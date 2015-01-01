Гороскоп на апрель 2020 года: прогноз для всех знаков зодиака

Апрель 2020 года сулит много разных событий для всех знаков зодиака. Чего ожидать от наступающего месяца, помимо карантина и самоизоляции от коронавируса, — об этом расскажут звезды.ОвенВ апреле вы будете уверены в себе и в своих силах. Это положительно отразится практически на всех жизненных сферах, в первую очередь, на любовных отношениях. Вы наконец-то поймете, насколько важны партнеру. Вторая половинка будет буквально носить вас на руках, осыпая ласковыми словами. Это даст положительный настрой на длительный период времени. Что касается профессиональной сферы, вы будете активны и инициативны, постараетесь взять ситуацию в свои руки. В апреле у Овнов возможны продвижения по карьерной лестнице.Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля 2020 года: кто будет в фаворе у звезд?ТелецК сожалению, в апреле 2020 года у Тельцов велик шанс открыться перед окружающими с негативной стороны. Скорее всего, вы покажите себя во всей красе на рабочем месте. Тельцы проявят упрямство и несговорчивость, а коллегии и руководство не смогут достичь с ними компромисса, несмотря на все усилия. Добавьте к этому вашу повышенную нервозность, которая злит сослуживцев. Одним словом, обстановка на работе будет напряженной. Лучше сто раз подумайте перед тем, как говорить что-то вслух. Любое неосторожное слово может фатальным образом отразиться на вашей профессиональной деятельности.БлизнецыПересмотрите стратегию ваших действий. Возможно, стоит несколько скорректировать план продвижения к намеченной цели. Окружающие внезапно решат, что вас стало слишком много в их жизни. Виной тому — чрезмерная общительность, местами переходящая в откровенную болтливость. Это качество помогает, когда нужно работать с большой аудиторией, но близкие порядком устали от ваших речей. Если будете витать в облаках, допустите много ошибок на рабочем месте. Та же легкомысленность приведет к крупным необоснованным тратам. В апреле все ваши тайны выйдут наружу и станут достоянием общественности.РакПрекратите непрерывно анализировать каждую мелочь, взвешивать все «за» и «против». В апреле 2020 года звезды рекомендуют вам принимать важные решения согласно интуиции, абстрагироваться от текущих забот и как следует отдохнуть, сделать все возможное для эмоциональной разгрузки. Посвятите максимум времени себе, иначе велик шанс впасть в депрессию. Найдите интересное увлечение, прочтите новую книгу, пройдите обучение, которое давно планировали. В апреле вы уйдете в себя и станете еще более закрытыми, чем обычно. Не стоит этого делать — только общение с окружающими поможет вам восстановить внутреннюю энергию.ЛевВас ожидают неприятности на работе. К счастью, они будут незначительными. Мощную поддержку в этом вопросе окажут близкие люди. Скорее всего, сложности возникнут в отношениях с руководством, которое удивит вас неожиданным решением. Будьте ответственны и не бойтесь отстаивать собственное мнение, защищайте себя от нападок начальства и коллег. Если находитесь на карантине, то можете ощутить прилив вдохновения. Направьте его в правильное русло: займитесь творчеством или хобби, на которое раньше не хватало времени. Чтобы отвлечься от грустных мыслей, позвоните старому другу или подруге. Девушкам-Львам стоит быть осмотрительнее в отношениях — велик шанс нарваться на нехорошего человека.ДеваУ вас появится шанс обратить на себя внимание руководства. Шеф оценит ваши старания по достоинству и продвинет по карьерной лестнице. В отношениях с коллегами того же сказать нельзя — они будут напряженными. Отстаивайте свою позицию, но будьте вежливы, не высмеивайте чужое мнение. Некоторые Девы в апреле 2020 года будут чувствовать ветер перемен. Интуиция вас не обманывает — скоро что-то случится. Изменения ожидаются во всех жизненных сферах, но бояться их не стоит. Если это необходимо, сжигайте все мосты прошлого, — вперели вас ждет счастливое будущее.ВесыЗвезды обещают вам романтическое настроение и успех во всем, что касается любовных отношений. Количество поклонников увеличится в разы. Причем вы сами не поймете, чем вызвана такая популярность. Однако некоторым Весам будет не до романтики. Все время придется отдать решению насущных проблем. Справляться с ними будет сложно из-за забывчивости, невнимательности и беспечности. Все это — результат вашей низкой самооценки. В отношениях с близкими возможна череда конфликтных ситуаций. Вино тому — решения, которые вы приняли, не учитывая их мнения.СкорпионСтрого контролируйте свои чувства. Излишняя эмоциональность в апреле 2020 года будет вам только во вред. Отсутствие самоконтроля и повышенная нервозность станут причиной конфликтов, которые могут затянуться на долгое время. Научитесь держать себя в руках, иначе будете горько жалеть о сказанном или содеянном. Проблемы преследуют эмоциональных Скорпионов не только на работе, но и в личной жизни. Не требуйте от партнера многого, не душите претензиями, поскольку велика вероятность разрыва отношений. У свободных Скорпионов, напротив, есть все шансы встретить свою вторую половинку.СтрелецВ апреле 2020 года вы ощутите мощную поддержку со стороны членов семьи. Помните, близкие всегда протянут вам руку помощи в трудной жизненной ситуации. Женщины-Стрельцы, связавшие жизнь с мужчинами более старшего возраста, смогут забыть о материальных трудностях. В течение месяца ваша активность будет то увеличивается, то снижаться. Необходимо учитывать этот факт и организовывать дела так, чтобы самые сложные из них приходились на пики активности. Если вы самоизолировались, проведите это время с максимальной пользой: повысьте уровень квалификации, изучите иностранный язык, займитесь творчеством.КозерогПервая половина апреля 2020 года отлично подходит для того, чтобы заняться благоустройством жилища. Сделайте ремонт, который давно уже планировали, перестановку мебели. Если этого не требуется, займитесь генеральной уборкой. В течение месяца вы будете продуктивны и легко справитесь с любыми задачами, которые поставили перед собой. Если готовы к крупным инвестициям, в будущем сможете получить хороший куш. Некоторым Козерогам в апреле потребуется отдых. Однако пассивному времяпрепровождению будут мешать родные, которых не устраивает, что вы уютно расположились на диване с книгой или ноутбуком.ВодолейАпрель 2020 года станет для вас позитивным периодом. Наконец-то перестанут одолевать сомнения и переживания. В отношениях с окружающими все складывается прекрасно — они будут просто заворожены вашей коммуникабельностью и красноречием. Вероятно значительное расширение круга общения. На всех без исключения вы будете производить впечатление человека оригинального и неординарного — пользуйтесь этим. У одиноких Водолеев намечаются положительные изменения в личной жизни, велик шанс найти настоящую любовь. Госпожа Фортуна благоволит вам во всех сферах жизни.РыбыВаша повышенная харизматичность будет привлекать окружающих, но вы будете упорно стремиться к одиночеству. Необходимость коммуникации с другими людьми вас сильно утомляет и раздражает. Однако, избегая контактов, вы лишаете себя шанса наладить личную жизнь, найти любящего партнера. На работе одиноким Рыбам тоже будет сложно. Вы захотите направить всю свою внутреннюю энергию на проекты, связанные с профессиональным поприщем. Вы находитесь в пограничном состоянии и ощущаете, что в жизни настало время больших перемен. То, что было важно ранее, утратит актуальность, необходимо будет ставить перед собой новые жизненные цели. Вы будете вынуждены отказаться от привычных ориентиров, мыслить гибко, в положительном ключе.

Источник: www.allwomens.ru/zen