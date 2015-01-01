Возьму у папы: принц Чарльз заплатит за безопасность своего сына и Меган Маркл в США

В конце марта принц Гарри с супругой переехали в Лос-Анджелес. Возвращение на родину Меган Маркл оказалось не случайным — здесь живет ее мать Дория. А вот с отцом у нее отношения не заладились — Меган даже отказала ему в предсмертном желании. Как оказалось, Канада не совсем подошла герцогам Сассекским и они решили обоснаваться в родном городе Меган.Как пишет «The Sun», супруги выбрали для жизни один из самых престижных районов города — Малибу. В число их соседей входят известная телеведущая Опра Уинфри, чета Бекхэм, Джордж Клуни, супермодель Синди Кроуфорд. Принц Гарри и Меган Маркл решили свить свое семейное гнездышко в особняке за $7 млн., который имеет частный пляж, оборудован теннисным кортом и бассейном.Однако по причине того, что вся страна находится в строгой изоляции из-за пандемии коронавируса, первое время в городе Ангелов супруги провели без особого разнообразия. Герцоги Сассекские стараются следовать протоколу самоизоляции и решили не покидать стены дома.Надо же как-то деньги зарабатывать: Меган Маркл заключила контракт с DisneyОднако ажиотаж вызвал отнюдь не переезд герцогов Сассекских из Канады в США, а реакция американского лидера Дональда Трампа. Он не преминул оставить свое мнение об этом событии в твиттере:«Я большой друг и поклонник королевы и Соединенного Королевства. Сообщалось, что Гарри и Меган, покинувшие королевство, будут жить в Канаде. Теперь же они оставили Канаду ради Штатов. Однако США не будут платить за обеспечение их безопасности. Они должны платить сами!» — написал президент страны.При этом представитель супругов пояснила, что у принца Гарри и Меган Маркл даже в мыслях не было обращаться к правительству США, чтобы им обеспечили безопасность за счет государственной казны. Вопрос был решен благодаря средствам, поступившим из частных источников.Однако выяснилось, что за безопасность герцогов Сассекских в США заплатит принц Чарльз. Расходы, которые легли на плечи 71-летнего отца принца Гарри, составили около $25 млн. Согласно информации от инсайдера, принц Уэльский согласился отдать эти деньги сыну в частном порядке, но он не может финансировать их постоянно.Что ждет в дальнейшем принца Гарри и Меган Маркл: прогноз астрологаРасходы, связанные с безопасным передвижением и проживанием четы в Лос-Анджелесе, не малые. Стоит учесть и тот факт, что британским полицейским запрещено носить оружие на территории США. Получается, что для охраны герцогов Сассекских придется нанимать частных лиц. Пока данную тему Букингемский дворец отказывается комментировать, ведь принц Гарри и Меган Маркл заявили, что слагают с себя королевские полномочия из-за желания финансовой независимости.

Источник: www.allwomens.ru/zen