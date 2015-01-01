«Взыскание Погибших»: как замолить грехи перед иконой

В православии особо почитаются иконы Пресвятой Богородицы. Верующие изливают перед образами Богоматери слезы покаяния, озвучивают просьбы, благодарят высшие силы за дарованные блага. Богородица способна даровать милость и прощение. Рассказываем, как отмолить прегрешения перед иконой «Взыскание погибших».Из истории иконы «Взыскание погибших»Впервые эта икона получила широкую известность в IV столетии. Некий инок по имени Феофил, проживавший в городе Анан (Малая Азия), раскаялся в собственных грехах, которые сулили ему муки ада. Он вознес пламенные речи к иконе «Взыскание погибших», за что был прощен Всевышним по ходатайству Богоматери.В нашей стране о данной иконе заговорили в 17 веке, в Калужской губернии. Крестьянин Федот Обухов вел очень благочестивый образ жизни: жертвовал много денег на нужды храма и заказывал для него иконы у иконописцев. Перед праздником Крещения, по дороге домой, Федот попал в страшную снежную бурю. Практически насмерть замерзший мужчина обратился в молитве к Богородице. Он дал клятвенное обещание написать икону «Взыскание погибших» для храма в родном селе.Страстная мольба Федота была услышана Всевышним. Невообразимым образом его сани оказались в соседнем селе, около дома другого крестьянина. Выйдя на улицу, он обнаружил полуживого Федота, завел его в избу, обогрел и накормил. Придя в себя и вернувшись домой, Обухов выполнил данное Господу обещание, заказал у иконописца образ «Взыскание погибших».Наиболее широкое распространение икона получила в 18 веке. Она разошлась по российским городам в виде «списков» (копии, «списанные» с оригинала). Самыми известными в настоящее время являются иконы «Взыскание погибших», расположенные в Никольском соборе и Высоцком монастыре (г. Серпухов) и храме Воскресения Словущего (г. Москва).Самая сильная молитва Ангелу-хранителю на все случаи жизниО чем молятся у иконы «Взыскание погибших»К этому чудесному образу взывают не только для того, чтобы вымолить прощение грехов. К святой богородичной иконе обращаются с самыми разными просьбами:о счастливом браке;об избавлении от вредных привычек (алкоголизма, наркомании, игровой зависимости и т. д.);об исцелении от глазных болезней, лихорадки, зубных хворей;о здравии и благополучии детей;о пропавших без вести;о просветлении заблудших душ и т.д.Как правильно молиться перед иконой «Взыскание погибших»Перечислим несколько основных правил, которых нужно придерживаться, обращаясь к чудодейственному лику Святой Богоматери:Очистите мысли от скверны, отрешитесь от бытовых проблем. Откройте душу и расположите ее к Богу. Ваши слова должны звучать искренне и идти от сердца.Недопустимо проговаривать текст молитвы чисто механически, пока ваша голова занята совершенно другими мыслями. Эффекта от такого обращения не будет.Если вы молитесь дома или в храме, рекомендуется зажечь свечу или лампаду. Небольшой язычок пламени настроит вас на нужный духовный лад и поможет Всевышнему лучше услышать просьбы.Если молитва не принесла эффекта с первого раза, необходимо проявить упорство, продолжая раз за разом повторять ритуал.Как попросить усопшего родственника о помощиПомните, что молитва — это чистая вода, которая способна смыть темные пятна на вашей судьбе. Упорствуя в молитве, можно вымолить для себя прощение, а еще — вразумление для заблудших душ, коими так часто бывают наши самые близкие люди.

Источник: www.allwomens.ru/zen