитесь открывать душу малознакомым людям. Новых знакомств лучше не завязывать — можно нарваться на нехорошего человека. Вас порадует укрепление материальной базы, продвижение по карьерной лестнице. Продолжайте совершенствоваться, приобретать новые навыки и знания.РыбыОбходите стороной любые денежные аферы. Прежде, чем потратить крупную сумму, задумайтесь, насколько это целесообразно. Иначе велик риск понести серьезные убытки. Контролируйте свои эмоции, подавляйте желание действовать импульсивно, чтобы минимизировать неприятности. Не исключены поломки бытовой техники, компьютера. Перед покупкой проверьте качество товара, сравните цену на него с ценами в других магазинах. Успех ждет вас в сфере образования, в дороге, в делах, не имеющих отношения к деньгам.

Источник: www.allwomens.ru/zen