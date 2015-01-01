Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года

Привыкли сверяться с небесными телами перед совершением важных поступков и принятием судьбоносных решений? Тогда точный астрологический прогноз на грядущие семь дней точно вас порадует. Рассказываем, что приготовили звезды каждому знаку зодиака на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года.ОвенОбратите внимание на свое здоровье. Длительный курс лечения хронического заболевания лучше отложить на более поздний период, иначе велик шанс столкнуться с медицинской ошибкой. На этой неделе вы также подвержены риску травматизма от автомобиля или электроприбора. Будьте предельно осторожны, соблюдайте правила эксплуатации бытовой техники и ПДД. Приветствуются легкие физические нагрузки и упражнения, которые можно выполнять дома.ТелецВас будет сильно тревожить поведение друзей и знакомых, что негативно скажется на общении с ними. Сам процесс коммуникации станет напряженным и будет вызывать дискомфорт у обеих сторон. Будет казаться, что близкие ведут себя недостаточно искренне или вовсе что-то скрывают. Особенно неблагоприятна эмоциональная ситуации у Тельцов, которые недавно заключили брак. Партнерам лучше посвятить время друг другу и отказаться от общения с окружающим миром. В противном случае, велик шанс стать жертвой чужих интриг и разрушить отношения.БлизнецыВам сильно захочется разнообразия и новых впечатлений. Это неудивительно — сказываются дни, проведенные в самоизоляции. Возможно обострение хронических заболеваний. Чтобы избежать проблем с организмом, следует наладить режим питания, а лучше вовсе перейти на здоровый образ жизни. Если продолжаете ходить на работу, скоро на ваши плечи ляжет ответственность за крупный проект. У Близнецов, трудящихся на удаленке, тоже предвидятся некоторые карьерные сдвиги.РакИз-за вынужденного переноса вашего романтического путешествия, отношения со второй половинкой окажутся под угрозой. Виной тому — разные взгляды на жизнь, цели и желания. Если хотите избежать крупного конфликта, не зацикливайтесь на мелких недостатках характера партнера. Только так вы сможете избежать разрыва отношений.ЛевВы ощутите тягу к чему-то новому. Используйте самоизоляцию для того, чтобы приобрести новые знания и освоить дополнительные навыки. Отличным решением станет изучение иностранного языка, общение с их носителями. Если есть открытые вопросы правового характера, неделя отлично подходит для их решения. Общаясь с окружающими, избегайте острых углов, иначе можете спровоцировать крупный конфликт.ДеваПервая половина недели станет сложным периодом для семейных Дев. Вам будет непросто достичь с партнером соглашения по любому вопросу. Чтобы сохранить гармонию в семье, не критикуйте вторую половинку и не вмешивайте в семейные разборки родственников. Они не помогут, а лишь усугубят ситуацию. Во второй половине недели озаботьтесь решением финансовых вопросов, иначе с деньгами в будущем будет плохо.Гороскоп на апрель 2020 года: прогноз для всех знаков зодиакаВесыВ начале недели вас будет беспокоить собственное здоровье. Особенно пострадают Весы с заболеванием опорно-двигательного аппарата. Чтобы не навредить себе, минимизируйте физические нагрузки. Другим же звезды советуют правильно питаться и отказаться от алкоголя. Возможно, на неделе вам придется позаботиться о родственнике, у которого внезапно возникнут проблемы со здоровьем.СкорпионГлавной проблемой этой недели станет недопонимание в личной жизни. Вы будете постоянно конфликтовать с партнером. Если находитесь в отношениях давно, пришла пора выйти на новый уровень. Проявите чуткость и заботу, не критикуйте любимого человека — это поможет несколько снизить градус накала. Выходные дни лучше посвятить своему здоровью.СтрелецВ начале недели лучше не заниматься уборкой в жилище или ремонтными работами. Любая деятельность по дому пойдет наперекосяк из-за напряженности, внезапно возникнувшей в общении с близкими людьми. Постарайтесь не говорить лишнего и проявить сдержанность. Также не стоит ходить в гости или принимать их у себя. Избегайте участия в любой сомнительной деятельности. Ближе к выходным все уляжется и воцарится гармония в доме.КозерогПервые дни недели чреваты крупными разногласиями с родственниками, знакомыми и соседями. Сдерживайте эмоции, не критикуйте всех подряд, проявите терпение. Помните, что отношения с окружающими отражают ваше внутреннее состояние. Не вините в собственных проблемах других, лучше постарайтесь разобраться и найти причину в себе. Выходные дни желательно посвятить общению и укреплению отношений с супругом.ВодолейВы как никогда рискуете оказаться в глубокой финансовая яме. Это следствие либо вашего неумения экономить, либо резкой потери внушительной части дохода. Из-за серьезного ослабления материальной базы придется повременить с покупкой, которую вы давно планировали. Обращайтесь с личным имуществом бережно, чтобы избежать поломок и дополнительных расходов на его восстановление.РыбыВ начале недели вам будет сложно усваивать новую информацию. Но падать духом не стоит. Просто пока не ставьте перед собой сложные задачи, берите лишь то, что вам под силу. К своей цели идите мелкими шагами, постепенно, от простого к сложному. Во второй половине недели звезды сулят Рыбам увеличение доходов. Появится возможность совершить покупки. Скорее всего, вы наконец-то обзаведетесь тем, чего давно не хватало. Например, полезной вещью для дома.

Источник: www.allwomens.ru/zen