Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года
Привыкли сверяться с небесными телами перед совершением важных поступков и принятием судьбоносных решений? Тогда точный астрологический прогноз на грядущие семь дней точно вас порадует. Рассказываем, что приготовили звезды каждому знаку зодиака на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года.
Овен
Обратите внимание на свое здоровье. Длительный курс лечения хронического заболевания лучше отложить на более поздний период, иначе велик шанс столкнуться с медицинской ошибкой. На этой неделе вы также подвержены риску травматизма от автомобиля или электроприбора. Будьте предельно осторожны, соблюдайте правила эксплуатации бытовой техники и ПДД. Приветствуются легкие физические нагрузки и упражнения, которые можно выполнять дома.
Телец
Вас будет сильно тревожить поведение друзей и знакомых, что негативно скажется на общении с ними. Сам процесс коммуникации станет напряженным и будет вызывать дискомфорт у обеих сторон. Будет казаться, что близкие ведут себя недостаточно искренне или вовсе что-то скрывают. Особенно неблагоприятна эмоциональная ситуации у Тельцов, которые недавно заключили брак. Партнерам лучше посвятить время друг другу и отказаться от общения с окружающим миром. В противном случае, велик шанс стать жертвой чужих интриг и разрушить отношения.
Близнецы
Вам сильно захочется разнообразия и новых впечатлений. Это неудивительно — сказываются дни, проведенные в самоизоляции. Возможно обострение хронических заболеваний. Чтобы избежать проблем с организмом, следует наладить режим питания, а лучше вовсе перейти на здоровый образ жизни. Если продолжаете ходить на работу, скоро на ваши плечи ляжет ответственность за крупный проект. У Близнецов, трудящихся на удаленке, тоже предвидятся некоторые карьерные сдвиги.
Рак
Из-за вынужденного переноса вашего романтического путешествия, отношения со второй половинкой окажутся под угрозой. Виной тому — разные взгляды на жизнь, цели и желания. Если хотите избежать крупного конфликта, не зацикливайтесь на мелких недостатках характера партнера. Только так вы сможете избежать разрыва отношений.
Лев
Вы ощутите тягу к чему-то новому. Используйте самоизоляцию для того, чтобы приобрести новые знания и освоить дополнительные навыки. Отличным решением станет изучение иностранного языка, общение с их носителями. Если есть открытые вопросы правового характера, неделя отлично подходит для их решения. Общаясь с окружающими, избегайте острых углов, иначе можете спровоцировать крупный конфликт.
Дева
Первая половина недели станет сложным периодом для семейных Дев. Вам будет непросто достичь с партнером соглашения по любому вопросу. Чтобы сохранить гармонию в семье, не критикуйте вторую половинку и не вмешивайте в семейные разборки родственников. Они не помогут, а лишь усугубят ситуацию. Во второй половине недели озаботьтесь решением финансовых вопросов, иначе с деньгами в будущем будет плохо.
Гороскоп на апрель 2020 года: прогноз для всех знаков зодиака
Весы
В начале недели вас будет беспокоить собственное здоровье. Особенно пострадают Весы с заболеванием опорно-двигательного аппарата. Чтобы не навредить себе, минимизируйте физические нагрузки. Другим же звезды советуют правильно питаться и отказаться от алкоголя. Возможно, на неделе вам придется позаботиться о родственнике, у которого внезапно возникнут проблемы со здоровьем.
Скорпион
Главной проблемой этой недели станет недопонимание в личной жизни. Вы будете постоянно конфликтовать с партнером. Если находитесь в отношениях давно, пришла пора выйти на новый уровень. Проявите чуткость и заботу, не критикуйте любимого человека — это поможет несколько снизить градус накала. Выходные дни лучше посвятить своему здоровью.
Стрелец
В начале недели лучше не заниматься уборкой в жилище или ремонтными работами. Любая деятельность по дому пойдет наперекосяк из-за напряженности, внезапно возникнувшей в общении с близкими людьми. Постарайтесь не говорить лишнего и проявить сдержанность. Также не стоит ходить в гости или принимать их у себя. Избегайте участия в любой сомнительной деятельности. Ближе к выходным все уляжется и воцарится гармония в доме.
Козерог
Первые дни недели чреваты крупными разногласиями с родственниками, знакомыми и соседями. Сдерживайте эмоции, не критикуйте всех подряд, проявите терпение. Помните, что отношения с окружающими отражают ваше внутреннее состояние. Не вините в собственных проблемах других, лучше постарайтесь разобраться и найти причину в себе. Выходные дни желательно посвятить общению и укреплению отношений с супругом.
Водолей
Вы как никогда рискуете оказаться в глубокой финансовая яме. Это следствие либо вашего неумения экономить, либо резкой потери внушительной части дохода. Из-за серьезного ослабления материальной базы придется повременить с покупкой, которую вы давно планировали. Обращайтесь с личным имуществом бережно, чтобы избежать поломок и дополнительных расходов на его восстановление.
Рыбы
В начале недели вам будет сложно усваивать новую информацию. Но падать духом не стоит. Просто пока не ставьте перед собой сложные задачи, берите лишь то, что вам под силу. К своей цели идите мелкими шагами, постепенно, от простого к сложному. Во второй половине недели звезды сулят Рыбам увеличение доходов. Появится возможность совершить покупки. Скорее всего, вы наконец-то обзаведетесь тем, чего давно не хватало. Например, полезной вещью для дома.
Источник: www.allwomens.ru/zen
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